«Мотеруэлл» – «Килмарнок»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Мотеруэлл» – «Килмарнок», который состоится 23 декабря 2022 года
«Мотеруэлл»
Футбольный клуб из города Мотеруэлл на данный момент находится на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата Шотландии. Предлагаем освежить в памяти результаты последних футбольных поединков с участием команды, чтобы оценить их шансы на успех в будущем матче с «Килмарноком». В 14-ом туре Премьер-лиги «Мотеруэлл» взял верх над «Хартсом». В пользу «Селтика» завершилась игра следующего тура. Ничью раскатал «Мотеруэлл» со «святыми» из Перта.
«Тоттенхэму» команда проиграла с разгромным счётом 0:4 в товарищеской игре.
«Килмарнок»
В чемпионате Шотландии «Килли» занимают предпоследнее место. Рассмотрим матчи команды за последнее время. В напряжённой борьбе «Килмарнок» потерпел поражение от «Ливингстона». Автогол в конце игры принёс победу «львам» из Ливингстона. Пропустив четыре гола, «сине-белые» всухую проиграли «Данди Юнайтед». С минимальным счётом обыграли «Хиберниан».
17 декабря со счётом 1:3 «Килли» уступили «Хартсу» в матче прошлого тура чемпионата.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Мотеруэлл» – 2.04
- Ничья – 3.35
- Победит «Килмарнок» – 3.60
- Победит «Мотеруэлл» с форой -2.5 – 3.60
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.12
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.67
Статистика
- В трёх матчах из пяти крайних «Мотеруэлл» проиграл
- «Килмарнок» из пяти игр за последнее время уступили в четырёх
- Исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч» завершились три очные встречи из пяти последних.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.35 на ничью. В условиях, когда сложно отдать предпочтение какой-либо одной из команд, ставка на ничейный исход является оптимальным вариантом.