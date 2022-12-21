«Астон Вилла» – «Ливерпуль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Астон Вилла» – «Ливерпуль», который состоится 26 декабря 2022 года

«Астон Вилла»

«Вилланы» после пятнадцати матчей сезона занимают двенадцатое место в Премьер-лиге. Ознакомимся с успехами команды за последнее время, чтобы оценить шансы «львов» на успех в предстоящем матче с «красными» из Ливерпуля. Перед игрой семнадцатого тура чемпионата «Астон Вилла» провела четыре товарищеских матча. С разницей в пару мячей «вилланы» проиграли валлийскому «Кардиффу». Ничью раскатали «львы» с «Брайтоном». С минимальным счётом «бордово-голубая армия» одержала победу над «Челси».

Со счётом 0:1 «Астон Вилла» уступила испанскому «Вильярреалу».

«Ливерпуль»

На данный момент «Ливерпуль» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. Предлагаем вспомнить результаты нескольких футбольных поединков «красных». В 1/16 Кубка английской лиги команда из Ливерпуля после серии пенальти обыграла «Дерби Каунти». Уверенную победу одержали «красные» над «святыми» из Саутгемптона в матче прошлого тура Премьер-лиги. Две товарищеские встречи провела команда перед поединком с «вилланами».

«Милан» был обыгран ливерпульским клубом с разгромным счётом 4:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Астон Вилла» – 4.40

Ничья – 4.00

Победит «Ливерпуль» – 1.72

Победит «Ливерпуль» с форой -1.5 – 2.68

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.61

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.22

Статистика

Два поражения потерпели «львы» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «красные» проиграли в одном футбольном поединке

Два года «вилланы» не выигрывают у «Ливерпуля».

Прогноз