«Бёрнли» – «Мидлсбро»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Бёрнли» – «Мидлсбро», который состоится 17 декабря 2022 года

«Бёрнли»

В Чемпион Лиге «бордовые» находятся на первой строчке турнирной таблицы на текущий момент. Вспомним результаты матчей с участием «Бёрнли» за последнее время. На выезде команда проиграла «Шеффилд Юнайтед» в рамках матча 20-го тура чемпионата. Пропустив первыми, «бордовые» прошли в 1/16 Кубка английской лиги «Кроули Таун». В позапрошлом туре «Бёрнли» взял верх над «Блэкберном» в позапрошлом туре Чемпионшипа.

Со счётом 3:0 «бордовые» обыграли футбольную команду КПР .

«Мидлсбро»

«Мидлсбро» после двадцати двух матчей чемпионата занимает двенадцатое место. Ознакомимся с несколькими крайними футбольными поединками «красно-белых». Забив три гола, всухую «Боро» выиграл у «мандарин» из Блэкпула. С разницей в один гол «смогги» одержали победу над футбольным клубом «Норвич». В товарищеской встрече «Мидлсбро» одолел команду «Хиберниан».

Пропустив первыми, «красно-белые» на прошлых выходных выиграли у «Лутон Тауна».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бёрнли» – 2.14

Ничья – 3.35

Победит «Мидлсбро» – 3.40

Победит «Бёрнли» с форой -1.5 – 3.70

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.94

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.83

Статистика

В одном матче из десяти за последнее время «бордовые» проиграли

Из десяти крайних игр в двух «Боро» уступил своим оппонентам

Четыре очные встречи из пяти последних завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

«Бёрнли» на три очка опережает ближайшего конкурента – команду «Шеффилд Юнайтед». На своём поле «бордовые» не упустят возможность увеличить отрыв в предстоящем матче. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.14 на победу «Бёрнли».