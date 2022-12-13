«Реджина» — «Бари» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии B «Реджина» — «Бари», который состоится 17 декабря 2022 года

«Реджина»

«Реджина» показывает хорошие результаты в нынешнем сезоне и старается держаться среди лидеров. Сейчас команда занимает второе место с 32 баллами и отстает от лидера на четыре пункта, при этом опережая ближайшего соперника на три балла. В предстоящей встрече с «Бари» хозяевам главное не проиграть, чтобы не пропустить соперника вперед, а победа поможет укрепить свой отрыв от преследователей.

11 декабря «Реджина» обыграла на выезде «Комо» (1:0), а восьмого числа на своем поле крупно уступила «Фрозиноне» (0:3).

«Бари»

«Бари» идет без поражений уже несколько матчей подряд, но часто играет вничью. Тем не менее, коллектив находится в зоне плей-офф, а именно на четвертом месте с 29 баллами в активе. На расстоянии двух-трех очков команду преследует группа конкурентов, поэтому гостям придется побороться за очки, если они хотят сохранить свое место. Победа же позволит сравняться по очкам с «Реджиной».

11 декабря «Бари» разгромил «Модену» (4:1), а восьмого числа крупно переиграл «Читтаделлу» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реджина» – 2.13

Ничья – 3.2

Победит «Бари» – 3.75

Статистика

«Бари» не знает поражений уже семь матчей подряд

«Реджина» проиграла три матча из десяти на своем стадионе

Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из четырех последних встреч «Реджины» и «Бари» завершились ничьей

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.75. Команды показывают похожие результаты, поэтому болельщиков ожидает примерно равная борьба. Прогнозируем, что клубы поделят очки в этой встрече.