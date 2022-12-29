«Уиган» – «Сандерленд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1672266641

сегодня, 01:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Уиган» – «Сандерленд», который состоится 29 декабря 2022 года

«Уиган»

На данный момент «Уиган Атлетик» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице Чемпионшипа. Ознакомимся с результатами крайних матчей с участием «сине-белых». В 21-ом туре чемпионата «Латикс» принимал дома «мандарин» из Блэкпула. Гости с семнадцатой минуты матча были в меньшинстве. «Уиган» взял верх над оппонентом. Вничью сыграли «сине-белые» со «львами». На своём поле в позапрошлом туре «Латикс» уступил «клинкам» из Шеффилда.

Со счётом 1:4 «Уиган Атлетик» проиграл «Мидлсбро».

«Сандерленд»

В Чемпион Лиге «Сандерленд» находится на девятом месте. Рассмотрим несколько футбольных поединков «чёрных котов». Уверенную победу одержали «красно-белые» в домашнем матче с «Миллуоллом». «Сандерленд» на своём поле уступил «Вест Бромвичу» в матче 22-го тура чемпионата. С «тиграми» команда из Сандерленда разошлась миром, обменявшись голами.

26 декабря «чёрные коты» одержали победу над «Блэкберном».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Уиган» – 2.65

Ничья – 3.25

Победит «Сандерленд» – 2.75

Победит «Уиган» с форой -1.5 – 5.20

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.23

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.63

Статистика

Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились четыре очные встречи из пяти последних

В трёх матчах из пяти крайних «сине-белые» потерпели поражения

«Чёрные коты» проиграли в одной игре из пяти за последнее время.

Прогноз

В четырёх личных встречах «красно-белые» обыгрывали «Уиган». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.75 на победу «Сандерленда». «Чёрные коты» вполне смогут одержать победу над соперником в предстоящем футбольном поединке.