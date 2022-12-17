«Престон» – КПР: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Престон» – КПР , который состоится 17 декабря 2022 года

«Престон»

«Неуязвимые» на данный момент занимают шестое место в Чемпионшипе. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков за последнее время. Гол Поттса на тридцатой минуте матча принёс победу своей команде над «Суонси» в 19-ом туре чемпионата. На выезде «лилейно-белые» одержали победу над «ройялсами» из Рединга. «Престон Норт Энд» проиграл в позапрошлом туре «Миллуолу». Болельщикам встреча подарила шесть голов за игру. Фаны «неуязвимых» радовались два раза, а «львов» — четыре.

С разгромным счётом в гостях «неуязвимые» взяли верх над «Блэкберном».

КПР

«Куинз Парк Рейнджерс» в Чемпион Лиге находятся на девятой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим матчи КПР , чтобы оценить шансы «рейнджерсов» на успех в предстоящем матче с «лилейно-белыми». Уже на второй минуте домашней игры с командой «Хаддерсфилд» нападающий КПР Дайкс открыл счёт, но победу в матче праздновали гости. Всухую, пропустив пару мячей, «рейнджерс» проиграл на выезде «Ковентри». С разницей в один гол «лилейно-белые» взяли верх над «Ливингстоном» в товарищеском поединке.

В прошлое воскресенье КПР дома со счётом 0:3 уступил «Бёрнли».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Престон» – 2.33

Ничья – 3.25

Победит КПР – 3.20

– 3.20 Победит «Престон» с форой -1.5 – 4.30

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.20

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.65

Статистика

Одно поражение потерпели «неуязвимые» в пяти матчах за последнее время

В четырёх играх за аналогичный период КПР был обыгран своими оппонентами

был обыгран своими оппонентами Исходом «тотал больше 2.5 голов за игру» завершились три очные встречи из пяти крайних.

Прогноз

«Престон» демонстрирует неплохую игру в последнее время. «Неуязвимые» в предстоящем футбольном поединке останутся неуязвимыми для «рейнджерсов». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.33 на победу «Престона».