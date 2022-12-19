«Данди Юнайтед» – «Хартс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Данди Юнайтед» – «Хартс», который состоится 24 декабря 2022 года
«Данди Юнайтед»
«Внушающие страх» из Данди находятся на последней строчке турнирной таблицы чемпионата Шотландии. Ознакомимся с результатами футбольных поединков «Данди» за последнее время, чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящем матче с «тёмно-бордовыми» из Эдинбурга. С разницей в пару мячей «мандариновые» уступили «Селтику» в матче 14-го тура Премьер-лиги. Поразив четыре раза ворота соперника, «внушающие страх» всухую обыграли «Килмарнок». С минимальным счётом «Данди Юнайтед» уступил «Абердину».
В товарищеском матче «Суонси» со счётом 2:0 взял верх над «мандариновыми».
«Хартс»
«Сердца» занимают в первом по значимости футбольном дивизионе Шотландии четвёртое место. Рассмотрим крайние несколько матчей с участием «тёмно-бордовых». Ничейным исходом завершилась игра 16-го тура со «львами» из Ливингстона. Поражения потерпел «Хартс» в двух товарищеских матчах. С большим счётом команда проиграла «Блэкберну». Диего Соуза, забив гол в середине первого тайма, принёс победу «Альмерии» над «тёмно-бордовыми».
Со счётом 3:1 «Хартс» выиграл у «Килмарнока» в матче прошлого тура.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Данди Юнайтед» – 2.95
- Ничья – 3.45
- Победит «Хартс» – 2.27
- Победит «Хартс» с форой -1.5 – 4.00
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.83
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.91
Статистика
- «Данди» из десяти матчей за последнее время уступил своим оппонентам в шести матчах
- В пяти футбольных поединках за аналогичный период «сердца» потерпели поражения
- Четыре крайние очные встречи завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.27 на победу «Хартса». Всего лишь на одно очко отстают «тёмно-бордовые» от «Абердина». В предстоящем матче с «мандариновыми» у «Хартса» будет возможность сократить отставание.