Last dance Месси. Аргентина и Франция – трагичный финал ЧМ

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вчера, 11:05

Команды Месси и Мбаппе наработали на «золото».

О сборной Аргентины

- Финал трагичен, ведь Месси и Мбаппе хочется увидеть с кубком, а это исключено. У Лионеля прощание со сборной. Важно никого не бить, как Зидан. Зато будут бить его. Хотя сначала пусть поймают. Провел 171 поединок за Аргентину, забил 96 мячей, отдал 55 голевых передач. Великая карьера, но не хватает одного – победы на ЧМ .

- Главная кадровая дилемма Скалони – выбор между Ди Марией или еще одним хавбеком. Сформировалась тройка МакАллистера, Фернандеса и Де Пауля, но травма мешала Ди Марии. Учитывая опыт Анхеля – например, победный гол Бразилии на Кубке Америки, допускаем, что вернутся к «4-3-3». Формальное трио в атаке, где Ди Мария и Альварес будут выше, а Месси – традиционно ниже.

- Слева вернется Акунья, поэтому сюрпризов не ждем. Разве что выставят «3-5-2», тогда Ди Марию заменят на Лисандро Мартинеса в оборону. У Жиру небольшая травма, скорее его будут ловить вдвоем Ромеро и Отаменди. Опытные охотники. По xGА90 – среднему качеству моментов оппонентов за игру, Аргентина уверенно первая на ЧМ , а Франция на 11-м месте ниже сборной США .

- Альварес, пока Лаутаро страдал после промахов, закрепился в старте. Игрок ротации у Гвардиолы раскрылся, Хулиан молодой и результативный. Аргентина не сборная юниоров, но это не мешает забивать мячи. По голам разница с Францией в один мяч, 13:12 в пользу европейцев. А вот по качеству шансов латиноамериканцы даже чуточку выше. Обе команды опасны в атаке.

- Кроме переживания за правый фланг с Молиной, Скалони важно придумать, как реагировать на отход Франции за линию мяча. Дешам хитро избегал борьбы один в один, чтобы не показать слабости Рабьо и Гризманна в роли чистых разрушителей. Но если Аргентина выманит французов на себя, а затем переиграет в центре – там три хавбека плюс Месси в оттяжке, то Ди Мария и Альварес получат моменты. Вспоминаем финал ЧМ -2014 – всё решит реализация.

Ориентировочный состав (4-3-3): Э. Мартинес – Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья – Де Пауль, Фернандес, МакАллистер (Паредес) – Ди Мария, Месси, Альварес.

О сборной Франции

- У Дешама кадровые проблемы, восемь человек не могли полноценно тренироваться. Сильнее всего переживали за Рабьо и Упамекано, но Дембеле успокоил. Усман приготовил им «чай с имбирем и медом», простуда прошла. Варан, Коман и Конате пропускали тренировку, а Жиру получил по колену. Тчуамени и Тео Эрнандес отдыхали, так что тревог по поводу здоровья футболистов у Дешама хватало.

- У Франции тоже схема «4-3-3», а не «4-2-3-1», как во времена, когда Гризманн был «десяткой». Антуан по всему полю, можно смело выделять тройку в центре. Иногда Тчуамени оказывался правее, чем Гризманн, а Рабьо – левее. Треугольник не всегда с Орельеном по центру. Зато рабочий, ни одному сопернику не было легко против Франции в середине поля. Но против Месси они пока не играли.

- Левый фланг Франции рулил. С англичанами и марокканцами перекос подравнялся, ведь в фазе построения атак видели Кунде, Варана и третьего центрального в гибридной тройке, а Тео Эрнандеса оценили без мяча, и у своих ворот левый латераль оставил не такое хорошее впечатление, как на полуфланге в атаке. Мбаппе тоже в двух последних матчах не развернулся. Копил силы на финал?

- Аргентина пропустила 4 мяча (в двух матчах из шести), а Франция – пять, но равномернее. Допускали по ошибке во всех матчах группы и в двух из трех поединков плей-офф. Могли пропустить от Марокко, нельзя заявлять о надежной защите Льориса. Голкипер потащил 10 из 14 ударов (еще один гол пропустил его коллега Манданда), а у Мартинеса статистика странная – 4 сэйва после 8 ударов.

- Дембеле и Мбаппе – самостоятельные. Жиру – опытный, хотя и Тюрам не бездарь. Гризманн успевает всюду, Антуан — лидер на ЧМ по созданным моментам, хотя уступает Месси по сыгранным минутам. Важны все из основы, хотя два человека порой терялись – Упамекано и Дембеле. Будь Конате и Коман здоровее, то могли навязать борьбу коллегам. Впрочем, с ними или без, у Франции хватает талантов.

Ориентировочный состав Франции (4-2-1-3): Льорис – Кунде, Варан, Упамекано, Т. Эрнандес – Тчуамени, Рабьо – Гризманн – Дембеле, Жиру (Тюрам), Мбаппе.

Цифры накануне финала

- Противостояние не входит в классический канон ЧМ , как у немцев с аргентинцами. Но это уже четвертая встреча на турнире. В первом случае Аргентина выиграла 1:0, а позже проиграла Уругваю в финале ЧМ -30. Спустя 48 лет снова была победа Аргентины над Францией, на этот раз Кемпес дошел до победного финала. Также успех с «альбиселесте» стала хорошим знаком для Франции в России. После перестрелки 4:3 Мбаппе добрался до победного финала.

- У Франции 9 из 10 побед в последних матчах ЧМ , только Тунис сумел испортить Дешаму серию. Его команда выигрывала первые таймы и матчи в 5 из 7 последних игр на ЧМ . Аргентина может ответить результативностью, у нее минимум по два мяча в пяти последних играх после поражения от Саудовской Аравии. У Франции похожая серия, от двух голов в 6 из 7 последних игр, включительно с победой над Хорватией 4:2 в прошлом финале.

- В истории ЧМ четыре игрока забивали в двух финалах – Вава, Пеле, Брайтнер и Зидан. Гризманн и Мбаппе могут стать пятым и шестым. У Месси так вовсе день для рекордов. Выход в финале – побитый рекорд Маттеуса по матчам, гол или ассист – первым соберет 20 баллов по «гол плюс пас», обойдет Клозе и Роналду. Гол Лионеля позволит первым собрать серию мячей в группе и всех матчах плей-офф.

Прогноз «Соккер.ру»: рады ошибиться, но предположим, что команды начнут осторожничать, обменяются голами и доберутся до пенальти. Не будем огорчать фанатов Месси загодя, ведь точно не знает никто, но не факт, что кумир миллионов возьмет кубок. Франция – коварная сборная, гибкая и взрывная.