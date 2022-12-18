Soccer.ru
ГлавнаяБлогиСтолкновенияПревью, анонсы, раскладыЧемпионат мира 2022

Last dance Месси. Аргентина и Франция – трагичный финал ЧМ

вчера, 11:05
Аргентина

Команды Месси и Мбаппе наработали на «золото».

О сборной Аргентины

- Финал трагичен, ведь Месси и Мбаппе хочется увидеть с кубком, а это исключено. У Лионеля прощание со сборной. Важно никого не бить, как Зидан. Зато будут бить его. Хотя сначала пусть поймают. Провел 171 поединок за Аргентину, забил 96 мячей, отдал 55 голевых передач. Великая карьера, но не хватает одного – победы на ЧМ.

- Главная кадровая дилемма Скалони – выбор между Ди Марией или еще одним хавбеком. Сформировалась тройка МакАллистера, Фернандеса и Де Пауля, но травма мешала Ди Марии. Учитывая опыт Анхеля – например, победный гол Бразилии на Кубке Америки, допускаем, что вернутся к «4-3-3». Формальное трио в атаке, где Ди Мария и Альварес будут выше, а Месси – традиционно ниже.

- Слева вернется Акунья, поэтому сюрпризов не ждем. Разве что выставят «3-5-2», тогда Ди Марию заменят на Лисандро Мартинеса в оборону. У Жиру небольшая травма, скорее его будут ловить вдвоем Ромеро и Отаменди. Опытные охотники. По xGА90 – среднему качеству моментов оппонентов за игру, Аргентина уверенно первая на ЧМ, а Франция на 11-м месте ниже сборной США.

- Альварес, пока Лаутаро страдал после промахов, закрепился в старте. Игрок ротации у Гвардиолы раскрылся, Хулиан молодой и результативный. Аргентина не сборная юниоров, но это не мешает забивать мячи. По голам разница с Францией в один мяч, 13:12 в пользу европейцев. А вот по качеству шансов латиноамериканцы даже чуточку выше. Обе команды опасны в атаке.

- Кроме переживания за правый фланг с Молиной, Скалони важно придумать, как реагировать на отход Франции за линию мяча. Дешам хитро избегал борьбы один в один, чтобы не показать слабости Рабьо и Гризманна в роли чистых разрушителей. Но если Аргентина выманит французов на себя, а затем переиграет в центре – там три хавбека плюс Месси в оттяжке, то Ди Мария и Альварес получат моменты. Вспоминаем финал ЧМ-2014 – всё решит реализация.

Ориентировочный состав (4-3-3): Э. Мартинес – Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья – Де Пауль, Фернандес, МакАллистер (Паредес) – Ди Мария, Месси, Альварес.

О сборной Франции

- У Дешама кадровые проблемы, восемь человек не могли полноценно тренироваться. Сильнее всего переживали за Рабьо и Упамекано, но Дембеле успокоил. Усман приготовил им «чай с имбирем и медом», простуда прошла. Варан, Коман и Конате пропускали тренировку, а Жиру получил по колену. Тчуамени и Тео Эрнандес отдыхали, так что тревог по поводу здоровья футболистов у Дешама хватало.

- У Франции тоже схема «4-3-3», а не «4-2-3-1», как во времена, когда Гризманн был «десяткой». Антуан по всему полю, можно смело выделять тройку в центре. Иногда Тчуамени оказывался правее, чем Гризманн, а Рабьо – левее. Треугольник не всегда с Орельеном по центру. Зато рабочий, ни одному сопернику не было легко против Франции в середине поля. Но против Месси они пока не играли.

- Левый фланг Франции рулил. С англичанами и марокканцами перекос подравнялся, ведь в фазе построения атак видели Кунде, Варана и третьего центрального в гибридной тройке, а Тео Эрнандеса оценили без мяча, и у своих ворот левый латераль оставил не такое хорошее впечатление, как на полуфланге в атаке. Мбаппе тоже в двух последних матчах не развернулся. Копил силы на финал?

