«Рома» — «Болонья» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Рома» — «Болонья», который состоится 04 января 2023 года

«Рома»

Пять очков в пяти последних турах Серии А является далеко не тем результатом, который хотел бы увидеть Жозе Моуриньо и болельщики клуба из Рима. «Рома» опустилась на седьмое место с 27 очками, и чтобы вернуться в борьбу за Лигу Чемпионов, обязана доказывать это на футбольном поле в ближайших поединках, которые ей предстоят. Игра с «Болоньей» будет непростой, особенно если посмотреть на статистику соперника в последние два месяца.

22 декабря «Рома» обыграла «Валвейк» в товарищеском матче (3:0), а 19 числа оказалась сильнее «Каса Пиа» (1:0). Оба поединка были товарищескими.

«Болонья»

Перед самым началом чемпионата мира в Катаре, кажется «Болонья» нашла свою игру и добивалась великолепных результатов. Перед стартом очередного тура Серии А клуб занимает 11 место с 19 баллами и только по дополнительным показателям уступает «Фиорентине». В матче с «Ромой» гости могут создать уйму проблем более титулованному сопернику, поэтому зрителям определенно не придется скучать на стадионе.

22 декабря «Болонья» обыграла в товарищеском матче «Верону» (1:0), а 14 числа оказалась сильнее «Мальорки» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рома» – 1.62

Ничья – 3.9

Победит «Болонья» – 5.8

Статистика

«Рома» смогла выиграть только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти выездных матчей «Болоньи» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

«Болонья» проиграла только одну встречу «Роме» из пяти последних

Три последних встречи между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на Х2 «Болоньи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.35. «Болонья» приедет уверенной в своих силах и постарается сыграть хладнокровно в первые минуты, что заставит хозяев нервничать. Прогнозируем, что гости наберут очки в этом противостоянии.