Не бред, а прекрасная традиция. Матчи за третье место нужны на ЧМ

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вчера, 09:35

Марокко и Хорватия настраиваются очень серьезно.

Шалимов не понимает, зачем игры за третье место

Представьте, что Россия прошла хорватов, но не справилась с Кейном в 2018-м. Что лучше, уйти побежденным или праздновать третье место? Такие игры нужны. Даже для команд, пресыщенных победами, как немцы, третье место – повод улыбнуться. Фаворит, вылетев в полуфинале, может быть раздавлен морально, но это тоже особенность, которая делает матч интереснее. Все изначально знают, что такая игра будет. А сборные не клубы, они бегают для целого народа.

Марокко важнее быть третьими на ЧМ , чем остаться без медалей. У хорватов тот же настрой. Далич, Модрич и Крамарич подчеркивали, что принципиально после второго места порадовать свой маленький спортивный народ еще одним комплектом ценных медалей. Кто видел, как на баскетболе в Сербии устроили овации Митровичу – автору голов на ЧМ , который не вышел из группы, тот знает, что во многих странах, где футбол стал неотъемлемой частью культуры, тепло встречают героев.

В России такого единения вокруг футбольной сборной традиционно не было. Но на ЧМ -2018 сделали исключение – и для отдельных людей это будет едва ли не лучшая вечеринка в жизни, а Шалимов не понимает, о чем говорит:

Самый большой бред в футболе — это матч за третье место на чемпионате мира. Полнейшая ерунда.

Ерунда это лишать десятки тысяч своих фанатов в чужой стране возможности после проигранного полуфинала сходить на футбол, в котором твоя команда может завершить турнир победой. Обидно быть четверым, не спорим. Но шанс стать призером – веский аргумент, который пересилит непонимание бывшего тренера «Урала». В Катаре, где зрители частенько проходят на стадионы без билета, показывая визу, еще одна игра – возможность насладиться праздником подольше.

«Утешительный» финал порой зрелищнее обычного

Логично, ведь если оставить за скобками перестрелку Франции и Хорватии, то в четырех финалах нового века до этого увидели всего шесть мячей, причем лишь раз забивали обе команды. Поединок Аргентины и Франции необязательно будет таким, как в прошлый раз, когда Мбаппе обыграл Месси со счетом 4:3. А вот игры за третье место частенько получались зрелищными. Или хотя бы интригующими, как сегодня.

Крошечная Бельгия получила национальный праздник, обыграли Англию 2:0. Нидерланды за четыре года до этого разгромили ошеломленных немцами бразильцев. Понятно, что записному фавориту бывало сложно настроиться, но не всегда. Немцы не отдали третьи места уругвайцам и португальцам. Была интересная драка Турции и Южной Кореи – весь Босфор дрожал, когда обыграли хозяев первого азиатского кубка.

В отдельных матчах за третье место забивали важные мячи для получения «Золотой бутсы». Леонидас в 1938 году сделал дубль со шведами. Скилаччи на домашнем турнире огорчил с пенальти англичан. Шукер во Франции в первом тайме не только поддержал Просинечки, но и сделал «клетчатых» третьими на ЧМ -98. Томас Мюллер забивал уругвайцам в ЮАР . В его случае гол означал равенство с другими.

Вилья, Снейдер и Форлан тоже имели по 5 мячей, но немец получил «Золотую бутсу» благодаря голевым передачам. А в 1958 году Жюст Фонтен против ФРГ в матче за третье место сделал покер (победа 6:3), установил непобитый рекорд для одного турнира – 13 голов. А вот Герд Мюллер, забивавший 10 мячей на ЧМ -70, не сумел в игре за третье место пробить Мазуркевича. Матчи за третье место бывали важными.

Победы в таких поединках часто имеют значение

В 1930 году формальное третье место сборной США не привело к буму соккера, ведь уже началась Великая депрессия. Но у бразильцев в 1938 году, у шведов в 1950-м, у австрийцев через четыре года, у французов, чилийцев и португальцев третьи места на ЧМ влияли на популяризацию футбола. Сборная СССР , чей лучший результат на турнире – полуфинал в Англии, могла занять третье место, и это было бы важной строчкой в резюме Яшина и компании.

У немцев, поляков, французов, итальянцев, шведов, хорватов и турецких футболистов была мотивация на «ненужный матч» по версии Шалимова. А потом миллионы детей пошли играть в футбол на волне таких успехов. А когда турнир расширят до 48 участников, то игры за третье место будут еще важнее. С таким большим количеством участников престижно быть на пьедестале. Особенно если будет 12 групп по четыре сборных и сложная система выхода в плей-офф.

В футболе важны традиции. Финансовая выгода Суперлиги для парочки клубов не должна быть выше традиций кубка чемпионов, который перевоплотился в Лигу чемпионов. Сегодня идеальный матч за третье место. Хорватия – рациональная команда, которая считает, что арбитры ее прибили в полуфинале. С марокканцами играли в группе, изучали соперника, планируют его обыграть. Но Модрич и компания устали, а у оппонента были свежие ноги против Франции.

Команде из Африки не хватило реализации, гол мог все развернуть при счете 1:0 в пользу фаворита. А теперь целому континенту нужна первая в истории медаль на чемпионате мира. Персональные успехи людей, прямо связанных с большим континентом, случались на ЧМ с 1930-го. У французов полно наследников африканских семей, но победа Марокко будет ощущаться иначе. Нужен яркий голевой матч, в котором медаль заслужили обе команды.

Изначально не ждали в этой игре Хорватию и Марокко, скорее бразильцев против португальцев (испанцев), так что Модрич и Зиеш уже чемпионы по подготовке, тактике и духу. Осталось уехать домой с победным настроением.