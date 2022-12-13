«Реджина» — «Бари» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии B «Реджина» — «Бари», который состоится 17 декабря 2022 года
«Реджина»
«Реджина» показывает хорошие результаты в нынешнем сезоне и старается держаться среди лидеров. Сейчас команда занимает второе место с 32 баллами и отстает от лидера на четыре пункта, при этом опережая ближайшего соперника на три балла. В предстоящей встрече с «Бари» хозяевам главное не проиграть, чтобы не пропустить соперника вперед, а победа поможет укрепить свой отрыв от преследователей.
11 декабря «Реджина» обыграла на выезде «Комо» (1:0), а восьмого числа на своем поле крупно уступила «Фрозиноне» (0:3).
«Бари»
«Бари» идет без поражений уже несколько матчей подряд, но часто играет вничью. Тем не менее, коллектив находится в зоне плей-офф, а именно на четвертом месте с 29 баллами в активе. На расстоянии двух-трех очков команду преследует группа конкурентов, поэтому гостям придется побороться за очки, если они хотят сохранить свое место. Победа же позволит сравняться по очкам с «Реджиной».
11 декабря «Бари» разгромил «Модену» (4:1), а восьмого числа крупно переиграл «Читтаделлу» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реджина» – 2.13
- Ничья – 3.2
- Победит «Бари» – 3.75
Статистика
- «Бари» не знает поражений уже семь матчей подряд
- «Реджина» проиграла три матча из десяти на своем стадионе
- Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Три из четырех последних встреч «Реджины» и «Бари» завершились ничьей
Прогноз
Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.75. Команды показывают похожие результаты, поэтому болельщиков ожидает примерно равная борьба. Прогнозируем, что клубы поделят очки в этой встрече.