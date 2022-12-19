Конфликт с Роналду обеспечен. Моуриньо хочет повторить успех Михелса на Евро

Жозе готовится стать португальским Карпиным.
Моуриньо – символ целой тренерской школы
Скоро — 26 января, Жозе исполнится 60 лет. Ровно столько лет было Ринусу «Генералу» Михелсу, когда гол ван Бастена лишил Лобановского и советскую сборную второго титула чемпионов Европы. Голландец — редкий великий тренер, совместивший самые значимые успехи в клубе и в сборной. Сэру Алексу Фергюсону лучше не напоминать его попытку на чемпионате мира с Шотландией. Не ровен час случится ещё один инсульт, крепкого дедушке здоровья.
Итальянец Поццо не мог выиграть кубок чемпионов, двукратный чемпион мира вышел на пенсию до основания знаменитого клубного турнира. Липпи выигрывал ЧМ, имея победу в Лиге чемпионов с «Ювентусом», но это редкое пересечение больших успехов на уровне клубов и сборных. Флик и Энрике – победители ЛЧ, не сыграли в финале ЧМ-2022. Анчелотти не все ждут в сборной Бразилии. Никто Карло кубок в 2026-м без боев не отдаст. Хватит ли бразильцам воли?
Моуриньо в сборной Португалии, куда его предсказуемо зовут после ухода Сантуша, тоже приходит на горячий стул. Жозе попросил о паузе для принятия решения, как и Анчелотти. Но в португальском случае всё завязано на скуке, а не на плей-офф Лиги чемпионов. Португалец сомневается, что ему будет интересно работать только с национальной командой. Возможно, он останется в «Роме» и будет параллельно играть отбор к Евро-2024 в новом году.
Мощная по составу команда должна пройти в финальную часть турнира хоть с дворником у руля. В этот раз никаких сербов и украинцев, которые отправляли фаворита на вторые места в группах. Впрочем, оба раза в финальной части сыграли, оба раза ждала неудача – вылет от Бельгии и Марокко. У Жозе чешутся руки добавить своих черт сборной Португалии, но есть опасения.
Совмещение и стиль тренера – две проблемы
В истории футбола не так много примеров совмещения работы в клубе и сборной. Это популярная практика в России – Карпин, Слуцкий, Семин, Бышовец, Романцев и Садырин пережили такое испытание, но, где успехи? Валерия Георгиевича выносим за скобки, в его случае лучшим будет успех на Кубке Азии спустя годы, если не вернут команду в отборы зоны УЕФА. Но Слуцкий обозначил свою работу на Евро-2016 емким словом.
Моуриньо может уничтожить наработки Сантуша, ведь поражение от Марокко не значит, что Фернанду все делал неверно. У Португалии есть классные защитники – Пепе со временем заменит Силва из «Бенфики», а рядом Диаш. Канселу и Мендеш на флангах, Кошта или окрепнет после ошибки с Марокко, или будет заменен на другого голкипера в будущем. Моуриньо видит Бернарду, Фернандеша, Леау – классных игроков.
Фелиша можно настроить на один турнир, как Дешам настроил Гризманна. У португальцев классный состав, жаль отдавать такую сборную Фонсеке, Эшпириту Санту или Виллаш-Боашу. Пусть Моуриньо прошел отметку, которая исключала его работу в клубах ниже уровня фаворита АПЛ и Серии А, но вспомните, что Анчелотти работал на «Эвертон», а теперь выиграл ЛЧ. Жозе привел «Рому» в финал нового еврокубка.
Класс есть класс. Разговоры, будто Португалии не нужен человек, который поставит игру в защите, смешны – Аргентина и Франция держали удар до финала, Марокко и Хорватия – тоже. Сантуш точно не тренер, который отправляет всех в атаку, поэтому Моуриньо не кажется плохим кандидатом. С другой стороны, не трогали пока ключевую тему, кроме совмещения. У Португалии есть один незакрытый сквозной конфликт.
Дилемму Роналду пока решить не получилось
Форвард говорил, что хочет на Евро. Сестра добавила, что Криштиану готов играть до 2026 года. А президент клуба, который хотел заплатить Роналду 500 млн евро за два с половиной года, оскорбил легенду – сказал, что не знает, кто это. Или это глупая шутка, или переговоры сорвались. Пока ни один европейский клуб не объявлял, что Криштиану в их составе, а сборная Португалии без него в старте вылетела от Марокко, что вооружило фанатов легенды.
Но ведь в Катаре форвард уступил Рамушу, который сделал хет-трик. Возможно, если бы Гонсалу наигрывали раньше, то он лучше бы понимал напарников в игре против Марокко. Стоит ли ставить в основу такой мощной по составу команды почти 38-летнего мастера? У Моуриньо в карьере были недомолвки с Роналду, а поскольку сейчас Криштиану ссорится с их общим агентом Мендешем – злится, что ему не нашли после МЮ крутой клуб из Лиги чемпионов, то ссора кажется неизбежной.
Моуриньо – с характером, Роналду – с характером. Оба не в лучшей личной форме, раз Жозе не в финале ЛЧ с новым клубом, а Криштиану вышвырнул себя из МЮ, где сидел на лавке, как в сборной. Только если оба ветерана в своих профессиях наступят на горло эгоизму, возможен успех Португалии. И кроме Михелса, у Моуриньо ведь есть ещё одна ролевая модель — Вильялонга. После побед в КЕЧ с «Реалом», где играл спесивый Ди Стефано, принял сборную Испании.
Тренер сделал хавбека Луиса Суареса чемпионом Европы. Вот только что Михелс, что Вильялонга не такие по характеру, как Моуриньо. Жозе слишком эмоциональный и неусидчивый. Не удивимся, если у него не получится в сборной Португалии. В Германии будет жёсткая конкуренция. Через полтора года многие сборные ответят перед самими собой на вопросы, заданные в Катаре. Португалию можно представить в берлинском финале, это интересные бойцы.
Но есть сомнения, что симбиоз Моуриньо, Роналду и талантливых игроков повторит подвиг времен Евро-2016. Англия, Франция, Испания и Германия слабее вряд ли станут. С другой стороны, а на какой такой большой трофей Жозе претендует в «Роме», чтобы отказывать сборной Португалии? В шестьдесят лет уже можно начинать работать с национальными командами.
А Моуриньо известный могильщик ветеранов. В Реале - Рауль и Касильяс, в Челси - Чех и Лампард, в МЮ - Руни.
А Моуриньо известный могильщик ветеранов. В Реале - Рауль и Касильяс, в Челси - Чех и Лампард, в МЮ - Руни.