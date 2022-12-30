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«Вест Хэм» – «Брентфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 00:28
«Вест Хэм» – «Брентфорд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Вест Хэм» – «Брентфорд», который состоится 30 декабря 2022 года

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» в Премьер-лиге на данный момент находятся на шестнадцатой строчке турнирной таблицы чемпионата. В декабре команда провела три товарищеских матча. «Железные» с разницей в пару мячей одержали победу над командой «Кембридж Юнайтед». Пропустив первыми, «молотобойцы» обыграли «Удинезе». С «Фулхэмом» товарищеская встреча завершилась ничейным исходом.

26 декабря со счётом 1:3 «Вест Хэм» проиграл «канонирам».

«Брентфорд»

В чемпионате Англии «пчёлы» занимают десятое место на текущий момент. Ознакомимся с результатами крайних матчей с участием «красно-белых». Ни одной победы команда не одержала в трёх товарищеских матчах в текущем месяце. Французскому «Бордо» команда из Брентфорда проиграла с разницей в один гол. «Сельта» обыграла «пчёл», пропустив от них на первой минуте матча. С «волками» из Вольфсбурга «красно-белые» разошлись миром.

В два гола «пчёлы» выигрывали у «шпор», но не удержали преимущество. Вничью завершилась игра 17-го тура Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вест Хэм» – 2.05
  • Ничья – 3.60
  • Победит «Брентфорд» – 3.65
  • Победит «Вест Хэм» с форой -1.5 – 3.60
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.94
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.90

Статистика

  • В двух матчах из пяти за последнее время «молотобойцы» выиграли
  • «Пчёлы» потерпели поражение в одном из пяти крайних матчей
  • Исходом «обе забьют — нет» завершились три очные встречи из пяти за последнее время.

Прогноз

«Железные» в апреле проиграли в гостях «пчёлам». В будущем матче хозяева смогут взять реванш на своём поле. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.05 на победу «Вест Хэма».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.RuФото: фк Вест Хэм
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