Soccer.ru
ГлавнаяБлогиФутбольная ностальгияПревью, анонсы, раскладыЧемпионат мира 2022

Не бред, а прекрасная традиция. Матчи за третье место нужны на ЧМ

вчера, 09:35
Хорватия
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Модрич Лука
Модрич Лука
Полузащитник
Хакими Ашраф
Хакими Ашраф
Защитник
Зиеш Хаким
Зиеш Хаким
Полузащитник

Марокко и Хорватия настраиваются очень серьезно.

Шалимов не понимает, зачем игры за третье место

Представьте, что Россия прошла хорватов, но не справилась с Кейном в 2018-м. Что лучше, уйти побежденным или праздновать третье место? Такие игры нужны. Даже для команд, пресыщенных победами, как немцы, третье место – повод улыбнуться. Фаворит, вылетев в полуфинале, может быть раздавлен морально, но это тоже особенность, которая делает матч интереснее. Все изначально знают, что такая игра будет. А сборные не клубы, они бегают для целого народа.

Марокко важнее быть третьими на ЧМ, чем остаться без медалей. У хорватов тот же настрой. Далич, Модрич и Крамарич подчеркивали, что принципиально после второго места порадовать свой маленький спортивный народ еще одним комплектом ценных медалей. Кто видел, как на баскетболе в Сербии устроили овации Митровичу – автору голов на ЧМ, который не вышел из группы, тот знает, что во многих странах, где футбол стал неотъемлемой частью культуры, тепло встречают героев.

В России такого единения вокруг футбольной сборной традиционно не было. Но на ЧМ-2018 сделали исключение – и для отдельных людей это будет едва ли не лучшая вечеринка в жизни, а Шалимов не понимает, о чем говорит:

Самый большой бред в футболе — это матч за третье место на чемпионате мира. Полнейшая ерунда.

Ерунда это лишать десятки тысяч своих фанатов в чужой стране возможности после проигранного полуфинала сходить на футбол, в котором твоя команда может завершить турнир победой. Обидно быть четверым, не спорим. Но шанс стать призером – веский аргумент, который пересилит непонимание бывшего тренера «Урала». В Катаре, где зрители частенько проходят на стадионы без билета, показывая визу, еще одна игра – возможность насладиться праздником подольше.

«Утешительный» финал порой зрелищнее обычного

Логично, ведь если оставить за скобками перестрелку Франции и Хорватии, то в четырех финалах нового века до этого увидели всего шесть мячей, причем лишь раз забивали обе команды. Поединок Аргентины и Франции необязательно будет таким, как в прошлый раз, когда Мбаппе обыграл Месси со счетом 4:3. А вот игры за третье место частенько получались зрелищными. Или хотя бы интригующими, как сегодня.

Крошечная Бельгия получила национальный праздник, обыграли Англию 2:0. Нидерланды за четыре года до этого разгромили ошеломленных немцами бразильцев. Понятно, что записному фавориту бывало сложно настроиться, но не всегда. Немцы не отдали третьи места уругвайцам и португальцам. Была интересная драка Турции и Южной Кореи – весь Босфор дрожал, когда обыграли хозяев первого азиатского кубка.

В отдельных матчах за третье место забивали важные мячи для получения «Золотой бутсы». Леонидас в 1938 году сделал дубль со шведами. Скилаччи на домашнем турнире огорчил с пенальти англичан. Шукер во Франции в первом тайме не только поддержал Просинечки, но и сделал «клетчатых» третьими на ЧМ-98. Томас Мюллер забивал уругвайцам в ЮАР. В его случае гол означал равенство с другими.

Вилья, Снейдер и Форлан тоже имели по 5 мячей, но немец получил «Золотую бутсу» благодаря голевым передачам. А в 1958 году Жюст Фонтен против ФРГ в матче за третье место сделал покер (победа 6:3), установил непобитый рекорд для одного турнира – 13 голов. А вот Герд Мюллер, забивавший 10 мячей на ЧМ-70, не сумел в игре за третье место пробить Мазуркевича. Матчи за третье место бывали важными.

Победы в таких поединках часто имеют значение

В 1930 году формальное третье место сборной США не привело к буму соккера, ведь уже началась Великая депрессия. Но у бразильцев в 1938 году, у шведов в 1950-м, у австрийцев через четыре года, у французов, чилийцев и португальцев третьи места на ЧМ влияли на популяризацию футбола. Сборная СССР, чей лучший результат на турнире – полуфинал в Англии, могла занять третье место, и это было бы важной строчкой в резюме Яшина и компании.

