Хорватия — Бразилия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Хорватия — Бразилия, который состоится 09 декабря 2022 года

Хорватия

Сборная Хорватии в своем нынешнем состоянии уже достигла хорошего результата на турнире, а в ее дальнейший проход мало кто верит. Коллектив с трудом прошел первую стадию плей-офф, а матч против бразильцев будет очень сложным, и чем тренеру компенсировать преимущество соперника понять трудно. Тем не менее, встреча обещает быть интересной, ведь 1/4 финала является уже серьезным этапом, где простых соперников не бывает.

05 декабря сборная Хорватии только в серии пенальти смогла пройти Японию (2:1), а ранее сыграла вничью с Бельгией (0:0).

Бразилия

Подопечные Тите «по-карнавальному» провели матч с Южной Кореей в 1/8 финала и во втором тайме практически перестали играть. В коллективе чувствуется запас прочности и при необходимости он всегда может прибавить в скорости. В предстоящей встрече бразильцы являются большими фаворитам, как и на весь турнир, поэтому все зрители будут ждать от них привычной красивой игры и результативных комбинаций с более медлительной Хорватией.

05 декабря сборная Бразилии крупно обыграла Южную Корею (4:1), а ранее вторым составом уступила Камеруну (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Хорватия – 8.7

Ничья – 4.75

Победит Бразилия – 1.43

Статистика

Сборная Хорватии выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Бразилия выиграла девять матчей из последних десяти, при этом в шести из них, не пропустив ни одного мяча

Хорватия проиграла три последних матча бразильской сборной

Три из четырех последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу Бразилии в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Коллектив начнет выполнять свою задачу уже с самого начала поединка без особой раскачки и на перерыв наверняка уйдет с преимуществом.