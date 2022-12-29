«Уиган» – «Сандерленд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшип чемпионата Англии «Уиган» – «Сандерленд», который состоится 29 декабря 2022 года
«Уиган»
На данный момент «Уиган Атлетик» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице Чемпионшипа. Ознакомимся с результатами крайних матчей с участием «сине-белых». В 21-ом туре чемпионата «Латикс» принимал дома «мандарин» из Блэкпула. Гости с семнадцатой минуты матча были в меньшинстве. «Уиган» взял верх над оппонентом. Вничью сыграли «сине-белые» со «львами». На своём поле в позапрошлом туре «Латикс» уступил «клинкам» из Шеффилда.
Со счётом 1:4 «Уиган Атлетик» проиграл «Мидлсбро».
«Сандерленд»
В Чемпион Лиге «Сандерленд» находится на девятом месте. Рассмотрим несколько футбольных поединков «чёрных котов». Уверенную победу одержали «красно-белые» в домашнем матче с «Миллуоллом». «Сандерленд» на своём поле уступил «Вест Бромвичу» в матче 22-го тура чемпионата. С «тиграми» команда из Сандерленда разошлась миром, обменявшись голами.
26 декабря «чёрные коты» одержали победу над «Блэкберном».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Уиган» – 2.65
- Ничья – 3.25
- Победит «Сандерленд» – 2.75
- Победит «Уиган» с форой -1.5 – 5.20
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.23
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.63
Статистика
- Исходом «тотал больше 2.5 голов за матч» завершились четыре очные встречи из пяти последних
- В трёх матчах из пяти крайних «сине-белые» потерпели поражения
- «Чёрные коты» проиграли в одной игре из пяти за последнее время.
Прогноз
В четырёх личных встречах «красно-белые» обыгрывали «Уиган». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.75 на победу «Сандерленда». «Чёрные коты» вполне смогут одержать победу над соперником в предстоящем футбольном поединке.