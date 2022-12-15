«Кортрейк» – «Генк»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Про-лиги чемпионата Бельгии «Кортрейк» – «Генк», который состоится 26 декабря 2022 года

«Кортрейк»

Предпоследнее место занимают «красные» в Лиге Жюпилер после семнадцати туров. Предлагаем освежить в памяти несколько матчей с участием «Кортрейка» за последнее время. В матче 16-го тура чемпионата Бельгии с разницей в пару мячей «красные» проиграли на выезде «Остенде». Команду «RWDM 47» в рамках 1/16 Кубка Бельгии «Кортрейк» обыграл, забив пару мячей в ворота соперника в конце футбольного поединка. В прошлом туре с большим счётом «красные» дома уступили «Генту».

В товарищеском матче «Кортрейк» одержал победу над голландским «Эксельсиором» (1:0).

«Генк»

«Магистры» на данный момент находятся на первой строчке турнирной таблицы Про-лиги. Рассмотрим несколько крайних футбольных поединков «Генка». С разницей в пару мячей на выезде «шахтёры» взяли верх над «Андерлехтом». Перед игрой 18-го тура «Генк» провёл три товарищеских встречи, в каждой из которых «магистры» обыграли своих оппонентов. Пропустив первыми, «шахтёры» одержали победу над нидерландской командой «Херенвен». В напряжённой борьбе «Генк» выиграл испанскую «Эльче».

С минимальным счётом был обыгран французский «Мец» в товарищеском матче.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кортрейк» – 5.40

Ничья – 4.40

Победит «Генк» – 1.49

Победит «Генк» с форой -1.5 – 2.18

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.45

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.43

Статистика

Исходом «тотал больше 2.5 голов за игру» завершились три очные встречи из пяти за последнее время

В двух играх из пяти крайних «Кортрейк» обыграл своих соперников

Выигрышная серия «Генка» длится четырнадцать футбольных поединков подряд.

Прогноз

На десять очков опережают «магистры» ближайшего конкурента, но это не значит, что гости легко уступят в ближайшей встрече «красным». Наш прогноз: победа «Генка». Коэффициент 1.49.