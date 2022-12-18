Человек-паук выручает Аргентину. У Альвареса нет пути домой без мировой короны

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вчера, 13:48

Хулиан мечтает помочь Месси уйти красиво.

Альварес не новый Марадона

Хулиану крупно повезло, что его не обозвали «новым Диего». Латорре, Ортега, Гальярдо, Рикельме, Аймар, Д’Алессандро, Савиола, Тевес, Лавесси, Месси и Дибала претендовали на роль нового мессии. Только Лионель выжил, опаленный сравнением. Остальные остались недосказанными в истории мирового и аргентинского футбола. По таланту каждый значимый, но факту реализации навыков – всем есть о чем сожалеть.

Только кумир Месси – Пабло Аймар, и Дибала со скамейки имеет шанс потискать кубок. А помогать Лионелю будет мальчик, который рос на его крутых подвигах. Дублер Холанда в МС и нападающий, который не повторил клубный путь Месси, ведь отказался от переезда в Испанию, хотя сына Густаво Альвареса звали и в «Реал», и в «Барселону». Хулиан – сын водителя, который раньше работал дальнобойщиком.

А мама игрока Мариана – воспитательница в детском саду. Родители, может, мечтали еще и о дочери, а родилось три сына, Рафаэль, Хулиан и Августин. Парни росли в городке в 700 километрах от Буэнос-Айреса. Паук, а чуть позже Человек-паук – прозвище Хулиан получил за то, что играл, словно восемью ногами, а еще за любовь к одноименному герою комиксов и фильмов, провел обычное детство вне шумной столицы.

Его возили в Испанию, но гранды не настаивали на трансфере. В академию «Ривер Плейта» попал в 16 лет, поздно. А через два года играл в первой команде. Бывший кандидат на роль «нового Диего» — Марсело Гальярдо, доверял низкому форварду место в основе. Хулиан изучил разные позиции, но параллелей с Марадоной и Месси, что помогло Хулиану, не было. Альвареса не считали настолько талантливым.

А теперь повторил опыт Пеле. Критики ошибались. Доводилось обозвать Хулиана гениальным юниором в прошлом, дебаты по его поводу шли до трансфера в «Манчестер Сити». Будет великим или нет – покажет время, но рядовым талантом точно не является. Альварес – самостоятельная боевая единица, Гвардиола угадал, клубы, которые отказались от Хулиана — ошиблись.

Хулиан – нормальный парень

Культура потребления и шоу-бизнес приучили человечество к вечному соперничеству, которое якобы делает счастливым. И к тому, что только неординарность имеет ценность. Манипуляция, ведь Хулиан одновременно является рабочей лошадкой на празднике спортивной жизни, и личностью. Но нельзя сказать, что улыбчивый ребенок вырос в парня, которого выделите на улице в толпе. Хулиан не ведет себя как рок-звезда.

Низенький – 170 сантиметров, не самый быстрый на планете, его рывки не такие впечатляющие, как у Мбаппе. Дриблинг хорош, если соперники выбивают мяч на него, но явно не Роналдиньо. Вот только нормальность не уродство, а достоинство. Опытные скауты советуют молодым коллегам обязательно проверять, с кем игрок встречается. В этом случае речь об Эмилии Ферреро, которая дома занималась хоккеем с мячом по траве.

В Манчестере стала преподавать физкультуру. Не похожа на классическую спутницу футболиста, когда у женщины зубы, губы, нос, волосы, грудь, а порой и другие части тела, не свои. Юное создание, которое жестко над собой издевается, не обращаясь к психологу, не всегда положительно влияет на любимого. Эмилия другая, ведь 22-летняя девушка, землячка Хулиана без замашек «светской львицы» и едких комментариев в Сети.

Адекватность помогла самому Альваресу не только выбрать спутницу жизни, но и закрепиться в «Ривер Плейт». Нормальность в жизни привлекла вместе с нестандартными решениями в поле внимание Гвардиолы. В «Манчестер Сити» в центре атаки Холанд, но Хулиан верит, что могут в будущем играть вместе. В сборной, где изначально рассчитывали на Луатаро, Альварес заиграл тоже благодаря адекватно оценке своей роли.

Важно не повторить за Игуаином

Полной записи первого финала Аргентины не существует, но два из четырех кубков проиграли из-за вялой реализации моментов. В 1990 году Десотти предложил только борьбу, в конце финала против Германии его удалили за две желтые. Густаво подменял Каниджу, Клаудио пропустил матч из-за перебора желтых карточек. Марадоне не хватило Каниджы, ведь любил с ним играть в футбол, не только целоваться.

Будничные немцы забили с пенальти, Бреме отправил мяч точно в угол, аргентинцы ответить не сумели. Спустя годы пришла очередь Игуаина. Его промахи в финале с теми же немцами навредили команде. Зашли в овертайм, пропустили от Гётце. Сейчас Альварес в основе отчасти из-за неудачных действий Луатаро в завершении атак. И Ди Мария пока на турнире не сыграл, как умеет. Вес моментов форварда растет.

Вряд ли Франция сыграет так, как Хорватия, но в чём защита Льориса надежнее, чем оборона Ливаковича? У Хулиана сочетание характеристик классного форварда в штрафной и человека, который сам свяжет линии, ведь в «Ривер Плейт» играл и правее, и левее, как Карраскаль – его бывший напарник. Лаутаро нужен рослый нападающий рядом, вроде Лукаку, другая схема, а Хулиан подошел методу Скалони.

Альваресу не страшно, что Месси придет на ударную позицию или Ди Мария выскочит на чужие ворота, как умеет. Хулиан понравился Скалони универсальностью и меткостью. У Месси 43% ударов в створ от общего количества, у Хулиана – 70%. Было ровно десять попыток, семь удачных, а четыре реализовал. Нельзя исключать, что молодому парню просто повезло. Этот фактор учитываем, хотя здесь явно не только удача.

Аргентина не играла явным первым номером, не разнесла Саудовскую Аравию, но Альварес нашел чуть позже ударные позиции и раскрылся. Раньше был мальчиком, который готов далеко ехать и долго ждать, лишь бы сфотографироваться с Месси и Ди Марией. Спустя годы он их напарник, одна из ключевых надежд Аргентины в финале. Альварес считает, что сегодня день, когда футбол должен вернуть долг Месси.