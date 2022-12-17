«Престон» – КПР: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Престон» – КПР, который состоится 17 декабря 2022 года
«Престон»
«Неуязвимые» на данный момент занимают шестое место в Чемпионшипе. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков за последнее время. Гол Поттса на тридцатой минуте матча принёс победу своей команде над «Суонси» в 19-ом туре чемпионата. На выезде «лилейно-белые» одержали победу над «ройялсами» из Рединга. «Престон Норт Энд» проиграл в позапрошлом туре «Миллуолу». Болельщикам встреча подарила шесть голов за игру. Фаны «неуязвимых» радовались два раза, а «львов» — четыре.
С разгромным счётом в гостях «неуязвимые» взяли верх над «Блэкберном».
КПР
«Куинз Парк Рейнджерс» в Чемпион Лиге находятся на девятой строчке турнирной таблицы. Рассмотрим матчи КПР, чтобы оценить шансы «рейнджерсов» на успех в предстоящем матче с «лилейно-белыми». Уже на второй минуте домашней игры с командой «Хаддерсфилд» нападающий КПР Дайкс открыл счёт, но победу в матче праздновали гости. Всухую, пропустив пару мячей, «рейнджерс» проиграл на выезде «Ковентри». С разницей в один гол «лилейно-белые» взяли верх над «Ливингстоном» в товарищеском поединке.
В прошлое воскресенье КПР дома со счётом 0:3 уступил «Бёрнли».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Престон» – 2.33
- Ничья – 3.25
- Победит КПР – 3.20
- Победит «Престон» с форой -1.5 – 4.30
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.20
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.65
Статистика
- Одно поражение потерпели «неуязвимые» в пяти матчах за последнее время
- В четырёх играх за аналогичный период КПР был обыгран своими оппонентами
- Исходом «тотал больше 2.5 голов за игру» завершились три очные встречи из пяти крайних.
Прогноз
«Престон» демонстрирует неплохую игру в последнее время. «Неуязвимые» в предстоящем футбольном поединке останутся неуязвимыми для «рейнджерсов». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.33 на победу «Престона».