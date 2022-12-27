«Башакшехир» — «Антальяспор» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Турции «Башакшехир» — «Антальяспор», который состоится 27 декабря 2022 года

«Башакшехир»

В последних матчах «Башакшехир» не показывал стабильных результатов, что повлияло на место в турнирной таблице. На данный момент команда идет на четвертой позиции с 27 набранными баллами и отстает от лидера на три пункта. В домашней встрече с середняком турецкой Суперлиги от хозяев ждут уверенной победы, которая поможет вновь бороться за лидерство в таблице, ведь отставание очень небольшое.

23 декабря «Башакшехир» выиграл на выезде у «Умраниеспора» на выезде (3:1), а 20 числа в кубке был переигран «Гезтепе» (3:1).

«Антальяспор»

Коллектив играет нестабильно и является типичным середняком чемпионата Турции, который вряд ли сможет навязать борьбу за еврокубки более мастеровитым и именитым командам. Перед стартом очередного тура в активе клуба 16 очков и текущее 12 место. В предстоящей встрече на выезде любые набранные баллы станут хорошим результатом для гостей и помогут еще больше отдалиться от зоны вылета.

23 декабря «Антальяспор» проиграл на своем поле «Анкарагюджю» (0:2), а 20 числа в кубке страны переиграл «Манису» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Башакшехир» – 1.78

Ничья – 3.7

Победит «Антальяспор» – 4.6

Статистика

«Башакшехир» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Антальяспор» уступил в четырех из пяти последних встреч во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Башакшехир» выиграл семь из десяти последних матчей у «Антальяспора»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Башакшехира», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.78. Команда из группы лидеров обязана обыгрывать соперника на своем поле, чтобы еще сильнее не отстать от лидера. Предполагаем, что хозяева наберут три очка в этой встрече.