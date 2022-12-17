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Подлость против величия Месси. Почему Аргентина должна стать чемпионом мира

вчера, 15:39
Аргентина

Оцениваем финалиста накануне решающей игры.

Выиграть чемпионат мира сложно, даже если страна с футбольными традициями. Между двумя последними победами Германии прошло 24 года. Между двумя бразильскими пройдет минимум столько же. Италия без праздника будет двадцать лет или дольше, а между крайними их победами ждали 24 года. Аргентина не побеждала 36 лет. И поскольку у этой команды есть не только фанаты, но и хейтеры, как несостоявшийся защитник «Сочи» Рами, то логично задать вопрос, заслужила ли Аргентина чемпионство?

Против титула. Поведение команды

Скалони и Месси назвали свою реакцию на поражение от Саудовской Аравии «хладнокровной», но эта апатия граничила с высокомерием. Соперника точно недооценили после тайма с офсайдами. С мексиканцами и поляками вели себя лучше. Но Паредес и Де Пауль не стали любимчиками мировой публики, учитывая их стиль игры. В поединке против Нидерландов есть доказательства, что голландцы провоцировали, но Аргентина могла вести себя достойнее. Впрочем, они и год назад с Колумбией на Кубке Америки отвечали провокациями на провокации. Мартинес жестко давил на соперников в серии пенальти.

За чемпионство. Лионель Месси

Если кому-то нужно объяснять, почему Месси – великий игрок, то речь о зрителе, который пропустил десять лучших лет в карьере аргентинца. Не пять последних, когда приходится бороться с физическим старением, часто успешно, а именно лучшие сезоны, когда он уничтожал прекрасных защитников с легкостью поедания пиццы или конфет. Но и сейчас Месси в порядке, провел лучший чемпионат мира. Снова в финале, 5 мячей и 3 ассиста в шести матчах. Лучший по ударам, один из лучших по созданным моментам. Месси заслужил кубок.

Против титула. Претензии к судейству

Многие забыли, но в одном из офсайдов против саудовцев судьи ошиблись. Также был шанс на пенальти в пользу Аргентины в той игре. Это позже на первый план вышел Матеу Лаос с его истерическим размахиванием карточками. И Орсато, этому арбитру точно не стоит ехать отдыхать на крутой хорватский курорт. Судьям VAR стоило посмотреть повтор в полуфинале, хотя не факт, что итальянец поменял бы свое решение. Но раз рефери точно не были строго против Аргентины во всех играх плей-офф, то негатив у части зрителей накопился, не спорим. Но только части, ведь здесь нет истории, как на ЧМ-2002 с Южной Кореей, которую тащили нагло и цинично.

За чемпионство. Эволюция Скалони

Чемпион мира Билардо очень старенький. Карлосу восемьдесят три года, ему помогают доживать врачи и сиделки, плохо говорит, но поддерживает сборную. Чемпион мира Менотти на год старше, но в лучшей форме. Сохранился, примерно как Сёмин, хотя Сесар Луис старше на почти десять лет. В джинсах, кроссовках и с острым умом до сих пор. Оба чемпиона и представить не могли, что паренек, у которого всего семь матчей за сборную, выведет ее в финал, перед этим сняв проклятие в Кубке Америки. Но Скалони знает, как побеждать. Его перестроения под соперника – преимущество Аргентины на турнире. И оборону тренер ставит, как Билардо, и команду создал, как Менотти. Остался один шаг.

Против титула. «Средняя» команда

Разбирали популярный миф, будто Аргентина только и умеет, что дождаться мессию, окружить его головорезами и пробраться в финал, скрипя зубами. Это не так. У Аргентины нет хавбеков, как у Хорватии. Но все видели результат очного матча, дело не только в пенальти. Защитники, которые десять лет будут играть за «Реал», тоже не водятся – у Аргентины ребята из МЮ, «Тоттенхэма» и «Бенфики». Латерали не Кафу и Роберто Карлос. Альварес – молодой, а не опытный. Но по мастерству они среди лучших на турнире. Были изначально и остаются до сих пор. Хотя для части зрителей «средняя» команда – аргумент желать победы более мощной по именам Франции, это очевидно.

За чемпионство. Поддержка народа

Аргентинская бабушка выходит с флагом родины праздновать победы сборной, а ее на улице встречает веселая толпа, которая скандирует: «Бабуля, бабуля!» Море народа в Буэнос-Айресе, невзирая на время суток – разница с Дохой на шесть часов, собирается, пляшет и танцует. У аргентинцев есть хит, который исполняют вместе футболисты с трибунами. Синергия страны – то, что выделяет именно Аргентину в финале. Местный народ, битый безалаберностью ненадежных властей, заслужил футбольную победу, к которой не пришли Батистута, Верон, Рикельме, Дзанетти и Маскерано, хотя все мечтали о финале, в котором результат отправляет прямиком в легенды.

Мнение читателей. Аргентина и заслуженность титула

Слепой подростковой любви к этой команде точно не может быть. Аргентина сражается за финал, примерно как сражалась Италия в 2006-м. При этом команда Месси живее роботов Дель Боске в 2010-м, что парадоксально, ведь у Испании была репутация якобы атакующей. Да и немцы не весь чемпионат в Бразилии прошли так, как полуфинал. Игра забывается, а результат остается. Аргентина правильно отреагировала на поражение от Саудовской Аравии. Критики скажут, что повезло с соперниками – поляки среди худших участников плей-офф (за исключением вратаря Щесного), австралийцы – самые скромные по возможностям в матчах на вылет, а бодались. Нидерланды не Португалия, а Хорватия не Бразилия. Месси немного повезло с соперниками. Но идеальных команд в Катаре нет.

