«Вальядолид» – «Реал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Вальядолид» – «Реал», который состоится 30 декабря 2022 года
«Вальядолид»
На данный момент «Реал Вальядолид» занимает двенадцатое место в Ла Лиге. Рассмотрим несколько матчей с участием «бело-фиолетовых» за последнее время. С конца ноября «Пусела» провела пять товарищеских матчей. С минимальным счётом «Вальядолид» взял верх над «Хетафе». Проиграли «бело-фиолетовые» с одинаковым счётом 0:2 «Атлетику» Бильбао и «Лиллю». «Нулёвку» раскатала «Пусела» с футбольным клубом «Клермон». «Кристал Пэлас», проигрывая после первого тайма, одержал победу над «Вальядолидом».
В 1/32 Кубка Испании со счётом 5:1 «бело-фиолетовые» обыграли команду «Аренас Клуб».
«Реал»
Мадридская команда находится на второй строчке турнирной таблицы испанской Примеры. Ознакомимся с результатами футбольных поединков «сливочных». Ничейным исходом завершилась встреча с испанской «Жироной». В 6-ом туре группового этапа Лиги чемпионов «белые» с разгромным счётом взяли верх над «Селтиком». «Райо Вальекано» в напряжённой борьбе выиграл у «Реала» в матче 13-го тура чемпионата Испании.
На своём поле в игре прошлого тура со счётом 2:1 «Галактикос» одержал победу над «Кадисом».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вальядолид» – 6.20
- Ничья – 4.70
- Победит «Реал» – 1.48
- Победит «Реал» с форой -1.5 – 2.19
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.56
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.28
Статистика
- Из десяти матчей в четырёх «Пусела» обыграла своих оппонентов
- За тот же период «Галактикос» выиграл шесть поединков
- Исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч» завершились четыре очные встречи подряд.
Прогноз
На два очка отстаёт мадридская команда от «Барсы». «Сливочные» приложат максимум усилий, чтобы набрать необходимые три очка в игре с «Вальядолидом». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.48 на победу «Реала».