Неймар – легенда футбола. Не смог выиграть ЧМ, но идеально стартовал и безупречен технически

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вчера, 11:09

Талант с травмами и поражениями.

Месси и Роналду стали двумя полюсами. Ожидаемо взаимное притяжение хейтеров, которые одновременно фанаты другого светила. А вот у Неймара ситуация другая. Тех, кому бразилец не нравится, в мире футбола не меньше, чем искренних фанатов. Можно сказать, что «десятка» сборной Бразилии – Бекхэм своего времени.

Не в смысле места в поп-культуре, тут Дэвида замещает Роналду, а из-за того, что восхищение футболистом Неймаром немного признак дурного тона, как поначалу было с Дэвидом. Результативный, техничный, но плакса, симулянт и жалобщик, который часто пропускал матчи в канун дня рождения любимой сестры, влезал в скандалы и забывал о футболе.

Но давайте взглянем с футбольной стороны. После вылета Бразилии от Хорватии судьба Неймара стала еще более трагичной главой в истории игры.

Неймар – легенда. Талант и старт

23 года и 8 месяцев было бразильцу, когда забил 250-й гол в карьере. Для сравнения, великий Дель Пьеро забил 250-й гол, когда ему было 33 года и 10 месяцев. Сразу учитываем, что в «Сантосе» юный Неймар был королем бразильского футбола, а не испанского. Но на родине забил лишь 136 голов, остальные добрал в сборной и в Европе. Голы за Бразилию ценные, ведь у нее в отборах нет соперников, вроде Сан-Марино. Если судить по старту, то Мбаппе позади по темпу, ведь свой 250-й мяч забил в 23 года и 11 месяцев. Месси отпраздновал отметку в 24 года и 8 месяцев, Рауль и Роналдо еще позднее. Роналду забил 250-й мяч в карьере в 26 лет и 8 месяцев. Может, Неймар – легенда, раз его талант позволяет быть выше великих игроков и кандидата на величие в лице Мбаппе?

Неймар – не легенда. Пеле и компания

Проблема любого бразильца, который претендует на звание легенды футбола – похожих людей в истории «селесао» невероятно много. Является ли Неймар игроком масштаба Сократеса? Можно ли сказать, что если Ривалдо точно легенда, то и Жуниор тоже? Не все чемпионы мира сразу легенды, в составе 2002 года рядом с Роналдо и Роналдиньо были люди куда скромнее. Так что даже поражение Неймара не значит, что перестанет быть явлением в бразильском футболе. Но, так или иначе, Пеле, Гарринча, Вава, Тостао, Кафу, Ромарио, Карлос Альберто, Диди, Зико и Ривелино давят на Неймара своим авторитетом. Вышел ли Жуниор из тени величайших бразильцев всех времен? Ведь из тени Месси надолго выйти не получилось. ПСЖ не выиграл ЛЧ под предводительством Неймара.

Неймар – легенда. Достижения и трофеи

Выигрывал Лигу чемпионов, Кубок Либертадорес, чемпионства в Испании и Франции. Еще Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, помог прервать черную полосу. Много раз получал приз «Золотая самба» — лучшему бразильскому игроку в Европе. Был в символической сборной ЧМ от ФИФА , несколько раз оказывался в официальной сборной года. Становился лучшим снайпером сезона в ЛЧ . Послужной список солидный, хотя не хватает победы на Кубке Америки, ведь в 2019-м году Неймар пропустил победный турнир из-за травмы. Его главной целью был успех в Катаре, но гола Неймара не хватило, чтобы «селесао» прошли дальше.

Неймар – не легенда. «Золотой мяч»

С одной стороны, можно сказать, что Хави тоже без «Золотого мяча», что не отбирает у него статус легенды. С другой, Неймар не хавбек, которому сложнее взять «Золотой мяч». И ни разу в жизни не был первым в опросе, где выигрывали Бензема и Модрич, не только два монстра. Разок Неймар оказался третьим, но как аргумент тот случай лучше не вспоминать. Собрал менее 8 % голосов, а Месси набрал более 41 %. Хотя бразилец лишь на пять-шесть лет моложе, чем Лионель и Криштиану, если сравнивать то, чего добились аргентинский и португальский вингеры, которые меняли амплуа по ходу карьеры, и бразильский, то успехи Неймара выглядят намного скромнее.

Неймар – легенда. Мастерство и рекорды

77 голов за сборную Бразилии забивали лишь двое – Пеле и Неймар. Ни Ромарио, ни Роналдо до такой высоты не добрались. Невероятно результативные форварды оказываются ниже соотечественника, который не играет в чужой штрафной так часто, как раньше названные легенды. Неймар с юности и до сего дня – безоговорочно основной у сборной Бразилии, рекорд Пеле падет, если бразилец не психанет с уходом из сборной. А вот до рекорда самого Жуниора добраться будет непросто. Плюс если оценивать дриблинг и ходы Неймара, то его можно легко ставить рядом с Анри или Роналдиньо (не выше, но рядом) чисто по технике. Уже заявка на легендарность.

Неймар – не легенда. Лидерство и перепады

20, 16, 15 и 18 – столько матчей Неймар сыграл в Лиге 1 в первых четырех сезонах. Он лишь дважды в жизни забил в национальной лиге больше двадцати мячей. Впрочем, дело не в статистике, по цифрам у Неймара с юности все замечательно. На его счету намного больше сотни голевых передач за карьеру, у него есть сезон, когда забил 19 мячей и сделал 13 ассистов всего в 20 матчах Лиги 1. Но одновременно перепады в игре Неймара – не всегда связанные с травмами, но и с отвлечением от футбола, не сделали его новым Месси для «Барселоны». Также бразилец испугался перехода в АПЛ чуть раньше, а дополнительно уступил во всех попытках выиграть Кубок мира. Тите называл его лидером, но если сравнивать с влиянием того же Месси на Аргентину, то Неймар заметно уступает.

Мнение читателей. Оцените статус Неймара в иерархии

Без него бразильцам точно не лучше. Он не сыграл против Германии в полуфинале из-за травмы, результат помните. Его наличие не панацея, но это игрок уровня любого из составов Бразилии в ее истории. А что скандальный – никто не спорит. Но легенды футбола бывают самыми разными. Есть добряки, а есть личности, с которыми с радостью погуляешь на вечеринке, но не захотел бы жить под одной крышей больше одного дня. Поэтому характер, капризность, плаксивость и выходки Неймара не имеют отношения к этому разговору. Говорим о том, является ли 30-летний лидер сборной Бразилии и человек, который повторил рекорд Пеле, легендой большой игры. Вылет «селесао» лишь усложнил и без того интересный вопрос.

Последовательные хейтеры не будут задумываться при ответе, но не всегда легенда тот, кто лишь выигрывает. В конце концов, Месси и Роналду тоже пока не чемпионы мира, и одновременно кубок не выиграют. Судьба команды Лионеля, как и Неймара, висела на волоске – серии пенальти.