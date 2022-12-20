«Юнион Сент-Жиллуаз» — «Остенде» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Бельгии «Юнион Сент-Жиллуаз» — «Остенде», который состоится 20 декабря 2022 года

«Юнион Сент-Жиллуаз»

«Юнион Сент-Жиллуаз», несмотря на большую загруженность матчами, старается не терять в качестве и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Бельгии. Тем не менее и в кубке страны коллектив намерен зайти как можно дальше, а домашний поединок против команды из нижней части таблицы этому только способствует. Всех болельщиков ждет интересный матч, ведь хозяевам придется приложить усилия, чтобы вскрыть оборону соперника.

9 декабря «Юнион Сент-Жиллуаз» в товарищеском матче обыграл «Анже» (3:2), а 13 ноября в чемпионате с тем же счетом переиграл «Стандард» (3:2).

«Остенде»

Главной проблемой команды на данный момент является отсутствие стабильности и после победы сразу следует поражение. Такие результаты позволяют «Остенде» занимать лишь 14 место с 17 очками, а отрыв от зоны вылета составляет лишь четыре балла. Предстоящий матч с одним из лидеров чемпионата будет невероятно сложным и проход в четвертьфинал станет для гостей большим успехом.

10 декабря «Остенде» в товарищеском матче проиграл «Фейеноорду» (0:2), а седьмого числа разошелся миром с «Лиллем» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Юнион Сент-Жиллуаз» – 1.35

Ничья – 5.1

Победит «Остенде» – 8

Статистика

«Юнион Сент-Жиллуаз» проиграл только один матч из десяти последних

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Остенде»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Юнион Сент-Жиллуаз» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Прогнозируем уверенную победу хозяев, которая позволит им выйти в четвертьфинал без больших усилий.