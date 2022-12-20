Смена поколений уже перед носом. Сборную Хорватии ждет уход лучших игроков

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вчера, 08:31

Скоро сборную покинут ее главные звезды.

Лидерам сборной пора на покой

Постепенное старение и скорая смена поколений предсказуемо не сделали игру сборной Хорватии яркой. По сравнению с ЧМ -2018 они остались без Ивана Ракитича, Марио Манджукича и Даниела Субашича. И если Ракитича и Субашича заменить удалось, то потеря Манджукича оказалось очень тяжелой.

Показательно, что главным источником угрозы хорватов для чужих ворот стал Иван Перишич. Он единственный, кто нанес более 10 ударов и кто суммарно набрал больше 1 xG. Также стоит отметить, что Перишич является третьим по количеству результативных действий за 3 последних чемпионата мира — 11 (6+5). Больше только у гениальных Месси и Мбаппе.

Очевидно, что в ближайшее время хорватов ждут еще более серьезные изменения. Ивану Перишичу в 2026 году будет 37 лет. Очень редко случается, чтобы игрок его позиции играл на высоком уровне до такого возраста.

Лука Модрич хоть и заявил, что не планирует покидать сборную, но 37 прожитых лет все же не малый срок, и его уход является лишь вопросом ближайшего времени. Маловероятно, что он будет в форме и останется игроком основного состава на мундиале в Америке.

Деян Ловрен пусть и является неординарным футболистом, его уровень нередко вызывает обсуждения. Однако за сборную он выступает на высочайшем уровне уже который турнир. Ему, как и Перишичу, к следующему мундиалю будет 37 лет. В 2026 году он будет в лучшем случае в заявке, но уж точно не в основе сборной.

Многие другие нынешние лидеры пересекут рубеж в 30 лет. Йосип Юранович, Матео Ковачич, Марцело Брозович, Доминик Ливакович, конечно, вполне могут рассчитывать на попадание в заявку на турнир в Северной Америке, но будут подгоняться более молодым поколением.

Состав и схема с предыдущего мундиаля у хорватов осталась той же — 4-3-3. Она держится на тройке полузащиты из Модрича, Брозовича и Ковачича (занял роль Ивана Ракитича). Эта троица полузащиты была одной из лучших, если не лучшей полузащитой окончившегося турнира. И именно ее называли самым четким и отлаженным механизмом на чемпионате мира.

Уход Модрича не станет критически сильным ударом

«Будущее нашей команды яркое. Некоторые футболисты впервые приехали на крупный турнир и сразу завоевали медали. У меня на это ушло 12 лет, я прошел через все на свете. Им стоит ценить то, чего они добились. Я продолжу играть за Хорватию в Лиге наций. После этого посмотрим, что дальше», — заявил после матча за третье место Лука Модрич.

Одному из лучших полузащитников последнего десятилетия к началу мундиаля 2026 года будет за 40 лет. Златко Даличу уже сейчас необходимо начинать готовить команду к уходу своей главной звезды. Вариантов несколько, и один из них провел турнир в Катаре рядом с Лукой. Речь о Матео Ковачиче.

Игроки хоть и очень близки друг к другу за пределами поля и играют на аналогичных позициях, но все же имеют существенные отличия. Именно в этом плане Даличу предстоит провести основательную работу.

Покажется странным, но у Матео есть преимущества перед Лукой. Он хоть и менее изящный игрок, но больше продвигает мяч, чаще пасует в финальную треть и чужую штрафную. Да, у Луки больше голевых передач и передач под удар, но Матео развивает атаки с таким же успехом.

Кроме того, Ковачич более универсален, нежели Лука. За период игры в «Челси» его опробовали и в качестве реджисты, и на позиции вингбэка, а также в паре опорных полузащитников и даже атаке. Позиция Модрича стабильна — центральный полузащитник, требующий подстраховки. В «Реале» долгое время его подстраховывал Каземиро, а с текущего сезона Орельен Тчуамени.

Здесь вскрывается еще одно преимущество Ковачича — игра в обороне. Он в два раза чаще делает отборы и перехваты, а также чаще Луки выходит из единоборств победителем.

Все вышеперечисленное позволит Златко Даличу перестроить игру, не подстраиваясь под персоналии, которые будут в его распоряжении, а использовать Матео в той роли, которая ему необходима, дополняя при этом полузащиту уже другими игроками, коих у хорватов достаточно. О Матео, к слову, говорил и сам Лука, называя его самым талантливым игроком команды:

Ковачич – один из моих последователей. Он может повести за собой футбольную Хорватию. По крайней мере, он самый талантливый игрок сборной.

Будущее Хорватии не такое уж и блеклое

На мундиале в Катаре Златко Далич по минимуму использовал ротацию из-за запредельного доверия к ветеранам, однако многим из них, как уже было сказано, за 30. Единственным игроком младше 24 лет, выходившим стабильно в основе, был 20-летний Йошко Гвардиол.

Однако матчем за третье место Далич дал понять, что у хорватов готовится новое поколение, которое может стать ничем не хуже прежнего. Многие из молодых игроков уже сейчас выступают на высоком уровне и хорошо зарекомендовали себя в клубах.

Среди защитников есть 18-летний Йосип Станишич, который уже сейчас получает игровую практику в мюнхенской «Баварии». Борна Соса мог выступать на позиции левого защитника сборной Германии, но предпочел дождаться ухода Ивана Перишича и выступать за родную страну. Йосип Шутало один из главных активов загребского «Динамо», а его переезд в ведущую лигу Европы — вопрос времени. Ну и вышеназванный Йошко Гвардиол, который, несмотря на свой молодой возраст, уже несколько лет находится на устах болельщиков и скаутов крупных футбольных клубов.

Активы в полузащиту тоже не самые бедные — здесь в первую очередь стоит отметить Ловро Майера, отличающегося креативом в атаке. Из-за внешней схожести Ловро называют «вторым Модричем», а Златко Далич приводит его в пример того, каким будет будущее хорватской сборной. Другой вариант Хорватии в полузащиту будущего — Лука Сучич, который является продуктом системы «Ред Булла» и уже в 20 лет находится под пристальным наблюдением многих грандов.

А вот вопрос по нападению хорватской сборной остается открытым. У Златко Далича имеется несколько игроков на фланги нападения, но с центральным форвардом есть некоторые затруднения, которые были выявлены уже в Катаре.

В целом множество молодых футболистов Хорватии играют в Германии и Австрии, командам которым присущ вертикальный, прессингующий футбол при активных единоборствах на мяче. Примерно такой и можно представить сборную Хорватии через 2-3 года, чей основной костяк будет состоять уже из зрелого и сформировавшегося нового поколения.