«Гент» — «Серкль Брюгге» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1671523900

вчера, 11:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Бельгии «Гент» — «Серкль Брюгге», который состоится 20 декабря 2022 года

«Гент»

«Гент» в последних встречах показывает максимальный результат и имеет серию побед из нескольких матчей. Коллективу будет очень сложно бороться за чемпионство в Бельгии, но кубок страны является альтернативным вариантом порадовать своих болельщиков. Домашняя встреча с менее креативным соперником будет сложной, но при полной концентрации и без грубых ошибок у хозяев есть хорошая возможность пройти дальше.

14 декабря «Гент» разгромил «Херенвен» (4:1) в товарищеской встрече, а 13 ноября в чемпионате не оставил шансов «Кортрейку» (4:0).

«Серкль Брюгге»

«Серкль Брюгге» выиграл четыре из пяти последних матчей в чемпионате Бельгии и уверенно держится в середине турнирной таблицы. В кубке Бельгии, где все решается за один матч у такого коллектива, определенно будут появляться возможности зацепиться за четвертьфинал. В случае успеха для футболистов будет поставлена высокая планка, которая может замотивировать их в дальнейшем пути по турниру.

12 декабря «Серкль Брюгге» обыграл минимально «Сент-Трюйден» (1:0), а девятого числа в кубке страны одолел «Беерсхот-Вилрийк» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гент» – 1.65

Ничья – 4

Победит «Серкль Брюгге» – 5.1

Статистика

«Гент» выиграл шесть последних матчей подряд во всех турнирах

«Серкль Брюгге» проиграл пять из десяти последних матчей на выезде

Команды обменялись двумя победами каждая в пяти последних встречах при одной ничьей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Команды часто играют между собой в результативный футбол, и мы предполагаем, что в этот раз зрители также увидят большое количество забитых мячей.