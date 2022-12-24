Неоднозначный период Бензема и затерявшийся Азар. Игроки, завершившие карьеры в сборных после ЧМ

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вчера, 20:27

Игроки, завершившие карьеры в национальных командах не при самых лучших обстоятельствах.

Эден Азар — сборная Бельгии

Чемпионат мира в Катаре для сборной Бельгии стал кошмарным. Команда с трудом и не совсем по делу победила канадцев, а после потерпела поражение от Марокко и сыграла нулевую ничью со сборной Хорватией.

Мундиаль в Катаре был ознаменован для бельгийцев еще и скандалами, в которых Азар сыграл свою роль. Кроме того, в СМИ просачивалась информация о том, что в раздевалке были недовольства в связи с тем, что Роберто Мартинес слепо доверял Эдену и не брал в расчет его форму, которая в последние годы оставляет желать лучшего.

По информации Diario AS, Азар хоть и завершил карьеру в сборной, но все же продолжает упорные тренировки, чтобы впечатлить тренерский штаб «Реала». Бельгиец намерен пробиться в основной состав команды, несмотря на конкуренцию со стороны Винисиуса.

Хавбек «Реала» дебютировал за Бельгию 19 ноября 2008 года. Тогда Эдену было 17 лет, ему доверили место на поле в товарищеском матче против сборной Люксембурга. В целом за национальную команду он провел 126 матчей, забил 33 гола и отдал 36 голевых передач. 56 из этих игр он провел в статусе капитана бельгийской сборной.

Томас Мюллер — сборная Германии

«Мы пережили невероятные моменты вместе. В каждом матче я старался оставить свое сердце на поле. Я делал это с любовью», — заявил Томас после победы над Коста-Рикой в третьем туре группового этапа в ЧМ Катаре.

Несомненно, Томас — легенда сборной Германии. В последнее время Мюллер испытывал проблемы с бедром, но в Катар все равно поехал. Однако возложенных на него Фликом надежд не оправдал, не забив ни одного мяча и не отдав ни одной голевой передачи за три матча.

33-летний немец выступал за свою сборную с 2010 года, когда вышел на поле в товарищеской игре с Аргентиной. После чего попал и в итоговую заявку команды на чемпионат мира в ЮАР , по итогам которого стал лучшим бомбардиром (5 мячей). Его дебютный гол пришёлся на матч с Австралией, в котором его команда победила со счётом 4:0. В составе немецкой сборной Мюллер становился чемпионом мира 2014 года. А всего на первенствах планеты Томас забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.

Серхио Бускетс — сборная Испании

Победитель чемпионата мира-2010 и Евро-2012 34-летний Серхио Бускетс расписал в социальных сетях эмоциональный пост с благодарностями за все годы, проведенные в сборной.

Завершилась карьера в Испании у Серхио бесславно — команда сенсационно вылетела от сборной Марокко в 1/8 финала мундиаля, а сам опорник не отметился ничем примечательным. Однако все его оценивают исключительно положительно. В том числе и его бывший партнер, а ныне — главный тренер «Барселоны».

«В конце концов, это личное решение, которое вы принимаете, когда чувствуете, что пришло время. Он игрок, который вошел в историю. Он один из лучших полузащитников, которых видел футбол, и конечно, лучший опорный полузащитник в истории Испании», — сказал Хави.

И уже покинувший сборную Луис Энрике, и новый главный тренер Луис де ла Фуэнте пытались убедить Бускетса остаться, но все безуспешно. Более того, Бускетс намеревается покинуть и «Барселону», но Хави, как и тренеры сборной, пытается убедить опорника задержаться в клубе хотя бы до лета.

Андре Онана — сборная Камеруна

Камерунскому голкиперу всего 26 лет, а завершил выступления за свою сборную он далеко не по футбольным причинам. Игра на мировом первенстве в Катаре завершилась для него еще до окончания группового этапа.

После первого матча ЧМ главный тренер Ригобер Сонг потребовал от Онаны изменить его стиль игры — вратарь побил рекорд чемпионатов мира по количеству касаний мяча вне штрафной. Однако у голкипера было свое видение ситуации.

Чтобы проявить свой авторитет, Сонг принял решение оставить Онану на скамейке запасных в матче со сборной Сербии, но Андре это не устроило и он покинул расположение сборной. В ситуацию даже вмешивался Самюэль Это'О, который является президентом Федерации футбола Камеруна, но уладить конфликт не удалось, а уже после окончания мундиаля Онана объявил о завершении своей карьеры в сборной:

Моя история в сборной Камеруна подошла к концу. Но я остаюсь камерунцем, и всегда буду поддерживать сборную моей страны во всех турнирах.

Карим Бензема — сборная Франции

Нападающий «Реала» не провел ни одного матча на турнире в Катаре из-за очередного повреждения бедра, полученного на одной из тренировок сборной.

Позже стало известно о напряженных отношениях в раздевалке из-за Карима, а после того как его отправили в расположение «королевского» клуба, многие игроки сборной Франции выдохнули с облегчением. Так новоиспеченный обладатель «Золотого мяча» стал для многих токсичным игроком.

Главный тренер «трёхцветных» Дидье Дешам не стал исключать Бензема из заявки даже после травмы и отъезда игрока. Но Карим не захотел возвращаться в Катар даже в качестве болельщика для поддержки своих партнёров, отклонив личное приглашение на финал президента Франции Эммануэля Макрона.

На следующий день после окончания турнира Карим заявил: «Я написал свою историю, и наша общая теперь заканчивается». Тем самым Бензема ясно дал понять — ждать его возвращения в сборную Франции не стоит.

Период его карьеры в сборной был достаточно прерывистым и неоднозначным. Нередко его выступлениям мешали травмы, но были истории, как в случае с его партнером по сборной Вальбуэна, после которой Карима отстраняли от матчей за национальную команду. В целом Карим провел за Францию 97 матчей и забил 37 мячей.

Луис Суарес — сборная Уругвая

Помимо того, что Луис был главной звездой сборной на протяжении многих лет, он также являлся одним из главных ньюсмейкеров мировых первенств в ЮАР и Бразилии.

В ЮАР благодаря ему состоялась одна из самых нервных и интересных концовок за долгие годы — в матче 1/4 финала против сборной Ганы уругваец рукой выбил мяч с ленточки ворот, за что получил заслуженную красную карточку и привез пенальти в свои ворота. Однако это произошло лишь во благо — Асамоа Гьян пенальти не реализовал, а Уругвай вышел в 1/2 финала.

В 2014 году Луис наоборот подвел свою команду. Он отметился в более обыденной для себя манере, укусив Джорджо Кьеллини во время матча третьего тура группового этапа. Наказания во время игры Суарес избежал, но не избежал его после матча — игрока дисквалифицировали на 4 месяца, а запрет касался любой футбольной деятельности. В том числе ему было запрещено принимать участие в тренировках и посещать стадионы.

В Катаре Суарес сыграл на четвертом ЧМ подряд, он надеялся увидеться в финале с Лео Месси. Но для такого финала должен был и сам сыграть в плей-офф, чего, к сожалению, для всего Уругвая не произошло.