- Аргентина пропустила 4 мяча (в двух матчах из шести), а Франция – пять, но равномернее. Допускали по ошибке во всех матчах группы и в двух из трех поединков плей-офф. Могли пропустить от Марокко, нельзя заявлять о надежной защите Льориса. Голкипер потащил 10 из 14 ударов (еще один гол пропустил его коллега Манданда), а у Мартинеса статистика странная – 4 сэйва после 8 ударов.

- Дембеле и Мбаппе – самостоятельные. Жиру – опытный, хотя и Тюрам не бездарь. Гризманн успевает всюду, Антуан — лидер на ЧМ по созданным моментам, хотя уступает Месси по сыгранным минутам. Важны все из основы, хотя два человека порой терялись – Упамекано и Дембеле. Будь Конате и Коман здоровее, то могли навязать борьбу коллегам. Впрочем, с ними или без, у Франции хватает талантов.

Ориентировочный состав Франции (4-2-1-3): Льорис – Кунде, Варан, Упамекано, Т. Эрнандес – Тчуамени, Рабьо – Гризманн – Дембеле, Жиру (Тюрам), Мбаппе.

Цифры накануне финала

- Противостояние не входит в классический канон ЧМ, как у немцев с аргентинцами. Но это уже четвертая встреча на турнире. В первом случае Аргентина выиграла 1:0, а позже проиграла Уругваю в финале ЧМ-30. Спустя 48 лет снова была победа Аргентины над Францией, на этот раз Кемпес дошел до победного финала. Также успех с «альбиселесте» стала хорошим знаком для Франции в России. После перестрелки 4:3 Мбаппе добрался до победного финала.

- У Франции 9 из 10 побед в последних матчах ЧМ, только Тунис сумел испортить Дешаму серию. Его команда выигрывала первые таймы и матчи в 5 из 7 последних игр на ЧМ. Аргентина может ответить результативностью, у нее минимум по два мяча в пяти последних играх после поражения от Саудовской Аравии. У Франции похожая серия, от двух голов в 6 из 7 последних игр, включительно с победой над Хорватией 4:2 в прошлом финале.

- В истории ЧМ четыре игрока забивали в двух финалах – Вава, Пеле, Брайтнер и Зидан. Гризманн и Мбаппе могут стать пятым и шестым. У Месси так вовсе день для рекордов. Выход в финале – побитый рекорд Маттеуса по матчам, гол или ассист – первым соберет 20 баллов по «гол плюс пас», обойдет Клозе и Роналду. Гол Лионеля позволит первым собрать серию мячей в группе и всех матчах плей-офф.

Прогноз «Соккер.ру»: рады ошибиться, но предположим, что команды начнут осторожничать, обменяются голами и доберутся до пенальти. Не будем огорчать фанатов Месси загодя, ведь точно не знает никто, но не факт, что кумир миллионов возьмет кубок. Франция – коварная сборная, гибкая и взрывная.

Человек-паук выручает Аргентину. У Альвареса нет пути домой без мировой короны
Вчера, 13:48Вадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии7
Чемпионский опыт и молниеносный Мбаппе. Почему Франция защитит титул на ЧМ-2022
Вчера, 08:28Вадим Багров в блоге За и противКомментарии9
Подлость против величия Месси. Почему Аргентина должна стать чемпионом мира
17 декабряВадим Багров в блоге За и противКомментарии15
Не бред, а прекрасная традиция. Матчи за третье место нужны на ЧМ
17 декабряВадим Багров в блоге Футбольная ностальгияКомментарии6
Ничего себе, Бензема готов к финалу ЧМ. Также Кариму дают мешок денег и роль Кантона
15 декабряВадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии6
Хорваты и датчане побеждали Дешама. Марокко будет намного сложнее
14 декабряВадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии6
Сортировать
Все комментарии
Мантефильный
Мантефильный ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 20:07
Если кто их и спасёт - это Мбаппе, но игра дрянная...
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Мантефильный (раскрыть)
вчера в 19:08
Плохо играют французы! Выдохлись!
Мантефильный
Мантефильный ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 18:55
Это играет гранд мирового футбола?) ни одного удара в створ. Посмотрим второй тайм, но в первом это позорище)
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 17:17
Выдумал
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 17:15
Откуда данные о скорости Килиана? Не оспариваю это, просто интересно где Вы взяли эти данные, а также, собственно, сами эти данные.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Estiva (раскрыть)
вчера в 17:12
Мбаппе УЖЕ не демонстрирует скорости 2018. дальше будет только хуже. Ни о каких 3-х чемпионатах речи и быть не может. Слишком сильна конкуренция в футболе. Ему повезет, если выиграет 1-2 лиги чемпов и чемп европы. Это в лучшем случае. и то, не факт, что будет главным игроком команд. Нужно брать этот чемп - это его чемп, и гризмана, и Льориса. Эти ребята на избалованы лигой чемпионов и внутренними победами чемпионатов. Пусть насладятся победой в нетипичном и несколько второстепенном в сравнении с ЛЧ кубком.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 15:46, ред.
Франция должна выиграть.

