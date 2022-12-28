«Портимоненси» — «Каса Пиа»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Португалии «Портимоненси» — «Каса Пиа», который состоится 28 декабря 2022 года

«Портимоненси»

«Портимоненси» в этом сезоне является типичным середняком чемпионата и находится достаточно безопасно от зоны вылета. На данный момент клуб занимает восьмое место с 19 баллами и отстает от зоны еврокубков всего на пять баллов. В предстоящем матче в случае победы, коллектив сможет как минимум укрепить свою позицию, а возможно и продвинуться на одну позицию.

14 декабря «Портимоненсе» крупно проиграл «Жил Висенте» в кубке Лиги (0:3), а 27 ноября на своем поле обыграл «Ковилью» (2:0).

«Каса Пиа»

Команда приятно удивляет своих болельщиков и руководство, на данный момент находясь в зоне еврокубков. Тем не менее, коллектив набрал лишь шесть баллов в пяти последних турах и пятое место в турнирной таблице находится под вопросом. В активе команды 23 балла, а отставание от ближайшего соперника составляет два пункта. Предстоящий матч обещает быть интересным, ведь обоим соперникам есть за что бороться.

19 декабря «Каса Пиа» проиграла товарищеский матч итальянской «Роме» (0:1), а 11 декабря в кубке Лиги обыграла «Трофенше» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Портимоненси» – 2.5

Ничья – 3.15

Победит «Каса Пиа» – 3

Статистика

«Портимоненси» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Каса Пиа» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Пять из семи последних матчей «Портимоненси» закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.15. Команды еще не встречались между собой в официальных поединках, поэтому предлагаем, что игра будет крайне осторожной, а победитель не будет определен.