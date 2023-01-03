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«Рома» — «Болонья» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 23:53
«Рома» — «Болонья» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Рома» — «Болонья», который состоится 04 января 2023 года

«Рома»

Пять очков в пяти последних турах Серии А является далеко не тем результатом, который хотел бы увидеть Жозе Моуриньо и болельщики клуба из Рима. «Рома» опустилась на седьмое место с 27 очками, и чтобы вернуться в борьбу за Лигу Чемпионов, обязана доказывать это на футбольном поле в ближайших поединках, которые ей предстоят. Игра с «Болоньей» будет непростой, особенно если посмотреть на статистику соперника в последние два месяца.

22 декабря «Рома» обыграла «Валвейк» в товарищеском матче (3:0), а 19 числа оказалась сильнее «Каса Пиа» (1:0). Оба поединка были товарищескими.

«Болонья»

Перед самым началом чемпионата мира в Катаре, кажется «Болонья» нашла свою игру и добивалась великолепных результатов. Перед стартом очередного тура Серии А клуб занимает 11 место с 19 баллами и только по дополнительным показателям уступает «Фиорентине». В матче с «Ромой» гости могут создать уйму проблем более титулованному сопернику, поэтому зрителям определенно не придется скучать на стадионе.

22 декабря «Болонья» обыграла в товарищеском матче «Верону» (1:0), а 14 числа оказалась сильнее «Мальорки» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Рома» – 1.62
  • Ничья – 3.9
  • Победит «Болонья» – 5.8

Статистика

  • «Рома» смогла выиграть только четыре матча из десяти последних во всех турнирах
  • Четыре из пяти выездных матчей «Болоньи» за последнее время завершились исходом «обе забьют»
  • «Болонья» проиграла только одну встречу «Роме» из пяти последних
  • Три последних встречи между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на Х2 «Болоньи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.35. «Болонья» приедет уверенной в своих силах и постарается сыграть хладнокровно в первые минуты, что заставит хозяев нервничать. Прогнозируем, что гости наберут очки в этом противостоянии.

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