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«Реджина» — «Бари» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 11:12
«Реджина» — «Бари» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии B «Реджина» — «Бари», который состоится 17 декабря 2022 года

«Реджина»

«Реджина» показывает хорошие результаты в нынешнем сезоне и старается держаться среди лидеров. Сейчас команда занимает второе место с 32 баллами и отстает от лидера на четыре пункта, при этом опережая ближайшего соперника на три балла. В предстоящей встрече с «Бари» хозяевам главное не проиграть, чтобы не пропустить соперника вперед, а победа поможет укрепить свой отрыв от преследователей.

11 декабря «Реджина» обыграла на выезде «Комо» (1:0), а восьмого числа на своем поле крупно уступила «Фрозиноне» (0:3).

«Бари»

«Бари» идет без поражений уже несколько матчей подряд, но часто играет вничью. Тем не менее, коллектив находится в зоне плей-офф, а именно на четвертом месте с 29 баллами в активе. На расстоянии двух-трех очков команду преследует группа конкурентов, поэтому гостям придется побороться за очки, если они хотят сохранить свое место. Победа же позволит сравняться по очкам с «Реджиной».

11 декабря «Бари» разгромил «Модену» (4:1), а восьмого числа крупно переиграл «Читтаделлу» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Реджина» – 2.13
  • Ничья – 3.2
  • Победит «Бари» – 3.75

Статистика

  • «Бари» не знает поражений уже семь матчей подряд
  • «Реджина» проиграла три матча из десяти на своем стадионе
  • Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Три из четырех последних встреч «Реджины» и «Бари» завершились ничьей

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.75. Команды показывают похожие результаты, поэтому болельщиков ожидает примерно равная борьба. Прогнозируем, что клубы поделят очки в этой встрече.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:01
Игра равных команд, так что и ничейку могут расписать
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