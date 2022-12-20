«Генк» — «Андерлехт» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Бельгии «Генк» — «Андерлехт», который состоится 21 декабря 2022 года

«Генк»

«Генк» очень мощно провел первую половину сезона и потерял очки лишь в двух матчах чемпионате. Сейчас команда уверенно лидирует в турнирной таблице, имея в активе 46 очков, опережая ближайшего соперника на целых 10 баллов. Команда имеет право даже на три осечки в чемпионате, поэтому может чувствовать себя уверенно и постараться пробиться в четвертьфинал кубка, обойдя такого сложного соперника, как Андерлехт. Такая вывеска является самой яркой в этом раунде, поэтому матч определенно станет центральным в этот игровой день.

13 декабря «Генк» обыграл в товарищеском матче «Мец» (1:0), а 10 декабря переиграл «Эльче» (3:2).

«Андерлехт»

«Андерлехт» не может похвалиться высокими результатами в нынешнем сезоне, ведь клуб довольно часто теряет очки. На данный момент коллектив набрал 20 очков, что позволяет ему занимать 11 место в таблице. В выездной игре с лидером чемпионата Бельгии, мало кто ожидает уверенной победы гостей, однако побороться и перевести матч в дополнительное время, им вполне может стать по силам.

14 декабря «Андерлехт» сыграл вничью с «Ракувом» (1:1), а шестого числа в также товарищеском матче обыграл «Панетоликос» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Генк» – 1.8

Ничья – 3.85

Победит «Андерлехт» – 4.3

Статистика

«Генк» выиграл 14 последних матчей подряд во всех турнирах

«Андерлехт» проиграл только две встречи из десяти последних

«Генк» выиграл три из пяти последних матчей у «Андерлехта»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Генка», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Команда является лидером и очень давно не проигрывает. Еще одним фактором служит фактов своего поля, поэтому предлагаем поверить в хозяев в этом противостоянии.