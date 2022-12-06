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Вышедший вместо Роналду игрок оформил хет-трик в матче 1/8 финала ЧМ-2022

06 декабря 2022, 23:37
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия6 : 1Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш оформил хет-трик в матче против команды Швейцарии. На данный момент в поединке продолжается второй тайм.

Игрок «Бенфики» заменил Криштиану Роналду в стартовом составе команды на игру 1/8 финала мундиаля против Швейцарии и открыл счет на 17-й минуте. На 51-й минуте он забил второй для себя гол, а на 67-й оформил хет-трик.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
07 декабря в 09:33
Фанаты гея-нарцисса теперь понимают, что он лишний и занимает место намного сильнее его игроков?
sir_Alex
sir_Alex ответ Elliada (раскрыть)
07 декабря в 09:25
Скалони тоже наверняка задумывается о подобном 😉
112910415
112910415
07 декабря в 05:01
грустно, обидно, печально ...
но в интервью великий скажет, что рад командной победе
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 декабря в 03:12
Пусть и дальше играет раз так прёт!
Live_r_pool
Live_r_pool
07 декабря в 00:19
Это байт на комменты для хейтеров?
А. Ермолов
А. Ермолов
07 декабря в 00:11
Что значит вместо Роналду? Он во всех трех играх в группе играл
Predator94
Predator94
07 декабря в 00:05
Рамуша теперь купят Реалы и Барсы
Elliada
Elliada
07 декабря в 00:03
Теперь Сантуш знает, кого нужно выпускать на 1/4
youtomee
youtomee
06 декабря в 23:46
Мораль сей басни такова - не надо создавать культ личности, чтобы он не кошмарил коллективы, большие и малые.
BENFICA
BENFICA
06 декабря в 23:42, ред.
Это говорит о многом!
Роналду уже лишний.
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