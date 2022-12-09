«Суонси Сити» – «Норвич Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Суонси Сити» – «Норвич Сити», который состоится 10 декабря 2022 года
«Суонси Сити»
«Джекс» занимает восьмое место в Чемпион Лиге после 21-го тура. Вспомним несколько матчей с участием «Суонси» за последнее время. С одинаковым счётом 2:2 завершились два футбольных поединка с командами «Уиган» и «Бирмингем». В обеих встречах «Джекс» отыгрывался по ходу матча. Нулевую ничью «лебеди» раскатали с «Хаддерсфилдом».
Со счётом 2:0 «Суонси Сити» выиграл у команды «Данди Юнайтед» в товарищеской встрече.
«Норвич Сити»
«Канарейки» входят на данный момент в пятёрку лучших команд Чемпионшип. Рассмотрим несколько крайних футбольных встреч «жёлто-зелёных». Вничью сыграл «Норвич» с КПР в матче 19-го тура чемпионата. «Канарейки» на семнадцатой минуте игры с «Ротерхэмом» вышли вперёд. В начале второго тайма «мельники» сравняли счёт в поединке, но победа в матче всё-таки досталась «жёлто-зелёным».
Открыв счёт первыми, «канарейки» уступили со счётом 1:2 «Мидлсбро» на своём поле в игре прошлого тура.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Суонси Сити» – 2.45
- Ничья – 3.45
- Победит «Норвич Сити» – 2.85
- Победит «Суонси Сити» с форой -1.5 – 4.45
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.89
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.91
Статистика
- В двух матчах из десяти последних «лебеди» потерпели поражения
- За тот же период «канарейки» проиграли в пяти играх
- Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».
Прогноз
При прогнозировании исхода предстоящего футбольного поединка доверимся статистике очных встреч. Наш прогноз: тотал меньше 2.5 голов за игру. Коэффициент 1.91.