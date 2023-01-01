«Лестер» – «Фулхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Лестер» – «Фулхэм», который состоится 3 декабря 2023 года

«Лестер»

«Лисы» после семнадцати матчей сезона занимают в Премьер-лиге тринадцатое место. Ознакомимся с результатами крайних матчей с участием «Лестера». «Нулёвку» раскатали «синие» с французской командой «Труа» в товарищеской встрече. В гостях уверенную победу одержал футбольный клуб из Лестера над командой «Милтон Кинс» в 1/8 Кубка английской лиги. С большим счётом на своём поле «лисы» проиграли «сорокам».

30 декабря со счётом 1:2 «Лестер» уступил «красным» из Ливерпуля.

«Фулхэм»

На текущий момент «дачники» в чемпионате Англии находятся на седьмой строчке турнирной таблицы. Предлагаем вспомнить недавние успехи «Фулхэма», чтобы оценить шансы команды на победу в предстоящем выездном матче с «лисами». Ничейным исходом завершилась товарищеская игра с «молотобойцами». В позапрошлом туре чемпионата «белые» в гостях одержали победу над «Кристал Пэласом».

В 18-ом туре Премьер-лиги «Фулхэм» со счётом 2:1 обыграл «святых» из Саутгемптона.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лестер» – 2.25

Ничья – 3.65

Победит «Фулхэм» – 3.10

Победит «Лестер» с форой -1.5 – 3.90

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.73

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.11

Статистика

Исходом «обе забьют — да» завершились четыре очные встречи из пяти крайних

В шести футбольных поединках из десяти последних «лисы» выиграли своих соперников

За аналогичный период «белые» обыграли своих оппонентов в четырёх матчах.

Прогноз

Pinnacle предлагает коэффициент 2.25 на победу «Лестера». На своём поле «лисы» одержат победу над «белыми». В прошлом туре «Лестер» потерпел поражение от «Ливерпуля» с достойным счётом и постарается реабилитироваться на своём поле в предстоящем матче.