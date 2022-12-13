«Мотеруэлл» – «Сент-Миррен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Мотеруэлл» – «Сент-Миррен», который состоится 17 декабря 2022 года
«Мотеруэлл»
Футбольный клуб из Мотеруэла на текущий момент занимает девятое место в Премьер-лиге Шотландии. Пять встреч из шестнадцати в сезоне завершились победами команды. С разницей в один мяч «Мотеруэлл» уступил в гостях «Хартсу», который с тридцать восьмой минуты играл в меньшинстве. Поражением закончилась домашняя игра с «Селтиком» в рамках матча 15-го тура. Ничью «Мотеруэлл» раскатал с командой «Сент-Джонстон».
В товарищеском матче со счётом 0:4 клуб из Мотеруэлла проиграл «Тоттенхэму».
«Сент-Миррен»
«Друзья» находятся после пятнадцати матчей сезона на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата. Ознакомимся с результатами футбольных поединков с участием команды «Сент-Миррен» за последнее время. В 13-ом туре, пропустив три гола, всухую «святые» проиграли «Хиберниану» в гостях. В напряжённой борьбе «чёрно-белые» с разницей в один мяч уступили команде «Росс Каунти». Ничейным исходом завершилась встреча с «Сент-Джонстоном».
В прошлом туре на своём поле «друзья» сыграли вничью с «Рейнджерсом» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Мотеруэлл» – 2.33
- Ничья – 3.15
- Победит «Сент-Миррен» – 3.05
- Победит «Мотеруэлл» с форой -1.5 – 4.40
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.24
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.60
Статистика
- Три поражения потерпел «Мотеруэлл» в пяти матчах за последнее время
- За тот же период «святые» проиграли в двух поединках
- Два года «Сент-Миррен» не выигрывает у своего оппонента в очных встречах.
Прогноз
Статистика личных встреч команд подсказывает нам, что «Мотеруэлл» для «святых» выступает неудобным соперником. Наш прогноз: победа команды «Мотеруэлл». Коэффициент 2.33.