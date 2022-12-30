«Вест Хэм» – «Брентфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Вест Хэм» – «Брентфорд», который состоится 30 декабря 2022 года
«Вест Хэм»
«Молотобойцы» в Премьер-лиге на данный момент находятся на шестнадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата. В декабре команда провела три товарищеских матча. «Железные» с разницей в пару мячей одержали победу над командой «Кембридж Юнайтед». Пропустив первыми, «молотобойцы» обыграли «Удинезе». С «Фулхэмом» товарищеская встреча завершилась ничейным исходом.
26 декабря со счётом 1:3 «Вест Хэм» проиграл «канонирам».
«Брентфорд»
В чемпионате Англии «пчёлы» занимают десятое место на текущий момент. Ознакомимся с результатами крайних матчей с участием «красно-белых». Ни одной победы команда не одержала в трёх товарищеских матчах в текущем месяце. Французскому «Бордо» команда из Брентфорда проиграла с разницей в один гол. «Сельта» обыграла «пчёл», пропустив от них на первой минуте матча. С «волками» из Вольфсбурга «красно-белые» разошлись миром.
В два гола «пчёлы» выигрывали у «шпор», но не удержали преимущество. Вничью завершилась игра 17-го тура Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вест Хэм» – 2.05
- Ничья – 3.60
- Победит «Брентфорд» – 3.65
- Победит «Вест Хэм» с форой -1.5 – 3.60
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.94
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.90
Статистика
- В двух матчах из пяти за последнее время «молотобойцы» выиграли
- «Пчёлы» потерпели поражение в одном из пяти крайних матчей
- Исходом «обе забьют — нет» завершились три очные встречи из пяти за последнее время.
Прогноз
«Железные» в апреле проиграли в гостях «пчёлам». В будущем матче хозяева смогут взять реванш на своём поле. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.05 на победу «Вест Хэма».