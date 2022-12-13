«Росс Каунти» – «Сент-Джонстон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 03:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Росс Каунти» – «Сент-Джонстон», который состоится 17 декабря 2022 года

«Росс Каунти»

«Олени» из города Дингуолл находятся на данный момент на десятом месте в чемпионате Шотландии. Предлагаем вспомнить несколько крайних матчей с участием «Росс Каунти». Матч 13-го тура Премьер-лиги завершился поражением от команды «Хартс». Волевую победу одержали «олени» в домашней игре с «Сент-Мирреном». В позапрошлом туре «Росс Каунти» взял верх над «Хибернианом».

Со счётом 1:2 команда из Дингуоллы уступила в гостях «Селтику».

«Сент-Джонстон»

В шотландской Премьер-лиге «святые» после шестнадцати матчей нового сезона занимают шестое место. Ознакомимся с результатами футбольных поединков «Сент-Джонстона» за последнее время. С минимальным счётом команда одержала победу над «Килмарноком» в матче 13-го тура чемпионата. На своём поле с разницей в один мяч «бело-синие» обыграли «Рейнджерс» в игре следующего тура. Миром разошлись «святые» из Перта со «святыми» из Пейсли.

Прошлый тур завершился вничью с «Мотеруэллом» со счётом 1:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Росс Каунти» – 2.55

Ничья – 3.15

Победит «Сент-Джонстон» – 2.75

Победит «Росс Каунти» с форой -1.5 – 4.85

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.22

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.61

Статистика

В трёх матчах из пяти крайних «олени» проиграли своим соперникам

В пять играх за последнее время «святые» не уступили ни в одном поединке

Исходом «обе забьют — нет» завершились три очные встречи из пяти последних.

Прогноз

«Росс Каунти» достойно сыграл с «Селтиком», «Сент-Джонстон» не уступил «Рейнджерсу». В условиях, когда сложно отдать предпочтение какой-либо одной команде, ставка на ничейный исход является оптимальным вариантом. Наш прогноз: ничья. Коэффициент 3.15.