Это покажет Месси, что он уже 7 лет не так хорош, как о нем пишут журналисты. Не может один игрок быть выше команды. Коллективизм лучше индивидуализма. Когда Лео стоит и ждет мяч, кто-то справляется или не справляется с двойным объемом черновой работы.

Когда Месси теряет мяч, кто-то мог забить, когда Месси забивает гол или делает передачу, все забывают, что это заслуга не только его, но и партнеров. Когда Лео нагнетает вокруг команды лишнюю шумиху, кто-то из партнеров не выдерживает навалившейся ответственности.

Эта команда сильна именно духом, а не именами. Напоминает Францию 2006, когда Зидан сделал кроме левых пенальти только 2 голевых действия за турнир, дважды удалялся (правда, в финале его удаление перед серией пенальти мало что решало, и так и так лотерея), не вступал в единоборства, и по сути провел на своем уровне только игру с Бразилией. Но все нарекли его чуть ли не играющим тренером.

Так и тут. У Лео нормальная статистика. Если ему дают мяч, он и должен забивать/делать голевой, т.к. он играет в атаке. До него этот мяч отобрали у противника и дотащили.

Такую ставку на него делают маркетологи, которые отдают все спорные индивидуальные награды ему, а не конкурентам (снейдер, хавиньеста, ди мария, нойер/кросс, ван дейк, левандовски, ну и 1-2 чилийца в кубке Америки).

У Лео есть 4 важнейших международных трофея - 3 полноценных лиги чемпов и кубок америки - и хватит с него. Карьера более чем удалась, нужно и другим выигрывать.

