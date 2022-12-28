«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 03:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги чемпионата Испании «Реал Сосьедад» – «Осасуна», который состоится 31 декабря 2022 года

«Реал Сосьедад»

«Королевский» на текущий момент в чемпионате Испании входит в тройку самых сильных команд. Ознакомимся с результатами матчей «бело-голубых» за последнее время. В 1/64 Кубка Испании с большим счётом «Реал Сосьедад» взял верх над футбольным клубом «Cazalegas». Два товарищеских матча команда провела в текущем месяце. С «Райо Вальекано» футбольный поединок завершился ничейным исходом. «Лидсу» с разницей в один мяч «бело-голубые» уступили.

В матче следующего этапа Кубка Испании со счётом 5:0 «Реал Сосьедад» одержал победу над командой «Кория».

«Осасуна»

В Ла Лиге «Осасуна» занимает седьмое место после четырнадцати туров чемпионата. Предлагаем вспомнить успехи команды в недавних матчах. Из трёх товарищеских матчей, которые команда сыграла в декабре, ни в одном «красные» не проиграли своим соперникам. С одинаковым счётом 1:1 «Осасуна» разошлась миром с «Лорьяном» и «Жироной». Над французским «Брестом» с разгромным счётом «красные» одержали убедительную победу.

В 1/32 Кубка Испании «Осасуна» в гостях со счётом 3:1 взяла верх над командой «Арнедо».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал Сосьедад» – 1.93

Ничья – 3.40

Победит «Осасуна» – 4.20

Победит «Реал Сосьедад» с форой -1.5 – 3.35

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.22

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.61

Статистика

«Бело-голубые» проиграли в одном матче из пяти последних

За аналогичный период «красные» не уступили ни в одной игре

Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч».

Прогноз

В трёх личных матчах «королевский» обыграл «красных». На своём поле в предстоящем футбольном поединке «бело-голубые» не без труда, но выиграют своего соперника. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.93 на победу команды «Реал Сосьедад».