«Бёрнли» – «Мидлсбро»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Бёрнли» – «Мидлсбро», который состоится 17 декабря 2022 года
«Бёрнли»
В Чемпион Лиге «бордовые» находятся на первой строчке турнирной таблицы на текущий момент. Вспомним результаты матчей с участием «Бёрнли» за последнее время. На выезде команда проиграла «Шеффилд Юнайтед» в рамках матча 20-го тура чемпионата. Пропустив первыми, «бордовые» прошли в 1/16 Кубка английской лиги «Кроули Таун». В позапрошлом туре «Бёрнли» взял верх над «Блэкберном» в позапрошлом туре Чемпионшипа.
Со счётом 3:0 «бордовые» обыграли футбольную команду КПР.
«Мидлсбро»
«Мидлсбро» после двадцати двух матчей чемпионата занимает двенадцатое место. Ознакомимся с несколькими крайними футбольными поединками «красно-белых». Забив три гола, всухую «Боро» выиграл у «мандарин» из Блэкпула. С разницей в один гол «смогги» одержали победу над футбольным клубом «Норвич». В товарищеской встрече «Мидлсбро» одолел команду «Хиберниан».
Пропустив первыми, «красно-белые» на прошлых выходных выиграли у «Лутон Тауна».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бёрнли» – 2.14
- Ничья – 3.35
- Победит «Мидлсбро» – 3.40
- Победит «Бёрнли» с форой -1.5 – 3.70
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.94
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.83
Статистика
- В одном матче из десяти за последнее время «бордовые» проиграли
- Из десяти крайних игр в двух «Боро» уступил своим оппонентам
- Четыре очные встречи из пяти последних завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».
Прогноз
«Бёрнли» на три очка опережает ближайшего конкурента – команду «Шеффилд Юнайтед». На своём поле «бордовые» не упустят возможность увеличить отрыв в предстоящем матче. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.14 на победу «Бёрнли».