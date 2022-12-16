Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Ковентри Сити» – «Суонси Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 22:05
«Ковентри Сити» – «Суонси Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Ковентри Сити» – «Суонси Сити», который состоится 17 декабря 2022 года

«Ковентри Сити»

«Небесно-голубые» на данный момент занимают пятнадцатое место. Ознакомимся с результатами крайних матчей с участием «Ковентри». На выезде с минимальным счётом команда одержала победу над «шершнями» из Уотфорда в матче 20-го тура чемпионата. Дома «небесно-голубые» взяли верх над «Уиганом» с разницей в один мяч. КПР в игре позапрошлого тура команда из Ковентри обыграла.

На прошлых выходных в гостевом поединке «небесно-голубые» уступили «Редингу».

«Суонси Сити»

«Лебеди» после двадцати двух туров находятся на десятой строчке турнирной таблицы Чемпион Лиги. Вспомним несколько матчей «Суонси» за последнее время. Вничью сыграли «джексы» в гостях с «Бирмингемом». Также нулевую ничью раскатали «лебеди» с «Хаддерсфилдом». В товарищеском матче «Суонси» взял верх над шотландской командой «Данди Юнайтед».

С минимальным счётом «лебеди» проиграли на своём поле команде «Норвич» в прошлом туре.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ковентри Сити» – 2.39
  • Ничья – 3.30
  • Победит «Суонси Сити» – 3.05
  • Победит «Ковентри Сити» с форой -1.5 – 4.30
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.05
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.77

Статистика

  • Из пяти матчей за последнее время «Ковентри» выиграли в четырёх поединках
  • За аналогичный период «Суонси» только в одной игре одержал победу
  • Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

«Небесно-голубые» ни разу не выигрывали у «Суонси». Три крайние личные встречи завершились победами «джексов». Доверимся статистике при прогнозировании исхода предстоящей футбольной встречи. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.05 на победу «Суонси».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк суонси
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 00:28
В этом матче хозяева поля приложат максимум усилий чтобы не проиграть, победа или ничья команды "Ковентри Сити". Удачи
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 