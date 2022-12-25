«Ротерхэм» – «Сток Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 07:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Ротерхэм» – «Сток Сити», который состоится 26 декабря 2022 года

«Ротерхэм»

«Мельники» в Чемпионшипе находятся на девятнадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем вспомнить несколько матчей команды за последнее время. С минимальным счётом «Ротерхэм» на выезде выиграл у «клинков» из Шеффилда. Ничейным исходом завершилась игра с командой «Лутон Таун». На своём поле в матче позапрошлого тура Чемпион Лиги «красно-белые» с разницей в пару мячей уступили «Бристоль Сити».

17 декабря в гостях «мельники» проиграли со счётом 0:3 «Вест Бромвичу».

«Сток Сити»

На данный момент «гончары» в турнирной таблице чемпионата занимают позицию на две строчки выше «Ротерхэма». Ознакомимся с результатами футбольных поединков с участием «Сток Сити». Пропустив пару мячей, всухую команда уступила «Вест Бромвичу». В товарищеском матче «гончары» взяли верх над «лесниками». В 22-ом туре Чемпионшипа «Сток Сити» раскатал ничью с футбольным клубом «Кардифф».

На выезде «гончары» со счётом 2:1 одержали победу над командой «Бристоль Сити».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ротерхэм» – 3.10

Ничья – 3.30

Победит «Сток Сити» – 2.32

Победит «Сток Сити» с форой -1.5 – 4.25

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.10

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.70

Статистика

Три очные встречи из пяти крайних завершились ничейным исходом

Три поражения потерпели «мельники» в пяти матчах за последнее время

«Сток Сити» за тот же период уступил в одном матче.

Прогноз

После поражения от «Вест Бромвича» команда из Ротерхэма на своём поле постарается реабилитироваться перед своими болельщиками. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.10 на победу «Ротерхэма».