Италия – единственная топ-сборная без поражений ЧМ-2022. А если серьезно, то игра с изъянами или выходки не значат, что Месси и компания не заслужили титул. Хотя выиграть будет сложно, Франция невероятно мощная. Зато за Аргентину говорит бойцовский дух, это волевая команда, готовая драться за титул. Французы вальяжнее, за что едва дважды не поплатились. Не желаем им поражения, но трудно себе представить, как страна Аргентина переживет потенциальное поражение. Футболисты это понимают, сделают все, чтобы в этот раз были лишь слезы радости.

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Все комментарии
myst5
myst5
вчера в 23:12
Финал был уже. Это матч Англии и Франции . Лучших команд чемпионата мира . Аргентинцы не заслужили чемпионства. Они не чего особого не показали . А давать титул только за заслуги Месси перед футболом полный бред.
Пепс
Пепс ответ Рафаэль Хабибуллин 2 (раскрыть)
вчера в 21:58
Сегодня старые хорваты сделали из Марокко отбивную. Вчистую переиграв центр поля. Поглядим. Те же хорваты переиграли бразилов нанеся 1 удар в створ... Че бежать впереди паровоза. Игра покажет. У Аргентины на день отдыха больше. Для 35 летнего организма это важно. Марокко не успели восстановиться к сегодняшнему дню.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 21:56
Месси глубоко уважаемый многими топ футболист, более того и более вероятно хороший человек.
Но мне кажется аргентинцы не становятся чемпионами уже долгое время от непостоянства и постоянно пытаются выцарапать победу различными методами, поэтому им не везёт. Даже Матеус говорил, что в финале ЧМ-1990 против сборной Германии, аргентинцы играли грубо. Играть эпизодически это не часть чемпионской команды, а то что сборная Франции во второй раз подряд играет в финале ЧМ это характерно для чемпиона.
Конечно в финале ЧМ может победить любой, так как шансы до начала матча равны, хоть предпочтения разные, но кому-то будет грустно, как обычно так бывает когда кто-то проигрывает. И конечно некоторым хотелось бы чтобы наконец ЧМ выиграл Месси, но футбол не всегда похож на сказку.
Если вспомнить Реал в ЛЧ, то он тоже был беспощаден, где мог подарить долгожданную победу Ювентусу и конечно Буффону и казалось куда еще больше трофеев для сливочных, но победа Реала была скорее всего справедливой, чем нет, если вспомнить как играл Реал. Или вспомнить треблы Барсы, где каталонцы все таки наиграли на трофеи, хотя критики всегда были и я тоже не болел за эту команду.
Но в финале ЧМ хотелось бы чтобы победил сильнейший без грязной игры и судейских споров.
Выиграет Мбаппе и команда найдутся те кто будет доволен, а если Месси и команда, то и для них.
В любой случае Месси дошёл до поздней стадии турнира, даже в случае поражения это не будет провалом. Ведь давление будет на Месси в финале ЧМ и хотелось бы чтобы у финала ЧМ не был критический накал страстей.
5f4meay2vme3
5f4meay2vme3
вчера в 21:29
Какой матч не смотрю, ничего вау ни от роналду ни от месси не видел
Тот же Мбаппе выглядит намного лучше. Как и сборная Франции в целом.
Аргентина должна была вылететь еще в 1/8. Просто повезло.
Серебро их потолок
League1
League1 ответ KTSn (раскрыть)
вчера в 21:24
Не гений он, даже не похож.
UncleZack
UncleZack
вчера в 20:53
Столько травм у Франции но они все равно вышли в финал,думаю они больше заслуживают титул.
Estiva
Estiva
вчера в 20:52
Vamos Argentina!
KTSn
KTSn ответ RoArt (раскрыть)
вчера в 19:05
Он гений и с этим ничего не поделать
RoArt
RoArt
вчера в 18:52
Сборная Карлика оказалась в финале только благодаря судейским ошибкам.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 18:06, ред.
Франция заслужила, арги - нет.
Рафаэль Хабибуллин 2
Рафаэль Хабибуллин 2
вчера в 17:21
С чего ради все должны нагнутся ради одного игрока, и такое ощущение словно у людей болеющих за Месси такой аргумент мол победа Месси важнее чем победа Франции как наций и футбольной державы. Не все в этом мире крутится вокруг аргентинца. Если могут пожалуйста, только вот пока что нахождения их даже в финале больше авансом идет нежели какой то заслугой. Справедливости ради ни одной по настоящему ТОП команды на пути, Нидерланды ещё не достигли этого статуса с нынешним составом, Хорваты слишком стары и сами чудом были в полуфинале. Будь на их пути Англия скажем или те же Мороканцы , совмневаюсь что мы бы увидели Месси в финале.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 17:14
Пусть победит сильнейший! И не случайно, а по делу!
Mi6
Mi6
вчера в 16:47
А ведь хорошо что прогнозы соккера практически никогда не сбываются, впрочем как и их хотелки)
Bars kg
Bars kg
вчера в 16:46
Вперед, Альбеселесте!
112910415
112910415
вчера в 16:39
слёзы радости - это то, что надо !
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