Подлость против величия Месси. Почему Аргентина должна стать чемпионом мира

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вчера, 15:39

Оцениваем финалиста накануне решающей игры.

Выиграть чемпионат мира сложно, даже если страна с футбольными традициями. Между двумя последними победами Германии прошло 24 года. Между двумя бразильскими пройдет минимум столько же. Италия без праздника будет двадцать лет или дольше, а между крайними их победами ждали 24 года. Аргентина не побеждала 36 лет. И поскольку у этой команды есть не только фанаты, но и хейтеры, как несостоявшийся защитник «Сочи» Рами, то логично задать вопрос, заслужила ли Аргентина чемпионство?

Против титула. Поведение команды

Скалони и Месси назвали свою реакцию на поражение от Саудовской Аравии «хладнокровной», но эта апатия граничила с высокомерием. Соперника точно недооценили после тайма с офсайдами. С мексиканцами и поляками вели себя лучше. Но Паредес и Де Пауль не стали любимчиками мировой публики, учитывая их стиль игры. В поединке против Нидерландов есть доказательства, что голландцы провоцировали, но Аргентина могла вести себя достойнее. Впрочем, они и год назад с Колумбией на Кубке Америки отвечали провокациями на провокации. Мартинес жестко давил на соперников в серии пенальти.

За чемпионство. Лионель Месси

Если кому-то нужно объяснять, почему Месси – великий игрок, то речь о зрителе, который пропустил десять лучших лет в карьере аргентинца. Не пять последних, когда приходится бороться с физическим старением, часто успешно, а именно лучшие сезоны, когда он уничтожал прекрасных защитников с легкостью поедания пиццы или конфет. Но и сейчас Месси в порядке, провел лучший чемпионат мира. Снова в финале, 5 мячей и 3 ассиста в шести матчах. Лучший по ударам, один из лучших по созданным моментам. Месси заслужил кубок.

Против титула. Претензии к судейству

Многие забыли, но в одном из офсайдов против саудовцев судьи ошиблись. Также был шанс на пенальти в пользу Аргентины в той игре. Это позже на первый план вышел Матеу Лаос с его истерическим размахиванием карточками. И Орсато, этому арбитру точно не стоит ехать отдыхать на крутой хорватский курорт. Судьям VAR стоило посмотреть повтор в полуфинале, хотя не факт, что итальянец поменял бы свое решение. Но раз рефери точно не были строго против Аргентины во всех играх плей-офф, то негатив у части зрителей накопился, не спорим. Но только части, ведь здесь нет истории, как на ЧМ -2002 с Южной Кореей, которую тащили нагло и цинично.

За чемпионство. Эволюция Скалони

Чемпион мира Билардо очень старенький. Карлосу восемьдесят три года, ему помогают доживать врачи и сиделки, плохо говорит, но поддерживает сборную. Чемпион мира Менотти на год старше, но в лучшей форме. Сохранился, примерно как Сёмин, хотя Сесар Луис старше на почти десять лет. В джинсах, кроссовках и с острым умом до сих пор. Оба чемпиона и представить не могли, что паренек, у которого всего семь матчей за сборную, выведет ее в финал, перед этим сняв проклятие в Кубке Америки. Но Скалони знает, как побеждать. Его перестроения под соперника – преимущество Аргентины на турнире. И оборону тренер ставит, как Билардо, и команду создал, как Менотти. Остался один шаг.

Против титула. «Средняя» команда

Разбирали популярный миф, будто Аргентина только и умеет, что дождаться мессию, окружить его головорезами и пробраться в финал, скрипя зубами. Это не так. У Аргентины нет хавбеков, как у Хорватии. Но все видели результат очного матча, дело не только в пенальти. Защитники, которые десять лет будут играть за «Реал», тоже не водятся – у Аргентины ребята из МЮ , «Тоттенхэма» и «Бенфики». Латерали не Кафу и Роберто Карлос. Альварес – молодой, а не опытный. Но по мастерству они среди лучших на турнире. Были изначально и остаются до сих пор. Хотя для части зрителей «средняя» команда – аргумент желать победы более мощной по именам Франции, это очевидно.

За чемпионство. Поддержка народа

Аргентинская бабушка выходит с флагом родины праздновать победы сборной, а ее на улице встречает веселая толпа, которая скандирует: «Бабуля, бабуля!» Море народа в Буэнос-Айресе, невзирая на время суток – разница с Дохой на шесть часов, собирается, пляшет и танцует. У аргентинцев есть хит, который исполняют вместе футболисты с трибунами. Синергия страны – то, что выделяет именно Аргентину в финале. Местный народ, битый безалаберностью ненадежных властей, заслужил футбольную победу, к которой не пришли Батистута, Верон, Рикельме, Дзанетти и Маскерано, хотя все мечтали о финале, в котором результат отправляет прямиком в легенды.

Мнение читателей. Аргентина и заслуженность титула

Слепой подростковой любви к этой команде точно не может быть. Аргентина сражается за финал, примерно как сражалась Италия в 2006-м. При этом команда Месси живее роботов Дель Боске в 2010-м, что парадоксально, ведь у Испании была репутация якобы атакующей. Да и немцы не весь чемпионат в Бразилии прошли так, как полуфинал. Игра забывается, а результат остается. Аргентина правильно отреагировала на поражение от Саудовской Аравии. Критики скажут, что повезло с соперниками – поляки среди худших участников плей-офф (за исключением вратаря Щесного), австралийцы – самые скромные по возможностям в матчах на вылет, а бодались. Нидерланды не Португалия, а Хорватия не Бразилия. Месси немного повезло с соперниками. Но идеальных команд в Катаре нет.