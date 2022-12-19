«Данди Юнайтед» – «Хартс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Шотландии «Данди Юнайтед» – «Хартс», который состоится 24 декабря 2022 года

«Данди Юнайтед»

«Внушающие страх» из Данди находятся на последней строчке турнирной таблицы чемпионата Шотландии. Ознакомимся с результатами футбольных поединков «Данди» за последнее время, чтобы оценить шансы команды на успех в предстоящем матче с «тёмно-бордовыми» из Эдинбурга. С разницей в пару мячей «мандариновые» уступили «Селтику» в матче 14-го тура Премьер-лиги. Поразив четыре раза ворота соперника, «внушающие страх» всухую обыграли «Килмарнок». С минимальным счётом «Данди Юнайтед» уступил «Абердину».

В товарищеском матче «Суонси» со счётом 2:0 взял верх над «мандариновыми».

«Хартс»

«Сердца» занимают в первом по значимости футбольном дивизионе Шотландии четвёртое место. Рассмотрим крайние несколько матчей с участием «тёмно-бордовых». Ничейным исходом завершилась игра 16-го тура со «львами» из Ливингстона. Поражения потерпел «Хартс» в двух товарищеских матчах. С большим счётом команда проиграла «Блэкберну». Диего Соуза, забив гол в середине первого тайма, принёс победу «Альмерии» над «тёмно-бордовыми».

Со счётом 3:1 «Хартс» выиграл у «Килмарнока» в матче прошлого тура.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Данди Юнайтед» – 2.95

Ничья – 3.45

Победит «Хартс» – 2.27

Победит «Хартс» с форой -1.5 – 4.00

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.83

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.91

Статистика

«Данди» из десяти матчей за последнее время уступил своим оппонентам в шести матчах

В пяти футбольных поединках за аналогичный период «сердца» потерпели поражения

Четыре крайние очные встречи завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.27 на победу «Хартса». Всего лишь на одно очко отстают «тёмно-бордовые» от «Абердина». В предстоящем матче с «мандариновыми» у «Хартса» будет возможность сократить отставание.