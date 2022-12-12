Франция — Марокко : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата мира Франция — Марокко, который состоится 14 декабря 2022 года

Франция

Сборная Франции на протяжении всего турнира показывает интересный футбол и единственное поражение в группе никак повлияло на коллектив, ведь тренерский штаб играл резервным составом. До финала остался один шал и подопечные Дидье Дешама очень близки от того, чтобы защитить свой титул, полученный в 2018 году в России. Тем не менее, сборную Марокко нельзя недооценивать, ведь соперник очень мало пропускает.

04 декабря сборная Франции переиграла Польшу (3:1), а десятого числа с большим трудом вырвала победу у Англии (2:1).

Марокко

Сборная Марокко добилась невиданных до этого времени результатов, и футболисты уже являются национальными героями. В полуфинальном матче на коллективе не будет такого груза ответственности как на сопернике, что может сыграть на руку африканской команде. Матч обещает быть интересным, ведь французская атака во главе с Мбаппе попытается взломать лучшую оборону турнира.

06 декабря сборная Марокко обыграла по пенальти Испанию (1:0), а 10 декабря минимально одолела Португалию (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит Франция – 1.58

Ничья – 3.85

Победит Марокко – 7.9

Статистика

Сборная Марокко не проигрывает уже 12 матчей подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей сборной Франции завершились тоталом больше 2.5 мячей

Франция забивала в семи из десяти последних матчей

Прогноз

Сделать ставку на победу Франции, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.58. Африканская команда зашла уже очень далеко, и мы предполагаем, что футболистам Марокко не хватит опыта игры на таких стадиях турнира. Прогнозируем победу чемпионов мира с разницей в 1-2 мяча.