У немцев, поляков, французов, итальянцев, шведов, хорватов и турецких футболистов была мотивация на «ненужный матч» по версии Шалимова. А потом миллионы детей пошли играть в футбол на волне таких успехов. А когда турнир расширят до 48 участников, то игры за третье место будут еще важнее. С таким большим количеством участников престижно быть на пьедестале. Особенно если будет 12 групп по четыре сборных и сложная система выхода в плей-офф.

В футболе важны традиции. Финансовая выгода Суперлиги для парочки клубов не должна быть выше традиций кубка чемпионов, который перевоплотился в Лигу чемпионов. Сегодня идеальный матч за третье место. Хорватия – рациональная команда, которая считает, что арбитры ее прибили в полуфинале. С марокканцами играли в группе, изучали соперника, планируют его обыграть. Но Модрич и компания устали, а у оппонента были свежие ноги против Франции.

Команде из Африки не хватило реализации, гол мог все развернуть при счете 1:0 в пользу фаворита. А теперь целому континенту нужна первая в истории медаль на чемпионате мира. Персональные успехи людей, прямо связанных с большим континентом, случались на ЧМ с 1930-го. У французов полно наследников африканских семей, но победа Марокко будет ощущаться иначе. Нужен яркий голевой матч, в котором медаль заслужили обе команды.

Изначально не ждали в этой игре Хорватию и Марокко, скорее бразильцев против португальцев (испанцев), так что Модрич и Зиеш уже чемпионы по подготовке, тактике и духу. Осталось уехать домой с победным настроением.

Человек-паук выручает Аргентину. У Альвареса нет пути домой без мировой короны
Сегодня, 13:48Вадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии7
Last dance Месси. Аргентина и Франция – трагичный финал ЧМ
Сегодня, 11:05Вадим Багров в блоге СтолкновенияКомментарии37
Чемпионский опыт и молниеносный Мбаппе. Почему Франция защитит титул на ЧМ-2022
Сегодня, 08:28Вадим Багров в блоге За и противКомментарии9
Подлость против величия Месси. Почему Аргентина должна стать чемпионом мира
Вчера, 15:39Вадим Багров в блоге За и противКомментарии15
Ничего себе, Бензема готов к финалу ЧМ. Также Кариму дают мешок денег и роль Кантона
15 декабряВадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии6
Хорваты и датчане побеждали Дешама. Марокко будет намного сложнее
14 декабряВадим Багров в блоге Цифровое измерениеКомментарии6
Сортировать
Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:32
Я очень люблю матчи за 3-е место и посчастливилось побывать на петербургской встрече Бельгии и Англии.

Хотел бы, чтобы в чемпионатах Европы тоже ввели такую встречу.
monah-10
monah-10
вчера в 18:01
Оказалось их группа самая сильнейшая, раз две команды вышли из группы, и разными путями опять встретились. Хорваты правда на тоненькогр выскочили, значит обыграют их Марокко.
112910415
112910415
вчера в 13:46
пусть расцветают все цветы !
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
вчера в 11:41
Было бы хорошо еще проводить матч за 2 место. В случае если в полуфинале некто проиграл чемпиону, то почему у него максимум сразу 3 место, ведь та команда, которая сейчас занимает 2 место тоже проиграла только чемпиону? Мне кажется, после финала должен быть еще матч, в котором проигравший в финале и победитель матча за 3 место разыгрывают 2 место между собой, но только в случае, если они до этого не встречались.

Например, если сейчас побеждает Аргентина, то ведь Франция не играла с Хорватией. Поэтому если Хорватия обыграет Марокко, то должен быть матч между Францией и Хорватией за второе место, т.к. каждая из них обыграла Марокко и проиграла при этом Аргентине.

Но если Марокко обыграет Хорватию в матче за 3 место, то т.к. Франция и так обыграла Марокко, то такой матч будет не нужен, т.к. он был бы идентичен полуфиналу.

Да, наверное, после финала интерес к такому матчу бы упал, но, думаю, его можно было бы повысить если бы команда, занявшая 2 место тоже получала какие-то плюшки.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:30
В матче за третье место я бы хотел видеть Португалию против Бразилии
volga.kot
volga.kot
вчера в 11:02
Вот так вот наши тренера и игроки играют, вообще не понимая зачем играть!!!!!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 