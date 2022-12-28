«Портимоненси» — «Каса Пиа»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Португалии «Портимоненси» — «Каса Пиа», который состоится 28 декабря 2022 года
«Портимоненси»
«Портимоненси» в этом сезоне является типичным середняком чемпионата и находится достаточно безопасно от зоны вылета. На данный момент клуб занимает восьмое место с 19 баллами и отстает от зоны еврокубков всего на пять баллов. В предстоящем матче в случае победы, коллектив сможет как минимум укрепить свою позицию, а возможно и продвинуться на одну позицию.
14 декабря «Портимоненсе» крупно проиграл «Жил Висенте» в кубке Лиги (0:3), а 27 ноября на своем поле обыграл «Ковилью» (2:0).
«Каса Пиа»
Команда приятно удивляет своих болельщиков и руководство, на данный момент находясь в зоне еврокубков. Тем не менее, коллектив набрал лишь шесть баллов в пяти последних турах и пятое место в турнирной таблице находится под вопросом. В активе команды 23 балла, а отставание от ближайшего соперника составляет два пункта. Предстоящий матч обещает быть интересным, ведь обоим соперникам есть за что бороться.
19 декабря «Каса Пиа» проиграла товарищеский матч итальянской «Роме» (0:1), а 11 декабря в кубке Лиги обыграла «Трофенше» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Портимоненси» – 2.5
- Ничья – 3.15
- Победит «Каса Пиа» – 3
Статистика
- «Портимоненси» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Восемь из десяти последних матчей «Каса Пиа» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Пять из семи последних матчей «Портимоненси» закончились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.15. Команды еще не встречались между собой в официальных поединках, поэтому предлагаем, что игра будет крайне осторожной, а победитель не будет определен.