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«Ротерхэм» – «Сток Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 07:24
«Ротерхэм» – «Сток Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Ротерхэм» – «Сток Сити», который состоится 26 декабря 2022 года

«Ротерхэм»

«Мельники» в Чемпионшипе находятся на девятнадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем вспомнить несколько матчей команды за последнее время. С минимальным счётом «Ротерхэм» на выезде выиграл у «клинков» из Шеффилда. Ничейным исходом завершилась игра с командой «Лутон Таун». На своём поле в матче позапрошлого тура Чемпион Лиги «красно-белые» с разницей в пару мячей уступили «Бристоль Сити».

17 декабря в гостях «мельники» проиграли со счётом 0:3 «Вест Бромвичу».

«Сток Сити»

На данный момент «гончары» в турнирной таблице чемпионата занимают позицию на две строчки выше «Ротерхэма». Ознакомимся с результатами футбольных поединков с участием «Сток Сити». Пропустив пару мячей, всухую команда уступила «Вест Бромвичу». В товарищеском матче «гончары» взяли верх над «лесниками». В 22-ом туре Чемпионшипа «Сток Сити» раскатал ничью с футбольным клубом «Кардифф».

На выезде «гончары» со счётом 2:1 одержали победу над командой «Бристоль Сити».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ротерхэм» – 3.10
  • Ничья – 3.30
  • Победит «Сток Сити» – 2.32
  • Победит «Сток Сити» с форой -1.5 – 4.25
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.10
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.70

Статистика

  • Три очные встречи из пяти крайних завершились ничейным исходом
  • Три поражения потерпели «мельники» в пяти матчах за последнее время
  • «Сток Сити» за тот же период уступил в одном матче.

Прогноз

После поражения от «Вест Бромвича» команда из Ротерхэма на своём поле постарается реабилитироваться перед своими болельщиками. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 3.10 на победу «Ротерхэма».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: Ротерхэм
Все комментарии
Djebrael
Djebrael
вчера в 18:36
Думаю, что голевой феерии ждать в этом матче не приходится... скромно сыграют Тб 2,5М
Гость
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