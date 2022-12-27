«Вальядолид» – «Реал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1672171361

вчера, 23:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Вальядолид» – «Реал», который состоится 30 декабря 2022 года

«Вальядолид»

На данный момент «Реал Вальядолид» занимает двенадцатое место в Ла Лиге. Рассмотрим несколько матчей с участием «бело-фиолетовых» за последнее время. С конца ноября «Пусела» провела пять товарищеских матчей. С минимальным счётом «Вальядолид» взял верх над «Хетафе». Проиграли «бело-фиолетовые» с одинаковым счётом 0:2 «Атлетику» Бильбао и «Лиллю». «Нулёвку» раскатала «Пусела» с футбольным клубом «Клермон». «Кристал Пэлас», проигрывая после первого тайма, одержал победу над «Вальядолидом».

В 1/32 Кубка Испании со счётом 5:1 «бело-фиолетовые» обыграли команду «Аренас Клуб».

«Реал»

Мадридская команда находится на второй строчке турнирной таблицы испанской Примеры. Ознакомимся с результатами футбольных поединков «сливочных». Ничейным исходом завершилась встреча с испанской «Жироной». В 6-ом туре группового этапа Лиги чемпионов «белые» с разгромным счётом взяли верх над «Селтиком». «Райо Вальекано» в напряжённой борьбе выиграл у «Реала» в матче 13-го тура чемпионата Испании.

На своём поле в игре прошлого тура со счётом 2:1 «Галактикос» одержал победу над «Кадисом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вальядолид» – 6.20

Ничья – 4.70

Победит «Реал» – 1.48

Победит «Реал» с форой -1.5 – 2.19

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.56

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.28

Статистика

Из десяти матчей в четырёх «Пусела» обыграла своих оппонентов

За тот же период «Галактикос» выиграл шесть поединков

Исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч» завершились четыре очные встречи подряд.

Прогноз

На два очка отстаёт мадридская команда от «Барсы». «Сливочные» приложат максимум усилий, чтобы набрать необходимые три очка в игре с «Вальядолидом». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.48 на победу «Реала».