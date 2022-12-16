«Ковентри Сити» – «Суонси Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Ковентри Сити» – «Суонси Сити», который состоится 17 декабря 2022 года

«Ковентри Сити»

«Небесно-голубые» на данный момент занимают пятнадцатое место. Ознакомимся с результатами крайних матчей с участием «Ковентри». На выезде с минимальным счётом команда одержала победу над «шершнями» из Уотфорда в матче 20-го тура чемпионата. Дома «небесно-голубые» взяли верх над «Уиганом» с разницей в один мяч. КПР в игре позапрошлого тура команда из Ковентри обыграла.

На прошлых выходных в гостевом поединке «небесно-голубые» уступили «Редингу».

«Суонси Сити»

«Лебеди» после двадцати двух туров находятся на десятой строчке турнирной таблицы Чемпион Лиги. Вспомним несколько матчей «Суонси» за последнее время. Вничью сыграли «джексы» в гостях с «Бирмингемом». Также нулевую ничью раскатали «лебеди» с «Хаддерсфилдом». В товарищеском матче «Суонси» взял верх над шотландской командой «Данди Юнайтед».

С минимальным счётом «лебеди» проиграли на своём поле команде «Норвич» в прошлом туре.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ковентри Сити» – 2.39

Ничья – 3.30

Победит «Суонси Сити» – 3.05

Победит «Ковентри Сити» с форой -1.5 – 4.30

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.05

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.77

Статистика

Из пяти матчей за последнее время «Ковентри» выиграли в четырёх поединках

За аналогичный период «Суонси» только в одной игре одержал победу

Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

«Небесно-голубые» ни разу не выигрывали у «Суонси». Три крайние личные встречи завершились победами «джексов». Доверимся статистике при прогнозировании исхода предстоящей футбольной встречи. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.05 на победу «Суонси».