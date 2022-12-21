«Астон Вилла» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Астон Вилла» – «Ливерпуль», который состоится 26 декабря 2022 года
«Астон Вилла»
«Вилланы» после пятнадцати матчей сезона занимают двенадцатое место в Премьер-лиге. Ознакомимся с успехами команды за последнее время, чтобы оценить шансы «львов» на успех в предстоящем матче с «красными» из Ливерпуля. Перед игрой семнадцатого тура чемпионата «Астон Вилла» провела четыре товарищеских матча. С разницей в пару мячей «вилланы» проиграли валлийскому «Кардиффу». Ничью раскатали «львы» с «Брайтоном». С минимальным счётом «бордово-голубая армия» одержала победу над «Челси».
Со счётом 0:1 «Астон Вилла» уступила испанскому «Вильярреалу».
«Ливерпуль»
На данный момент «Ливерпуль» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. Предлагаем вспомнить результаты нескольких футбольных поединков «красных». В 1/16 Кубка английской лиги команда из Ливерпуля после серии пенальти обыграла «Дерби Каунти». Уверенную победу одержали «красные» над «святыми» из Саутгемптона в матче прошлого тура Премьер-лиги. Две товарищеские встречи провела команда перед поединком с «вилланами».
«Милан» был обыгран ливерпульским клубом с разгромным счётом 4:1.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Астон Вилла» – 4.40
- Ничья – 4.00
- Победит «Ливерпуль» – 1.72
- Победит «Ливерпуль» с форой -1.5 – 2.68
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.61
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.22
Статистика
- Два поражения потерпели «львы» в пяти крайних матчах
- За аналогичный период «красные» проиграли в одном футбольном поединке
- Два года «вилланы» не выигрывают у «Ливерпуля».
Прогноз
На победу «красных» компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.72. На четыре очка «Ливерпуль» отстаёт от «МЮ», который занимает пятую строчку турнирной таблицы. Пятое место предоставляет шанс принять участие в групповом этапе Лиги Европы. В предстоящем матче со «львами» у гостей будет возможность сократить своё отставание от соперников.