А где-то в паралельной реальности тренер больше впечатлен предфинальной двусторонкой Дибалы. Он выпускает его вместо Месси, форвард делает дубль и Аргентина-команда становится чемпионом, а не команда-приложение к маркетинговому проекту "Великий игрок".
Ags_0701
Ags_0701 ответ Estiva (раскрыть)
вчера в 15:34
Ну например я как нейтральный зритель не хочу, чтобы победила аргентина. Просто потому что аргентина играет "грязно". Постоянные симуляции: когда какой-нибудь акунья или паредес валятся на газон даже от дуновения ветра. Провокации, удары мячом по скамейке, кривляния перед тренером соперника. Это не достойная игра.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 15:02
заметь, я о игроке "м" ничего не писал)))
rubin kazzzan
rubin kazzzan ответ Amiralla (раскрыть)
вчера в 14:49
Франция из этих негров сделала футболистов!!! И это их заслуга!!!
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Amiralla (раскрыть)
вчера в 14:35
Не говорите так, щас на вас накинутся доказывая что негры в составе Франции тоже французы. А так да там вроде только Рабио настоящий француз.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:31
Что и стоило доказать. Победит Аргентина герой Альварес. Победит Франция лузер Месси)) в любом случае Месси никто))
Мантефильный
Мантефильный ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 14:15
Тут личное мнение, есть много людей которые считают, что Франции очень повезло с Кейном и Марокко они забили после двух отскоков... Главное, чтоб не начудил судья! Тогда точно определим чемпиона не случайного!)
Amiralla
Amiralla
вчера в 14:11
Интерсно, сколько коренных французов в состаае сборной Франции? А Аргентина по настоящему национальная команда. Удачи Буенос Айрес!!!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Мантефильный (раскрыть)
вчера в 14:09
Футбол - это не медаль за выслугу лет. Пусть победят заслуженно французы, как немцы в 2014, как в 2002, как в 2012. Я против случайных чемпионов. А Месси сегодняшний ппоигрыш поставит на заслуженное вттоорое место, отрезвит.
Мантефильный
Мантефильный ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 14:01
Франция бесспорно хороша, забеги черепашки шик, в финале по делу, но последние её матчи-это не вынос соперников, а исходя из этого у аргов очень хорошие шансы сделать их грандами ровно сбоку... Кстати ни за кого не болею. Жду зарубу
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Estiva (раскрыть)
вчера в 13:57
Не наиграли арги на чемпионство. Мож и победят, но не были они сильнейшими на чм. Победа как у португалов в 2016 меня не устроит. А французы достойны
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Estiva (раскрыть)
вчера в 13:56
Минимум три Чемпионата Мира у Килиана Мбаппе это весьма спорно, надеюсь что так, но никто не знает наверняка какая будет его жизнь.
Estiva
Estiva ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 13:54
Речь не о сравнении статистики, а о том, кого нейтральный зритель хочет видеть победителем. В футболе и так стало слишком много политики, скандалов, навязыванмя толерантности и тому подобного. И практически не осталось красивых историй. Аргентина ждёт победы на ЧМ с 1986 года, Франция же выигрывала ЧМ уже 2 раза за последние 24 года. И у того же Мбаппе уже есть победа на ЧМ, не случится абсолютно никакой трагедии, если в этот раз трофей достанется не ему, а Лео Месси. У черепашки будет ещё как минимум 3 чм, на которых он сможет добыть себе второй титул чемпиона мира, так что на сегодня с него хватит)
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Мантефильный (раскрыть)
вчера в 13:53
Гранд понятие объективное. Франция заявила о себе на евро, а раскрылась в России. Облажалась на евро, но выходом в финал снова доказала, что она топ сборная. Она ж не Бельгия, которую просто любят составители рейтингов. Она выигрывает
Мантефильный
Мантефильный ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 13:49
Сегодня всё увидим! Не будем одаривать такими пафосными эпитетами. А то с тем же евро, гранд, как вы выразились, но проиграл...
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Мантефильный (раскрыть)
вчера в 13:44
А игра не в памяти? Франция на том чемпе стала грандом, и является им до сих пор, в отличие от победителей
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:43
Пусть миллард обыграет пол миллиарда. Верю в фаворитов. Долой очередной спорный мяч Месси. Их у него и так много. Всегда, когда есть выбор, выбор делают в пользу него
Мантефильный
Мантефильный ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 13:43
Отпахали, так и повезло! Понятно они были слабее той Франции, но в памяти счёт!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 13:41
Всех кроме четвертьфинала
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Мантефильный (раскрыть)
вчера в 13:40
Тогда португальцам повезло
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Estiva (раскрыть)
вчера в 13:39
Почему их не сравнить? Похожая статистика по гол плюс пас на этом чм. Они лидеры своих команд по этому показателю. Мбаппе моложе и быстрее, у Месси лучше пас. Посиотрим, какая команда и какой игрок проявит себя сегодня успешней.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Estiva (раскрыть)
вчера в 13:38
Футбольным лоялистам Франции, например, хотя и далеко не только им.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 13:36
Альварес может стать сегодня игроком турнира или Оливье Жиру, вот смеху будет с персофанов "м".
Estiva
Estiva
вчера в 13:32
Не знаю, кому там хочется увидеть Мбаппе с кубком, кроме тех, кто ненавидит Месси.
Вообще это выглядит кощунством чистой воды, когда автор пытается сравнить мечту великого Лео Месси (и всей Аргентины) с черепашкой, у которой, к тому же, уже есть кубок Мира.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 