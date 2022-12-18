Чемпионский опыт и молниеносный Мбаппе. Почему Франция защитит титул на ЧМ-2022

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вчера, 08:28

Могут стать первыми двукратными в новом веке.

Шестьдесят лет не было команды с двумя кубками подряд после Бразилии в 1962-м. До этого видели лишь пример Италии в тридцатых годах. Дешам не сказал пока, уходит или остается, но это как раз отражение успеха в Катаре. Дидье может позволить себе наплевать на Бензема, с Каримом успел поссориться. Причем настолько, что футболист отказался просто прилететь на финал и посидеть в ложе рядом с Макроном.

Тренер верит в свой подход, не сомневается, что Франция не слабее Аргентины по игре в футбол. Это правда, но когда претендуешь на то, чего не могло случиться с 1998 года, когда Бразилия второй раз подряд вышла в финал после победного, нужно нечто большее, чем рациональность. Ее может хватить, но история – коварная дама, которая не простит игровой маятник, взятый за основу Францией на ЧМ -2022.

Они словно прячут слабости, о которых все догадываются. Льорис почему-то на нервах. Упамекано дергался и ошибался. Гризманн не от беспечной жизни занялся выносами из своей штрафной. Антуан много создал, а не собрал рекорд по ассистам. Мбаппе порой перетягивал мяч, Жиру и Дембеле не так хорошо прессинговали, как и Килиан. Франция не выносит всех вперед ногами. Это делает интереснее финал и дискуссию о защите звания.

Против титула. Слабые отрезки в матчах

У Аргентины видим четкую восходящую траекторию в игре. А вот у Франции плей-офф получился скомканным. Можно списать на соперников. Поляки, невзирая на плохой по качеству футбол, представлены физически крепкой командой. Пришлось повозиться. Мбаппе не дал случиться глупому овертайму. Дальше была Англия, один из фаворитов, поэтому нервотрепка с двумя пенальти Кейна не значит, что Франция обязательно неправильно выбрала тактику на четвертьфинал, ведь прошли дальше. Марокко же пытался сыграть первым номером, когда быстро пропустили. Но в каждом из матчей были неприятные моменты для Дешама. Против Дании и Туниса тоже видели ошибки, поэтому назвать Францию святой не получается…

За чемпионство. Тактический оркестр

Аргентина много химичила с тактикой, но у Франции шире диапазон. Месси не соединил Аймара, Рикельме и Маскерано. А вот Гризманн это Зидан, Канте и немножко Десайи в одном флаконе. Когда из-за Мбаппе и Тео Эрнандеса команда заваливалась на левый фланг – было видно сразу, даже без тепловых карт и статистики по касаниям, что Гризманн, Тчуамени и Кунде пытались подравнять игру двумя крыльями. Класс игроков запредельный. Структурно Франция хороша. Рабьо важен, Варан в порядке, не выпадают латерали. Возможно, бывал незаметным Дембеле, но вместе с Жиру дополнял Мбаппе и отвлекал от Килиана внимание, когда нужно.

Против титула. Потери многих игроков

А вдруг Жиру сыграет плохо, не хватит как раз смекалки Бензема? А вдруг пропустят первыми, ведь выберут между Конате и Упамекано второго, а защитник снова допустит ошибку? Впрочем, в центре обороны опытной альтернативы не было. Зато раньше помогали Канте и Погба. Нельзя сказать, что без них стало ужасно – Рабьо, Гризманн и Тчуамени сыгрались, но это до первого сложнейшего матча на высоких скоростях. Даже потеря Люка Эрнандеса, который мог сыграть в центре защиты, отдав брату Тео бровку, может в итоге сказаться. А Нкунку способен зажечь справа, составив конкуренцию Дембеле. Франции везло, что потери не сказались, но в финале может быть иначе.

За чемпионство. Возможности молнии Мбаппе

Скалони напоминает, что финал нельзя сводить к дуэли Месси против Мбаппе. Конечно, не всегда в финале Роналдо против Кана, Кройф против Беккенбауэра, Роналдо против Зидана… Или всегда? Реже Зидан против собственного темперамента, часто соперничество великих игроков, символов. И если искать мальчишку, который по таланту заслужил повторить за Пеле, причем усугубив подвиги легенды – Мбаппе прошел турнир в Катаре без травмы, как у Эдсона на ЧМ -62, то Килиан является идеальным кандидатом. Если Молина дрогнет, а хавбеки не подстрахуют латераля – увидим новый гол Мбаппе в финале ЧМ , как в Москве.

Против титула. Черствость тренера Дешама

Крайне жесткий полузащитник, вечный капитан с годами научился быть мягче и понимать людей. Но посмотрите на матчи, в которых Франция тренера Дешама не выигрывала, а таких девять штук за два года. Ни против Австрии и Украины, ни против Дании и Швейцарии, ни против Хорватии у тренера Дешама ничего не получилось, когда стоило перестроиться по ходу плохого матча. На ЧМ или забивали первыми и шли дальше, или как с Тунисом – пропустили разок и проиграли. Там списали все на состав, но у Дидье нет чутья на камбэки, как у Зидана. Сантушу и Эдеру на Евро-2016 он тоже проиграл. Дешам хорош, когда план работает.

Мнение читателей. Хотите ли видеть Францию снова первой