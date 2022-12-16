«Кардифф» – «Блэкпул»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Кардифф» – «Блэкпул», который состоится 17 декабря 2022 года

«Кардифф»

«Лазурные птицы» из Кардиффа занимают двадцатое место в Чемпион Лиге. Предлагаем рассмотреть результаты нескольких матчей с участием «синих» за последнее время. На своём поле «Кардифф» с разницей в один гол уступил «тиграм». «Лазурные птицы» с минимальным счётом проиграли «клинкам» из Шеффилда. В товарищеском матче «Кардифф» одержал победу над «Астон Виллой».

На прошлых выходных «синие» раскатали ничью со «Сток Сити».

«Блэкпул»

«Блэкпул» находится на предпоследнем месте турнирной таблицы чемпионата. Вспомним несколько крайних футбольных поединков «приморцев». С минимальным счётом «Пул» уступил на своём поле команде «Лутон Таун» в 20-ом туре Чемпионшипа. С большим счётом «Блэкпул» проиграл «Мидлсбро». В матче позапрошлого тура с семнадцатой минуты «мандарины» были в меньшинстве в игре с «Уиганом» и даже сумели открыть счёт в поединке первыми. В начале второго тайма «приморцы» пропустили, и гол под конец игры принёс победу «Уигану».

В нулевую ничью сыграли «мандарины» с «Бирмингемом» в прошлом туре.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кардифф» – 1.81

Ничья – 3.60

Победит «Блэкпул» – 4.60

Победит «Кардифф» с форой -1.5 – 3.05

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.06

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.76

Статистика

Два поражения потерпели «лазурные птицы» в пяти крайних матчах

За аналогичный период в четырёх поединках «мандарины» проиграли

Исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру» завершились три очные встречи из пяти за последнее время.

Прогноз

«Кардифф» не уступает «Блэкпулу» в трёх крайних личных встречах. Для «лазурных птиц» команда из Кардиффа является не удобным соперником. На своём поле «синие» не без труда, но возьмут верх над «мандаринами». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.81 на победу «Кардиффа».