«Мотеруэлл» – «Килмарнок»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Мотеруэлл» – «Килмарнок», который состоится 23 декабря 2022 года

«Мотеруэлл»

Футбольный клуб из города Мотеруэлл на данный момент находится на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата Шотландии. Предлагаем освежить в памяти результаты последних футбольных поединков с участием команды, чтобы оценить их шансы на успех в будущем матче с «Килмарноком». В 14-ом туре Премьер-лиги «Мотеруэлл» взял верх над «Хартсом». В пользу «Селтика» завершилась игра следующего тура. Ничью раскатал «Мотеруэлл» со «святыми» из Перта.

«Тоттенхэму» команда проиграла с разгромным счётом 0:4 в товарищеской игре.

«Килмарнок»

В чемпионате Шотландии «Килли» занимают предпоследнее место. Рассмотрим матчи команды за последнее время. В напряжённой борьбе «Килмарнок» потерпел поражение от «Ливингстона». Автогол в конце игры принёс победу «львам» из Ливингстона. Пропустив четыре гола, «сине-белые» всухую проиграли «Данди Юнайтед». С минимальным счётом обыграли «Хиберниан».

17 декабря со счётом 1:3 «Килли» уступили «Хартсу» в матче прошлого тура чемпионата.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мотеруэлл» – 2.04

Ничья – 3.35

Победит «Килмарнок» – 3.60

Победит «Мотеруэлл» с форой -2.5 – 3.60

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.12

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.67

Статистика

В трёх матчах из пяти крайних «Мотеруэлл» проиграл

«Килмарнок» из пяти игр за последнее время уступили в четырёх

Исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч» завершились три очные встречи из пяти последних.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.35 на ничью. В условиях, когда сложно отдать предпочтение какой-либо одной из команд, ставка на ничейный исход является оптимальным вариантом.