«Мехелен» – «Серкль Брюгге»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Про-лиги чемпионата Бельгии «Мехелен» – «Серкль Брюгге», который состоится 23 декабря 2022 года

«Мехелен»

«Жёлто-красные» в чемпионате Бельгии находятся на тринадцатой строчке турнирной таблицы. Чтобы оценить шансы команды на успех во встрече с «зелёно-чёрными», рассмотрим несколько крайних матчей «Мехелена». В матче 15-го тура «малинцы» в гостях играли с «Генком». Пропустив первыми, команда сумела сравнять счёт до перерыва, но два гола во второй половине встречи привели к победе «магистров» из Генка. Домашняя игра с командой «Зюльте-Варегем» завершилась вничью. В 1/16 Кубка Бельгии с разгромным счётом «жёлто-красные» одержали победу над футбольным клубом «Локерен-Темзе».

Нидерландскую команду «Бреда» в рамках товарищеского матча «Мехелен» обыграл со счётом 2:0.

«Серкль Брюгге»

Команда из Брюгге занимает на данный момент девятое место в бельгийской Про-лиге. Предлагаем освежить в памяти результаты матчей «зелёно-чёрных» за последнее время. Ничью раскатал «Серкль» в матче 15-го тура Лиги Жюпилер с «Кортрейком». Команда «Хеверли Лувен» была обыграна с разницей в один мяч. В 1/16 Кубка Бельгии «зелёно-чёрные» одержали победу над «Беерсхотом».

Со счётом 1:0 «Серкль Брюгге» выиграл у «Синт-Трёйдена» в игре прошлого тура чемпионата.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мехелен» – 2.60

Ничья – 3.35

Победит «Серкль Брюгге» – 2.55

Победит «Серкль Брюгге» с форой -1.5 – 4.40

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.62

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.11

Статистика

Три победы одержали «жёлто-красные» в пяти матчах за последнее время

За тот же период «зелёно-чёрные» взяли верх над оппонентами в четырёх играх

Исходом «обе забьют — нет» завершились три очные встречи из пяти крайних.

Прогноз

В последнее время команды в личных встречах играли вничью. В условиях, когда непросто отдать предпочтение одной из команд, ставка на ничейный исход является оптимальным вариантом. Наш прогноз: ничья. Коэффициент 3.35.