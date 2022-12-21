«Брешиа» — «Палермо» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии B «Брешиа» — «Палермо», который состоится 26 декабря 2022 года
«Брешиа»
В последних встречах чемпионата Италии «Брешиа» не может набрать полноценные три очка, что очень огорчает болельщиков и руководство. Команда опустилась уже на 10 место с набранными 24 баллами и отстает от зоны плей-офф на два балла. В предстоящей домашней встрече у коллектива будет хорошая возможность побороться за три очка и прервать неприятную серию без побед.
17 декабря «Брешиа» крупно проиграла «Пизе» (0:3), а 12 числа команда на своем поле уступила «Парме» (0:2).
«Палермо»
«Палермо» находится по соседству с «Брешией» и отстает от нее всего на один балл. Команда редко проигрывает в последнее время, однако большое количество ничейных результатов не дают ей подняться выше занимаемой зоны. В случае победы в этой встрече клуб сможет гарантированно подняться на одну ступеньку, а вероятнее всего на две или три, что служит отличной мотивацией для гостей.
18 декабря «Палермо» обыграл на своем поле «Кальяри» (2:1), а 11 числа разошелся миром со СПАЛ (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Брешиа» – 2.17
- Ничья – 3.2
- Победит «Палермо» – 3.6
Статистика
- «Брешиа» выиграла только одну встречу из десяти последних во всех турнирах
- Четыре из десяти последних матчей «Палермо» завершились ничейным результатом
- «Палермо» не может выиграть у «Брешии» на выезде уже четыре поединка
- Четыре из восьми матчей между клубами закончились вничью
Прогноз
Сделать ставку на победу «Палермо», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.6. Хозяева находятся не в лучшей форме, а потом статистика их личных противостояний отходит на второй план. Прогнозируем минимальную победу «Палермо» в этом противостоянии.