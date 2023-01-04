«Астон Вилла» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 02:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Астон Вилла» – «Вулверхэмптон», который состоится 4 января 2023 года

«Астон Вилла»

«Вилланы» на данный момент находятся на двенадцатой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты крайних матчей с участием «Астон Виллы». Из четырёх товарищеских матчей «львы» одержали одну победу. «Кардиффу» и «Вильярреалу» команда из Бирмингема уступила. Ничейным исходом завершилась игра с «Брайтоном». Над лондонским «Челси» с минимальным счётом «вилланы» одержали победы. «Астон Вилла» в позапрошлом туре чемпионата на своём поле проиграла «Ливерпулю».

Со счётом 2:0 «вилланы» взяли верх над «шпорами».

«Вулверхэмптон»

«Волки» из Вулверхэмптона занимают в Премьер-лиге предпоследнее место. Предлагаем ознакомиться с результатами крайних матчей «жёлто-чёрных» за последнее время. В 1/8 Кубка английской лиги «Вулверхэмптон» выиграл команду «Гиллингем». На выезде с разницей в один мяч «волки» одержали победу над «ирисками» из Ливерпуля.

С минимальным счётом «Вулверхэмптон» дома уступил « МЮ ».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Астон Вилла» – 1.97

Ничья – 3.55

Победит «Вулверхэмптон» – 3.95

Победит «Астон Вилла» с форой -1.5 – 3.45

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.06

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.79

Статистика

В двух матчах из пяти крайних «львы» проиграли

За аналогичный период «волки» потерпели поражение в одном поединке

Три очные встречи из пяти крайних завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

Пару лет «вилланы» не выигрывают «волков». В будущем матче у хозяев будет возможность взять реванш. Pinnacle предлагает коэффициент 1.97 на победу «Астон Виллы».