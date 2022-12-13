«Ливингстон» – «Данди Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Ливингстон» – «Данди Юнайтед», который состоится 17 декабря 2022 года

«Ливингстон»

«Львы» из Ливингстона на данный момент занимают четвёртое место в шотландской Премьер-лиги. Ознакомимся с несколькими матчами с участием «жёлтых» за последнее время. Ничейным исходом завершилась игра «Ливингстона» с футбольным клубом «Хартс» в рамках 16-го тура чемпионата. Перед встречей с командой «Данди Юнайтед» ливингстонские «львы» провели три товарищеских матча. «Куинз Парк Рейнджерс» с разницей в один мяч одержал победу над «жёлтыми». С большим счётом «Ливингстон» обыграл команду «Лиепая» из Латвии.

Со счётом 3:0 «львы» взяли верх над голландской «Фортуной».

«Данди Юнайтед»

Последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата занимают «внушающие страх» из Данди. Предлагаем вспомнить крайние матчи команды, чтобы оценить шансы «арабов» на успех. В игре 14-го тура шотландской Премьер-лиги «Данди Юнайтед» в Глазго сразился с командой «Селтик». Весь матч гости держались, но два гола под конец футбольного поединка принесли победу хозяевам. У «Килмарнока» с большим счётом «мандариновые» выиграли всухую в игре следующего тура. «Абердину» уступили с минимальной разницей в гостевой встрече.

В товарищеском матче «Данди Юнайтед» проиграл валлийской команде «Суонси» со счётом 0:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливингстон» – 1.99

Ничья – 3.30

Победит «Данди Юнайтед» – 3.75

Победит «Ливингстон» с форой -1.5 – 3.45

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.06

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.71

Статистика

В трёх матчах из пяти крайних «львы» обыграли своих оппонентов

«Арабы» за тот же период проиграли в четырёх играх и только в одном поединке одержали победу

Три очные встречи команд из пяти за последнее время завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

«Ливингстон» семь раз поразил ворота своих соперников в двух крайних матчах. Есть сомнения, что «львы» сумеют поддерживать и дальше такой высокий темп в игре с «мандариновыми». Команда вряд ли сможет продолжать играть в открытый атакующий футбол. Доверимся статистике очных встреч. Наш прогноз: тотал меньше 2.5 голов за игру. Коэффициент 1.71.