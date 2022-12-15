«Кортрейк» – «Генк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Про-лиги чемпионата Бельгии «Кортрейк» – «Генк», который состоится 26 декабря 2022 года
«Кортрейк»
Предпоследнее место занимают «красные» в Лиге Жюпилер после семнадцати туров. Предлагаем освежить в памяти несколько матчей с участием «Кортрейка» за последнее время. В матче 16-го тура чемпионата Бельгии с разницей в пару мячей «красные» проиграли на выезде «Остенде». Команду «RWDM 47» в рамках 1/16 Кубка Бельгии «Кортрейк» обыграл, забив пару мячей в ворота соперника в конце футбольного поединка. В прошлом туре с большим счётом «красные» дома уступили «Генту».
В товарищеском матче «Кортрейк» одержал победу над голландским «Эксельсиором» (1:0).
«Генк»
«Магистры» на данный момент находятся на первой строчке турнирной таблицы Про-лиги. Рассмотрим несколько крайних футбольных поединков «Генка». С разницей в пару мячей на выезде «шахтёры» взяли верх над «Андерлехтом». Перед игрой 18-го тура «Генк» провёл три товарищеских встречи, в каждой из которых «магистры» обыграли своих оппонентов. Пропустив первыми, «шахтёры» одержали победу над нидерландской командой «Херенвен». В напряжённой борьбе «Генк» выиграл испанскую «Эльче».
С минимальным счётом был обыгран французский «Мец» в товарищеском матче.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кортрейк» – 5.40
- Ничья – 4.40
- Победит «Генк» – 1.49
- Победит «Генк» с форой -1.5 – 2.18
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.45
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.43
Статистика
- Исходом «тотал больше 2.5 голов за игру» завершились три очные встречи из пяти за последнее время
- В двух играх из пяти крайних «Кортрейк» обыграл своих соперников
- Выигрышная серия «Генка» длится четырнадцать футбольных поединков подряд.
Прогноз
На десять очков опережают «магистры» ближайшего конкурента, но это не значит, что гости легко уступят в ближайшей встрече «красным». Наш прогноз: победа «Генка». Коэффициент 1.49.