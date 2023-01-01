«Арсенал» – «Ньюкасл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Арсенал» – «Ньюкасл», который состоится 3 декабря 2023 года

«Арсенал»

«Канониры» на данный момент в Премьер-лиги возглавляют турнирную таблицу. В шестнадцати матчах «красно-белые» уступили только в одном футбольном поединке. В декабре прошлого года команда провела четыре товарищеских встречи. «Ювентусу» и «Уотфорду» лондонский клуб уступил. Над «Лионом» и «Миланом» взял верх. В позапрошлом туре с разницей в пару мячей «канониры» обыграли «молотобойцев».

31 декабря «Арсенал» одержал победу в гостях над «Брайтоном».

«Ньюкасл»

В чемпионате Англии «чёрно-белые» после семнадцати матчей входят в тройку самых сильных команд Премьер-лиги. Рассмотрим несколько крайних матчей с участием «сорок». В двух товарищеских матчах в прошлом месяце «джорди» выиграли с разгромным счётом саудовскую команду «Аль-Хиляль» и с разницей в один мяч «Райо Вальекано». В 1/8 Кубка английской лиги с минимальным счётом «горожане» взяли верх над «Борнмутом». Всухую, поразив трижды ворота соперника, «Ньюкасл» обыграл команду «Лестер».

В прошлом туре чемпионата Англии «сороки» раскатали ничью с «Лидсом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» – 1.83

Ничья – 3.85

Победит «Ньюкасл» – 4.30

Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 3.00

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.07

Статистика

Одно поражение потерпели «канониры» в пяти крайних матчах

С лета «чёрно-белые» не уступили своим соперникам ни в одной игре

Исходом «обе забьют — нет» завершились восемь очных встреч команд.

Прогноз

«Сорокам» будет непросто в гостях с «канонирами», но они не уступят хозяевам матча. В свою очередь, на своём поле «красно-белые» не проиграют «чёрно-белым». Pinnacle предлагает коэффициент 3.85 на ничейный исход футбольного поединка. Беспроигрышная серия «Ньюкасла» продлится.