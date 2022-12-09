Хорватия — Бразилия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Хорватия — Бразилия, который состоится 09 декабря 2022 года
Хорватия
Сборная Хорватии в своем нынешнем состоянии уже достигла хорошего результата на турнире, а в ее дальнейший проход мало кто верит. Коллектив с трудом прошел первую стадию плей-офф, а матч против бразильцев будет очень сложным, и чем тренеру компенсировать преимущество соперника понять трудно. Тем не менее, встреча обещает быть интересной, ведь 1/4 финала является уже серьезным этапом, где простых соперников не бывает.
05 декабря сборная Хорватии только в серии пенальти смогла пройти Японию (2:1), а ранее сыграла вничью с Бельгией (0:0).
Бразилия
Подопечные Тите «по-карнавальному» провели матч с Южной Кореей в 1/8 финала и во втором тайме практически перестали играть. В коллективе чувствуется запас прочности и при необходимости он всегда может прибавить в скорости. В предстоящей встрече бразильцы являются большими фаворитам, как и на весь турнир, поэтому все зрители будут ждать от них привычной красивой игры и результативных комбинаций с более медлительной Хорватией.
05 декабря сборная Бразилии крупно обыграла Южную Корею (4:1), а ранее вторым составом уступила Камеруну (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Хорватия – 8.7
- Ничья – 4.75
- Победит Бразилия – 1.43
Статистика
- Сборная Хорватии выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Бразилия выиграла девять матчей из последних десяти, при этом в шести из них, не пропустив ни одного мяча
- Хорватия проиграла три последних матча бразильской сборной
- Три из четырех последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу Бразилии в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Коллектив начнет выполнять свою задачу уже с самого начала поединка без особой раскачки и на перерыв наверняка уйдет с преимуществом.