Конфликт с Роналду обеспечен. Моуриньо хочет повторить успех Михелса на Евро

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вчера, 20:42

Жозе готовится стать португальским Карпиным.

Моуриньо – символ целой тренерской школы

Скоро — 26 января, Жозе исполнится 60 лет. Ровно столько лет было Ринусу «Генералу» Михелсу, когда гол ван Бастена лишил Лобановского и советскую сборную второго титула чемпионов Европы. Голландец — редкий великий тренер, совместивший самые значимые успехи в клубе и в сборной. Сэру Алексу Фергюсону лучше не напоминать его попытку на чемпионате мира с Шотландией. Не ровен час случится ещё один инсульт, крепкого дедушке здоровья.

Итальянец Поццо не мог выиграть кубок чемпионов, двукратный чемпион мира вышел на пенсию до основания знаменитого клубного турнира. Липпи выигрывал ЧМ , имея победу в Лиге чемпионов с «Ювентусом», но это редкое пересечение больших успехов на уровне клубов и сборных. Флик и Энрике – победители ЛЧ , не сыграли в финале ЧМ -2022. Анчелотти не все ждут в сборной Бразилии. Никто Карло кубок в 2026-м без боев не отдаст. Хватит ли бразильцам воли?

Моуриньо в сборной Португалии, куда его предсказуемо зовут после ухода Сантуша, тоже приходит на горячий стул. Жозе попросил о паузе для принятия решения, как и Анчелотти. Но в португальском случае всё завязано на скуке, а не на плей-офф Лиги чемпионов. Португалец сомневается, что ему будет интересно работать только с национальной командой. Возможно, он останется в «Роме» и будет параллельно играть отбор к Евро-2024 в новом году.

Мощная по составу команда должна пройти в финальную часть турнира хоть с дворником у руля. В этот раз никаких сербов и украинцев, которые отправляли фаворита на вторые места в группах. Впрочем, оба раза в финальной части сыграли, оба раза ждала неудача – вылет от Бельгии и Марокко. У Жозе чешутся руки добавить своих черт сборной Португалии, но есть опасения.

Совмещение и стиль тренера – две проблемы

В истории футбола не так много примеров совмещения работы в клубе и сборной. Это популярная практика в России – Карпин, Слуцкий, Семин, Бышовец, Романцев и Садырин пережили такое испытание, но, где успехи? Валерия Георгиевича выносим за скобки, в его случае лучшим будет успех на Кубке Азии спустя годы, если не вернут команду в отборы зоны УЕФА . Но Слуцкий обозначил свою работу на Евро-2016 емким словом.

Моуриньо может уничтожить наработки Сантуша, ведь поражение от Марокко не значит, что Фернанду все делал неверно. У Португалии есть классные защитники – Пепе со временем заменит Силва из «Бенфики», а рядом Диаш. Канселу и Мендеш на флангах, Кошта или окрепнет после ошибки с Марокко, или будет заменен на другого голкипера в будущем. Моуриньо видит Бернарду, Фернандеша, Леау – классных игроков.

Фелиша можно настроить на один турнир, как Дешам настроил Гризманна. У португальцев классный состав, жаль отдавать такую сборную Фонсеке, Эшпириту Санту или Виллаш-Боашу. Пусть Моуриньо прошел отметку, которая исключала его работу в клубах ниже уровня фаворита АПЛ и Серии А, но вспомните, что Анчелотти работал на «Эвертон», а теперь выиграл ЛЧ . Жозе привел «Рому» в финал нового еврокубка.

Класс есть класс. Разговоры, будто Португалии не нужен человек, который поставит игру в защите, смешны – Аргентина и Франция держали удар до финала, Марокко и Хорватия – тоже. Сантуш точно не тренер, который отправляет всех в атаку, поэтому Моуриньо не кажется плохим кандидатом. С другой стороны, не трогали пока ключевую тему, кроме совмещения. У Португалии есть один незакрытый сквозной конфликт.

Дилемму Роналду пока решить не получилось

Форвард говорил, что хочет на Евро. Сестра добавила, что Криштиану готов играть до 2026 года. А президент клуба, который хотел заплатить Роналду 500 млн евро за два с половиной года, оскорбил легенду – сказал, что не знает, кто это. Или это глупая шутка, или переговоры сорвались. Пока ни один европейский клуб не объявлял, что Криштиану в их составе, а сборная Португалии без него в старте вылетела от Марокко, что вооружило фанатов легенды.

Но ведь в Катаре форвард уступил Рамушу, который сделал хет-трик. Возможно, если бы Гонсалу наигрывали раньше, то он лучше бы понимал напарников в игре против Марокко. Стоит ли ставить в основу такой мощной по составу команды почти 38-летнего мастера? У Моуриньо в карьере были недомолвки с Роналду, а поскольку сейчас Криштиану ссорится с их общим агентом Мендешем – злится, что ему не нашли после МЮ крутой клуб из Лиги чемпионов, то ссора кажется неизбежной.

Моуриньо – с характером, Роналду – с характером. Оба не в лучшей личной форме, раз Жозе не в финале ЛЧ с новым клубом, а Криштиану вышвырнул себя из МЮ , где сидел на лавке, как в сборной. Только если оба ветерана в своих профессиях наступят на горло эгоизму, возможен успех Португалии. И кроме Михелса, у Моуриньо ведь есть ещё одна ролевая модель — Вильялонга. После побед в КЕЧ с «Реалом», где играл спесивый Ди Стефано, принял сборную Испании.

Тренер сделал хавбека Луиса Суареса чемпионом Европы. Вот только что Михелс, что Вильялонга не такие по характеру, как Моуриньо. Жозе слишком эмоциональный и неусидчивый. Не удивимся, если у него не получится в сборной Португалии. В Германии будет жёсткая конкуренция. Через полтора года многие сборные ответят перед самими собой на вопросы, заданные в Катаре. Португалию можно представить в берлинском финале, это интересные бойцы.

Но есть сомнения, что симбиоз Моуриньо, Роналду и талантливых игроков повторит подвиг времен Евро-2016. Англия, Франция, Испания и Германия слабее вряд ли станут. С другой стороны, а на какой такой большой трофей Жозе претендует в «Роме», чтобы отказывать сборной Португалии? В шестьдесят лет уже можно начинать работать с национальными командами.