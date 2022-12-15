Аргентина – Франция: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на финальный матч ЧМ -2022 Аргентина — Франция, который состоится 18 декабря 2022 года

Аргентина

Аргентинская сборная вышла с первого места группы C. Для того чтобы оценить шансы «бело-голубых» на успех в финальном матче с командой Дешама, предлагаем освежить в памяти результаты матчей аргентинцев на мундиале в Катаре. Чемпионат мира для сборной Аргентины начался с неожиданного поражения от «орлов пустыни» из Саудовской Аравии. Во 2-ом туре «бело-голубые» одержали победу над мексиканцами. «Белые орлы» из Польши были обыграны аргентинцами в заключительном матче группового раунда. В матче 1/8 сборная Аргентины прошла австралийцев. После серии пенальти аргентинская сборная сумела одолеть «летучих голландцев».

Со счётом 3:0 «бело-голубые» одержали уверенную победу над «пламенными» из Хорватии.

Франция

Французы заняли в группе D первую строчку турнирной таблицы. Вспомним успехи действующих чемпионов на мундиале в Катаре и их путь к финальному матчу чемпионата. С большим счётом «синие» взяли верх над «кенгуру-футболистами» в матче 1-го тура мирового футбольного первенства. «Трёхцветные» обыграли датскую сборную с разницей в один мяч. «Карфагенские орлы» одержали победу над сборной Франции в матче третьего тура группового этапа. С разницей в два гола поляков «синие» выиграли в 1/8 чемпионата мира. «Львов» из Англии «трёхцветные» обыграли в четвертьфинальном поединке.

«Атласских львов» со счётом 2:0 подопечные Дешама выиграли в 1/2 финала ЧМ -2022.

Котировки БК Pinnacle

Победит Аргентина – 2.85

Ничья – 3.10

Победит Франция – 2.85

Аргентина станет чемпионом – 1.85

Франция станет чемпионом – 1.85

Победит Аргентина с форой -1.5 – 5.70

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.38

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.56

Статистика

В девяти матчах из десяти крайних аргентинцы выиграли своих оппонентов

За аналогичный период «синие» в шести играх одержали победы

Исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру» завершились три очные встречи из пяти за последнее время.

Прогноз

Как «трёхцветные», так и «бело-голубые» имеют примерно одинаковые шансы на успех. Коэффициенты, которые дают букмекеры, подтверждают это предположение. Зрелищный футбол с большим количеством голов ожидают многие любители футбола во всём мире. Компания Pinnacle на исход «тотал больше 2.5 голов за матч» предлагает коэффициент 2.38. Не будем ориентироваться на статистику очных встреч, а будем наслаждаться финалом и болеть за красивый футбол с обилием голов.