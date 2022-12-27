«Клермон» — «Лилль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1672154225

вчера, 18:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Клермон» — «Лилль», который состоится 28 декабря 2022 года

«Клермон»

«Клермон» давно не побеждал в чемпионате Франции, но хорошее выступление на старте сезона позволяет им сейчас находиться в середине турнирной таблицы. Команда занимает 10 место с 19 очками и отстает от ближайшего соперника на один балл. В предстоящем матче с непростым соперником, хозяева постараются хорошо сыграть в обороне и по возможности найти свои моменты в атакующей стадии.

20 декабря «Клермон» проиграл на своем поле «Сошо» (0:1) в товарищеском матче, а 13 числа сыграла вничью с «Вальядолидом» (0:0).

«Лилль»

Коллектив провел много товарищеских матчей в перерыве на ЧМ 2022, но и в Лиге 1 проиграла лишь один тур из пяти последних. На данный момент «Лилль» идет на седьмом месте с 26 баллами и всего на пять очков отстает от третьего места, которое дает возможность участвовать в Лиге Чемпионов. Чтобы навязать борьбу лидерам, гостям очень важно выиграть предстоящий поединок.

21 декабря «Лилль» в товарищеском матче разгромил «Наполи» (4:1), а 16 числа обыграл «Камбур» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Клермон» – 4.4

Ничья – 3.75

Победит «Лилль» – 1.8

Статистика

«Клермон» не может выиграть уже восемь матчей подряд

«Лилль» проиграл лишь один матч из десяти последних во всех турнирах

Два последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Лилля», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. «Клермон» не показывает хороших результатов уже давно и вероятнее всего не сможет зацепиться за очки и в этой встрече.