«Халл Сити» – «Сандерленд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Халл Сити» – «Сандерленд», который состоится 17 декабря 2022 года

«Халл Сити»

«Тигры» после двадцати двух туров Чемпион Лиги занимают четвёртое место с конца турнирной таблицы. Рассмотрим несколько футбольных поединков команды за последнее время, чтобы оценить шансы «чёрно-янтарных» на успех с «чёрными котами» из Сандерленда. Дома с разницей в один мяч «Халл» проиграл «Редингу» в матче 21-го тура. С одинаковым счётом 1:1 завершились две товарищеские встречи с турецкими командами «Башакшехир» и «Трабзонспор».

«Нулёвку» раскатали «тигры» с «шершнями» из Уотфорда в прошлом туре.

«Сандерленд»

Во втором по значимости футбольном дивизионе Англии «Сандерленд» находится на двенадцатом месте. В матче 21-го тура в гостях «чёрные коты» одержали победу над «Бирмингемом». С минимальным счётом «красно-белые» обыграли команду «Аль-Шабаб» из ОАЭ . С большим счётом были обыграны «львы» из юго-восточной части Лондона.

В прошлом туре «Сандерленд» дома уступил «Вест Бромвичу» со счётом 1:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Халл Сити» – 2.55

Ничья – 3.25

Победит «Сандерленд» – 2.85

Победит «Халл Сити» с форой -1.5 – 5.00

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.13

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.69

Статистика

Из пяти последних матчей только в одном «тигры» одержали победу

«Чёрные коты» из пяти крайних игр в трёх выиграли своих оппонентов

Статистика личных встреч не указывает на явного фаворита в данной паре.

Прогноз

В последних матчах «красно-белые» выглядят немного убедительнее «тигров», но в том, что в гостях «чёрным котам» хватит сил одолеть соперника, есть сомнения. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.25 на ничью.