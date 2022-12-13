«Тенерифе» — «Андорра» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 07:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Сегунды «Тенерифе» — «Андорра», который состоится 16 декабря 2022 года

«Тенерифе»

«Тенерифе» показывает средние результаты в чемпионате и вряд ли сможет побороться за высокие места в турнирной таблице. На данный момент коллектив занимает 15 ступеньку с набранными 24 баллами, и чтобы улучшить свое положение обязан выигрывать на своем поле. Те не менее, соперник очень непростой и предсказать исход этой встречи будет крайне затруднительно, но сама игра будет определенно интересной.

10 декабря «Тенерифе» сыграл вничью с «Вильярреалом (Б)» (2:2), а седьмого числа обыграл «Алавес» (2:1).

«Андорра»

«Андорра» также не блещет стабильными результатами и опережает своего нынешнего соперника в таблице всего на четыре пункта. Тем не менее, это позволяет клубу занимать девятое место за счет высокой плотности турнирной таблицы. Для коллектива очень важно попробовать закрепиться в верхней части Сегунды, а возможно и составить конкуренцию соперникам в борьбе за место в плей-офф.

10 декабря «Андорра» сыграла вничью с «Леганесом» (1:1), а седьмого числа минимально уступила «Уэске» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тенерифе» – 2.15

Ничья – 3.05

Победит «Андорра» – 3.85

Статистика

«Тенерифе» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Андорры» на выезде закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Семь из десяти последних домашних матчей «Тенерифе» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Тенерифе», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. Команды никогда ранее не встречались, но хозяева попытаются установить свои правила на футбольном поле. Предполагаем, что «Тенерифе» добьется минимальной победы в этой встрече.