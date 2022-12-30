«Ньюкасл» – «Лидс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Ньюкасл» – «Лидс», который состоится 31 декабря 2022 года

«Ньюкасл»

«Сороки» из Ньюкасла на данный момент в чемпионате Англии входят в тройку самых сильных команд. С августа месяца «чёрно-белые» не уступают своим соперникам. В декабре «джорди» с большим счётом выиграли у команды «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. С разницей в один гол «Ньюкасл» одержал победу над «Райо Вальекано». В 1/8 Кубка английской лиги «сороки» с минимальным счётом обыграли «Борнмут».

Со счётом 3:0 в гостях «Ньюкасл Юнайтед» взял верх над «Лестером» в игре прошлого тура Премьер-лиги.

«Лидс»

После пятнадцати матчей сезона «павлины» занимают пятнадцатое место в турнирной таблице чемпионата. Предлагаем вспомнить результаты матчей с участием «белых» за последнее время. Три товарищеских матча провела команда в декабре. С одинаковым счётом 2:1 «павлины» обыграли футбольные команды «Эльче» и «Реал Сосьедад». С разницей в пару мячей «Лидс» проиграл «монегаскам».

28 декабря на своём поле со счётом 1:3 «белые» проиграли «небесно-голубым» из Манчестера.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ньюкасл» – 1.47

Ничья – 4.80

Победит «Лидс» – 6.60

Победит «Ньюкасл» с форой -1.5 – 2.18

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.60

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.29

Статистика

Четыре очные встречи из пяти последних завершились исходом «обе забьют — да»

«Сороки» выигрывают десять матчей подряд

«Павлины» из пяти крайних матчей в двух обыграли своих оппонентов.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.18 на победу команды «Ньюкасла» с форой -1.5. Выигрышная серия «чёрно-белых» не закончится в матче с «Лидсом».