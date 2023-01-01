«Лестер» – «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Лестер» – «Фулхэм», который состоится 3 декабря 2023 года
«Лестер»
«Лисы» после семнадцати матчей сезона занимают в Премьер-лиге тринадцатое место. Ознакомимся с результатами крайних матчей с участием «Лестера». «Нулёвку» раскатали «синие» с французской командой «Труа» в товарищеской встрече. В гостях уверенную победу одержал футбольный клуб из Лестера над командой «Милтон Кинс» в 1/8 Кубка английской лиги. С большим счётом на своём поле «лисы» проиграли «сорокам».
30 декабря со счётом 1:2 «Лестер» уступил «красным» из Ливерпуля.
«Фулхэм»
На текущий момент «дачники» в чемпионате Англии находятся на седьмой строчке турнирной таблицы. Предлагаем вспомнить недавние успехи «Фулхэма», чтобы оценить шансы команды на победу в предстоящем выездном матче с «лисами». Ничейным исходом завершилась товарищеская игра с «молотобойцами». В позапрошлом туре чемпионата «белые» в гостях одержали победу над «Кристал Пэласом».
В 18-ом туре Премьер-лиги «Фулхэм» со счётом 2:1 обыграл «святых» из Саутгемптона.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лестер» – 2.25
- Ничья – 3.65
- Победит «Фулхэм» – 3.10
- Победит «Лестер» с форой -1.5 – 3.90
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.73
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.11
Статистика
- Исходом «обе забьют — да» завершились четыре очные встречи из пяти крайних
- В шести футбольных поединках из десяти последних «лисы» выиграли своих соперников
- За аналогичный период «белые» обыграли своих оппонентов в четырёх матчах.
Прогноз
Pinnacle предлагает коэффициент 2.25 на победу «Лестера». На своём поле «лисы» одержат победу над «белыми». В прошлом туре «Лестер» потерпел поражение от «Ливерпуля» с достойным счётом и постарается реабилитироваться на своём поле в предстоящем матче.