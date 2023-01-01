«Арсенал» – «Ньюкасл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Арсенал» – «Ньюкасл», который состоится 3 декабря 2023 года
«Арсенал»
«Канониры» на данный момент в Премьер-лиги возглавляют турнирную таблицу. В шестнадцати матчах «красно-белые» уступили только в одном футбольном поединке. В декабре прошлого года команда провела четыре товарищеских встречи. «Ювентусу» и «Уотфорду» лондонский клуб уступил. Над «Лионом» и «Миланом» взял верх. В позапрошлом туре с разницей в пару мячей «канониры» обыграли «молотобойцев».
31 декабря «Арсенал» одержал победу в гостях над «Брайтоном».
«Ньюкасл»
В чемпионате Англии «чёрно-белые» после семнадцати матчей входят в тройку самых сильных команд Премьер-лиги. Рассмотрим несколько крайних матчей с участием «сорок». В двух товарищеских матчах в прошлом месяце «джорди» выиграли с разгромным счётом саудовскую команду «Аль-Хиляль» и с разницей в один мяч «Райо Вальекано». В 1/8 Кубка английской лиги с минимальным счётом «горожане» взяли верх над «Борнмутом». Всухую, поразив трижды ворота соперника, «Ньюкасл» обыграл команду «Лестер».
В прошлом туре чемпионата Англии «сороки» раскатали ничью с «Лидсом» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Арсенал» – 1.83
- Ничья – 3.85
- Победит «Ньюкасл» – 4.30
- Победит «Арсенал» с форой -1.5 – 3.00
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.07
Статистика
- Одно поражение потерпели «канониры» в пяти крайних матчах
- С лета «чёрно-белые» не уступили своим соперникам ни в одной игре
- Исходом «обе забьют — нет» завершились восемь очных встреч команд.
Прогноз
«Сорокам» будет непросто в гостях с «канонирами», но они не уступят хозяевам матча. В свою очередь, на своём поле «красно-белые» не проиграют «чёрно-белым». Pinnacle предлагает коэффициент 3.85 на ничейный исход футбольного поединка. Беспроигрышная серия «Ньюкасла» продлится.