«Бёрнли» – «Бирмингем»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Бёрнли» – «Бирмингем», который состоится 27 декабря 2022 года
«Бёрнли»
«Бордовые» из Бёрнли в Чемпионшипе находятся на первой строчке турнирной таблицы. Предлагаем освежить в памяти результаты последних матчей с участием «Бёрнли». Трижды поразив ворота, всухую команда одержала победу над «Блэкберном». С большим счётом «бордовые» обыграли футбольный клуб КПР. В прошлом туре на своём поле «Бёрнли» с разницей в пару мячей взял верх над «Мидлсбро».
Со счётом 0:2 «бордовые» уступили «МЮ» в 1/8 Кубка английской лиги.
«Бирмингем»
В Чемпион Лиге «Бирмингем» занимает тринадцатое место на данный момент. Рассмотрим несколько футбольных поединков «синих» за последнее время. Ничейным исходом завершилась встреча с командой «Суонси». «Чёрным котам» из Сандерленда на своём поле «Бирмингем» проиграл с разницей в один гол. В позапрошлом туре «нулёвку» раскатали «синие» с «Блэкпулом».
В 23-ом туре Чемпионшипа «Бирмингем» со счётом 3:2 одержал победу над «Редингом».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бёрнли» – 1.64
- Ничья – 3.75
- Победит «Бирмингем» – 5.40
- Победит «Бёрнли» с форой -1.5 – 2.66
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.99
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.79
Статистика
- В четырёх матчах из пяти «Бёрнли» выиграл своих оппонентов
- За тот же период «синие» в двух играх одержали победы
- Исходом «обе забьют — да» завершились четыре крайних очных встречи.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.64 на победу «Бёрнли». У «бордовых» с «клинками» из Шеффилда одинаковое количество очков. В предстоящем матче с «Бирмингемом» хозяева не упустят возможность оторваться от команды «Шеффилд Юнайтед».