«Манчестер Юнайтед» – «Борнмут»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» – «Борнмут», который состоится 3 декабря 2023 года
«Манчестер Юнайтед»
«МЮ» в чемпионате Англии на данный момент находится на четвёртой строчке турнирной таблицы. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «манкунианцев» за последнее время. В декабре прошлого года «красные дьяволы» потерпели поражения в двух товарищеских встречах от «Кадиса» и «Бетиса». Всухую, заставив вратаря команды-соперника дважды доставать мяч из сетки своих ворот, «красные» взяли верх над «Бёрнли» в 1/8 Кубка английской лиги. «Лесников» с большим счётом «МЮ» выиграл в игре позапрошлого тура чемпионата.
31 декабря «красные дьяволы» со счётом 1:0 одержали победу над «волками» из Вулверхэмптона.
«Борнмут»
В Премьер-лиге «вишни» занимают пятнадцатое место после семнадцати матчей. Ознакомимся с результатами крайних матчей «Борнмута». В 16-ом туре уверенную победу одержали «чёрно-красные» над «ирисками» из Ливерпуля. С минимальным счётом «сороки» обыграли «вишен» в 1/8 Кубка английской лиги. «Синие» выиграли у «Борнмута» с разницей в пару мячей.
В прошлом туре «чёрно-красные» уступили «Кристал Пэласу» со счётом 0:2.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Мангчестер Юнайтед» – 1.28
- Ничья – 6.20
- Победит «Борнмут» – 10.00
- Победит «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 – 1.75
- Тотал голов больше 3.5 голов – 2.27
- Тотал голов меньше 3.5 голов – 1.61
Статистика
- Исходом «обе забьют — да» завершились три очные встречи из пяти крайних
- В трёх матчах из пяти последних «МЮ» выиграл
- За тот же период «Борнмут» обыграл оппонентов в двух играх.
Прогноз
Pinnacle предлагает коэффициент 1.75 на победу «МЮ» с форой -1.5. «Красные дьяволы» имеют возможность в предстоящем футбольном поединке догнать «Ньюкасл», которому предстоит непростая игра с «канонирами». «Манчестер Юнайтед» не упустит шанс обыграть оппонента.