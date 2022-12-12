Аргентина — Хорватия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Аргентина — Хорватия, который состоится 13 декабря 2022 года

Аргентина

Сборная Аргентины начала этот чемпионат мира не лучшим образом, но ее место в полуфинале говорит о том, что коллектив все делал правильно. Месси и компания были недалеко от вылета в четвертьфинале, но смогли пройти дальше и теперь им будет противостоять неприятная с тактической точки зрения сборная Хорватии. Тем не менее, болельщики верят в свою команду и расценивают нынешний чемпионат, как хороший шанс его выиграть и достойно проводить Месси из сборной.

03 декабря Аргентина обыграла сборную Австралии (2:1), а девятого числа лишь по пенальти одолела Нидерланды (3:2).

Хорватия

Мало кто хотел видеть сборную Хорватии в полуфинале, кроме болельщиков самой страны, однако команда вытерпела весь матч четвертьфинала, сумела сравнять счет и оказалась более крепкой в серии пенальти. Теперь европейскую сборную ждет не менее серьезный соперник из Южной Америки, который давно претендует на титул. Матч обещает быть интересным и вызывает большой ажиотаж среди болельщиков.

05 декабря Хорватия обыграла в серии послематчевых пенальти Япоиню (2:1), а девятого числа также одолела Нидерланды (2:1 по пенальти).

Котировки БК Pinnacle

Победит Аргентина – 1.9

Ничья – 3.3

Победит Хорватия – 5.1

Статистика

Шесть из десяти последних матчей сборной Хорватии завершились исходом «обе забьют — нет»

Сборная Хорватии выиграла два из трех последних матчей с Аргентиной

Аргентина выиграла девять из десяти последних встреч во всех турнирах

Прогноз

Сделать ставку на победу Аргентины, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Предполагаем, что игра очень сложной с небольшим перевесом южноамериканской сборной. Прогнозируем, что Аргентина добьется минимальной победы в этой встрече.