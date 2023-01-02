«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут», который состоится 3 декабря 2023 года

«Манчестер Юнайтед»

« МЮ » в чемпионате Англии на данный момент находится на четвёртой строчке турнирной таблицы. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «манкунианцев» за последнее время. В декабре прошлого года «красные дьяволы» потерпели поражения в двух товарищеских встречах от «Кадиса» и «Бетиса». Всухую, заставив вратаря команды-соперника дважды доставать мяч из сетки своих ворот, «красные» взяли верх над «Бёрнли» в 1/8 Кубка английской лиги. «Лесников» с большим счётом « МЮ » выиграл в игре позапрошлого тура чемпионата.

31 декабря «красные дьяволы» со счётом 1:0 одержали победу над «волками» из Вулверхэмптона.

«Борнмут»

В Премьер-лиге «вишни» занимают пятнадцатое место после семнадцати матчей. Ознакомимся с результатами крайних матчей «Борнмута». В 16-ом туре уверенную победу одержали «чёрно-красные» над «ирисками» из Ливерпуля. С минимальным счётом «сороки» обыграли «вишен» в 1/8 Кубка английской лиги. «Синие» выиграли у «Борнмута» с разницей в пару мячей.

В прошлом туре «чёрно-красные» уступили «Кристал Пэласу» со счётом 0:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мангчестер Юнайтед» – 1.28

Ничья – 6.20

Победит «Борнмут» – 10.00

Победит «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 – 1.75

Тотал голов больше 3.5 голов – 2.27

Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.61

Статистика

Исходом «обе забьют — да» завершились три очные встречи из пяти крайних

В трёх матчах из пяти последних « МЮ » выиграл

» выиграл За тот же период «Борнмут» обыграл оппонентов в двух играх.

Прогноз