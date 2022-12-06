Вышедший вместо Роналду игрок оформил хет-трик в матче 1/8 финала ЧМ-2022

1670359050

06 декабря 2022, 23:37

Нападающий сборной Португалии оформил хет-трик в матче против команды Швейцарии. На данный момент в поединке продолжается второй тайм.

Игрок «Бенфики» заменил в стартовом составе команды на игру 1/8 финала мундиаля против Швейцарии и открыл счет на 17-й минуте. На 51-й минуте он забил второй для себя гол, а на 67-й оформил хет-трик.