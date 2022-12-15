«Вестерло» – «Антверпен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:46

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Про-лиги чемпионата Бельгии «Вестерло» – «Антверпен», который состоится 26 декабря 2022 года

«Вестерло»

«Жёлто-синие» в Лиге Жюпилер на данный момент занимают шестое место. Ознакомимся с результатами футбольных поединков с участием «Вестерло» за последнее время. В 1/16 Кубка Бельгии футбольный клуб из Вестерло с минимальным счётом уступил «Генку» на своём поле. Поразив шесть раз ворота соперника, «жёлто-синие» всухую обыграли команду «Остенде» в рамках матча 17-го тура Про-лиги. Два поражения потерпел «Вестерло» в двух товарищеских матчах с турецкими командами. «Башакшехиру» с разницей в один гол «жёлто-синие» уступили.

На прошлых выходных с минимальным счётом «Вестерло» проиграл «Бешикташу» (0:1).

«Антверпен»

«Антверпен» после семнадцати туров входит в тройку лучших футбольных команд Бельгии. Рассмотрим несколько крайних матчей «красных», чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящем поединке с «Вестерло». В 15-ом туре чемпионата «Антверпен» на выезде проиграл «зебрам» из Шарлеруа. Нулевую ничью «супер звёзды» раскатали с «Андерлехтом». В 1/16 Кубка Бельгии после серии пенальти «красные» обыграли команду «Беверен».

Со счётом 2:2 завершилась игра прошлого тура с «Брюгге» в гостях.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вестерло» – 3.00

Ничья – 3.50

Победит «Антверпен» – 2.16

Победит «Антверпен» с форой -1.5 – 3.60

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.59

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.16

Статистика

Из пяти крайних матчей в трёх «жёлто-синие» потерпели поражения

За тот же период «красные» уступили в двух поединках

Исходом «тотал больше 2.5 голов за игру» завершились три очные встречи из пяти за последнее время.

Прогноз

На своём поле «Вестерло» уже обыгрывал «супер звёзд» из Антверпена. В предстоящем футбольном матче не без труда, но хозяева одержат победу. Наш прогноз: победа «Вестерло». Коэффициент 3.00.